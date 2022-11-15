«Факел» — «Зенит». Чистяков снимет все обвинения

Семак предоставит Дмитрию шанс сыграть в защите на отлично, и он это сделает.

16 ноября состоится матч 5-го тура Кубка России «Факел» — «Зенит». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Победа воронежцев оценивается в 8.80. На ничью дают коэффициент 5.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Кубка России «Факел» — «Зенит» 16 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Факел» – «Зенит» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.79. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Кубка России «Факел» — «Зенит» (16.11.2022)

Групповой этап Кубка России постепенно подходит к концу. Он пока не совсем удачно складывается для действующего чемпиона. «Зенит» уже проиграл в матчах турнира со «Спартаком» (0:3) и «Крыльями Советов» (0:2). Из-за неудач петербуржцы располагаются на третьем месте в группе, а их соперник на последнем.

Воронежцы что в РПЛ, что в Кубке звёзд с неба не хватают. «Факел» провёл 17 матчей в РПЛ и четыре в Кубке России, а выиграл всего в одном из них. Если бы не обилие ничьих в чемпионате, дела у команды Дмитрия Пятибратова шли бы совсем плохо. У «Факела» серия из 11 матчей без побед, он находится в зоне вылета и почти потерял шансы на выход из группы в Кубке России.

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«Факел» хоть и не побеждает, но и сам старается не уступать. Особенно когда играет на своём поле. Там хозяева проиграли только в одном матче из четырёх последних. Обыграть их смог набравший ход «Спартак», а «Краснодар», «Ростов» и тот же «Зенит» довольствовались только ничьей. Причём дважды воронежцы отыгрывались под занавес матча.

«Зенит» в Кубке России позволяет себе расслабиться и выставлять неоптимальный состав. Этим и обусловлены скромные результаты. Не стоит удивляться, если действующий чемпион не находит в себе мотивации на этот турнир. Даже в РПЛ он иногда допускает недооценку соперников.

Ничейный результат в матче с «Факелом» — отличный пример. Шальной быстрый гол от воронежцев не выглядел серьёзной проблемой, но «Зенит» играл без мысли и огонька в атаке, плюс подкачала реализация. Малком быстро сравнял счёт, а дальше сине-бело-голубые владели преимуществом, но не использовали его.

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Если даже чемпион иногда позволяет себе расслабиться и выдать не лучший матч, то в Кубке он часто выставляет резерв, который явно ниже классом. Далеко не на всех позициях скамейка сине-бело-голубых позволяет Семаку безболезненно использовать ротацию.

Вызывает вопросы центр обороны. Деян Ловрен уехал на ЧМ в Катар, а ведь он сильнейший в «Зените» на своей позиции. Плюс непонятна ситуация с Чистяковым. Попытка повесить на него всех собак за поражение в матче с «Ахматом» не нашла поддержки у болельщиков.

Пришлось возвращать Дмитрия в запас на матч с «Торпедо». Игра в Кубке России — отличный повод дать Чистякову возможность исправиться. Однако выезды в Воронеж, как мы уже сказали, легко никому не даются. Особенно если гости подходят к матчу с сомнительной мотивацией, как сейчас «Зенит».

С другой стороны, петербуржцы явно не настроены в очередной раз терять очки. Поражение в игре с «Ахматом» подстегнуло Сергея Семака и команду. Оно могло стать тем самым волшебным пинком, который был нужен теряющему мотивацию «Зениту». Хоть и не основным составом, но гости выйдут играть на победу.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Кубок России «Факел» — «Зенит» 16 ноября 2022 года

«Зенит» сейчас редко конвертирует своё преимущество в классе над слабыми командами в разгромы. Если петербуржцы и стараются дарить зрелище, то домашним болельщикам, а на выезде больше внимания уделяют обороне. Оставив в запасе лидеров команды, Сергей Семак значительно уменьшает шансы на результативный матч, но победу сине-бело-голубые должны добывать, слишком уж плохая форма у соперника.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 11.17.

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