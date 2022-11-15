«Флорида» — «Вашингтон». Александра Овечкина лихорадит

Ови один из худших по показателю полезности, а его клуб бросает от побед к поражениям.

16 ноября состоится матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.92, а успех «Кэпиталз» идёт за 3.30. На ничью предлагают поставить за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 16 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» (16.11.2022)

Ноябрь потихоньку перевалил за экватор, а Национальная хоккейная лига только набирает обороты. На 16 ноября запланировано девять встреч регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Флорида» — «Вашингтон». Она пройдёт на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайз. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

Встреча двух недавних участников плей-офф НХЛ обещает бурю эмоций. «Флорида» сейчас идёт на восьмой строчке в Восточной конференции, набрав 17 очков в 15 играх. При этом накануне дома клуб принимал «Эдмонтон» (2:4). Всё решилось в последние 15 минут встречи. В третьем периоде хозяева сравняли счёт — 1:1, но получили удаление, и это стало переломным моментом.

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Даже дубль Сэма Беннетта не смог спасти «Пантерз», а «Ойлерз» поставили точку, забросив в пустые ворота. До этого «Флорида» дома обыграла «Каролину» (3:0). Спенсер Найт оформил «сухарь». Жаль, накануне этого сделать не удалось, но сменщик у Сергея Бобровского растёт неплохой. В прошлом сезоне надолго его не хватило, что будет в нынешнем?



Лихорадящий «Вашингтон» снова удивляет. Победа дома в матче с «Тампой» (5:1) быстро сменилась поражением во встрече с ней же со счётом 3:6. Клуб снова опустился на 12-ю строчку в Восточной конференции, набрав 16 очков в 17 встречах. Стабильности у команды до сих пор нет, а теперь ещё и предстоит выезд к обидчику из прошлого плей-офф. «Кэпс» наверняка мотивированы, но хватит ли сил?

Тем более что у «Вашингтона» на выезде всегда были проблемы. В восьми гостевых матчах со старта сезона подопечные Питера Лавиолетта одержали победу лишь дважды. Соперник выиграл в пяти из восьми домашних матчей. Плюс стоит напомнить, что «Вашингтон» уступил аутсайдеру НХЛ «Аризоне» (2:3) и проблемному «Питтсбургу» (1:4), но обыграл сильный «Эдмонтон» (5:4).

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История личных встреч на стороне гостей. У «Вашингтона» 33 победы в 57 встречах, при 24 — у «Пантерз». И всё же в обойме хозяев есть Сергей Бобровский, который в прошлом сезоне затащил клуб в плей-офф и переиграл там команду Александра Овечкина. Увы, сейчас у него в восьми матчах лишь три победы при 26 пропущенных шайбах и 89,7% отражённых бросков.

У Александра Овечкина дела не лучше, в последней игре он заработал «-2». Всего в текущем сезоне у россиянина этот показатель достиг «-14». Лишь у одного игрока ещё хуже. Джордан Кайру из «Блюз» имеет «-16» на данный момент. Евгений Кузнецов старается, в последней встрече отметился передачей, на его счету 13 очков в 16 встречах.



С учётом нестабильности сейчас интереснее смотрятся хозяева, тем более что в Санрайз в последних пяти играх гости выиграли только один раз. Потому чаша весов больше склоняется в сторону хозяев. При этом в 18 из 20 последних очных игр соперники забрасывали больше четырёх шайб за игру.

Так что вполне можно попробовать взять ставку на победу «Флориды» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.03. Проблем хватает у обеих команд, но гости нестабильны и не могут похвастаться хорошей выездной серией, тогда как у соперника в этом компоненте всё куда лучше. Плюс статистика заброшенных шайб вполне не против ставки на тотал больше. У «Кэпс» 49 заброшенных шайб, у «Пантерз» — 48.

«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 16 ноября 2022 года

У подопечных Питера Лавиолетта всё никак не клеится игра. Плюс статистика на выезде хромает, а Александр Овечкин и вовсе идёт со вторым худшим показателем полезности в лиге. У «Флориды» дела идут лучше, дома команда показывает вполне неплохие результаты, и в очных встречах на своём льду есть весомый перевес. С результативностью также проблем особых нет, так что проверим ставку на хозяев через тотал больше.



Ставка: победа «Флориды» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 5.17.

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