Албания — Италия. Без ЧМ-2022 жизнь продолжается

16 ноября состоится товарищеский матч Албания — Италия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех албанцев оценён экспертами в 7.90. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Албания — Италия 16 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Албания — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.92. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Албания — Италия (16.11.2022)

Для Албании и Италии товарищеские матчи — это единственная возможность провести международную паузу с пользой. Сборные не попали на мундиаль в Катаре, не сумев пройти отбор. 16 ноября они встретятся на стадионе «Эйр Албания» в Тиране. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

После непопадания на чемпионат мира в Катаре сборная Албании утратила мотивацию и ужасно выступила в Лиге наций. Несмотря на то что соперники были равны по силе, она не одержала победы ни в одной из встреч за четыре тура группового этапа. Уступила Израилю (два раза по 1:2), вничью сыграла с Исландией (оба раза 1:1).

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Наиболее интересен матч 6-го тура с Исландией. Подопечные Эдоардо Рейи провели большую часть встречи в большинстве, но три очка добыть не сумели. Более того, исландцы нанесли больше ударов в створ и, как ни странно, совершили меньше фолов. Забитый ими в компенсированное ко второму тайму время гол, пожалуй, можно назвать закономерным и заслуженным.



Помимо неудачных выступлений в Лиге наций, национальная команда Албании не лучшим образом провела пять товарищеских матчей. Сначала она уступила Испании (1:2), сыграла вничью с Грузией (0:0), Эстонией (тоже 0:0) и Саудовской Аравией (1:1), а затем потерпела поражение в матче с Катаром (0:1).

Сенсационное непопадание на чемпионат мира в Катаре на Италии отразилось совсем иначе. Роберто Манчини сильно омолодил состав команды и достиг впечатляющих успехов в Лиге наций. За шесть туров группового этапа его подопечные потерпели поражение только в матче с Германией (2:5).

Вничью «Скуадра адзурра» сыграла с немцами (1:1) и Англией (0:0). Победы одержала во встречах с Венгрией (2:1 и 2:0) и англичанами (1:0). Таким образом, она выиграла группу 3 Лиги А и добыла путёвку в «Финал четырёх». В этих встречах итальянцы продемонстрировали пусть не самый качественный, зато очень яркий и высокоскоростной футбол.

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Остаётся только сожалеть о том, что действующий чемпион Европы пропустит мундиаль в Катаре. На такую Италию было бы очень интересно посмотреть. Впрочем, Роберто Манчини некогда унывать. Экс-тренер «Зенита» готовит свою национальную команду к товарищеским матчам и будущему.



В заявку на ноябрьский сбор наставник включил голкипера с русскими корнями — Ивана Проведеля. Не исключено, что выступающий за «Лацио» голкипер получит игровое время в предстоящем матче. Хотя, скорее всего, вместо него будет стоять Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») либо Алекс Мерет («Наполи»). При любом раскладе ворота сборной Италии под надёжной защитой.



Поэтому, думается, в предстоящем матче «Скуадра адзурра» одержит победу и не пропустит. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 2.18. Роберто Манчини вызвал в сборную экспериментальный и молодой состав, но это даже хорошо. У юных итальянских футболистов огромное желание доказывать и бороться за место в сборной, в чём мы убедились в матчах Лиги наций.

В конце октября появились слухи о том, что сборная Италии имеет небольшой шанс попасть на чемпионат мира в Катаре. Дело в том, что ФИФА может отстранить от участия Иран или Тунис. Обе сборные огласили заявки на мундиаль и уже вряд ли будут сняты с турнира, но подопечным Манчини нужно быть готовыми ко всему.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Албания — Италия 16 ноября 2022 года

Албания не добыла ни одной победы в последних девяти матчах во всех турнирах. За этот отрезок её футболисты забили только шесть мячей, причём большая их часть пришлась на долю не самых сильных сборных. Думается, Италия выиграет в грядущем матче и не пропустит. Даже в экспериментальном составе она смотрится весьма боеспособно.



Ставка: победа Италии всухую за коэффициент 2.18.

Экспресс с коэффициентом 11.17.

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