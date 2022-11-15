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«Спартак» — «Северсталь», прогноз на матч КХЛ 16 ноября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Спартак» — «Северсталь». Андрей Разин ослабнет после обмена
Данил Моисеев
«Спартак» — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ
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Красно-белые выиграли в двух дерби, а сталевары недавно обменяли своего голкипера в СКА. С «Локо» отскочили, а что дальше?

16 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.30. На победу череповчан эксперты предлагают коэффициент — 2.85.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 16 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» Москва — «Северсталь» Череповец (16.11.2022)

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2022, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
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В Континентальной хоккейной лиге на 16 ноября запланировано всего три встречи регулярного чемпионата. Стоит уделить внимание матчу между московским «Спартаком» и череповецкой «Северсталью», который пройдёт на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

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Красно-белые в этом сезоне не радуют. Команда сейчас расположилась на восьмом месте в Западной конференции, набрав 31 очко в 31 встрече. Плюс недавно была затяжная серия поражений, состоящая из шести матчей. Как только Миронова уволили, «Спартак» чудом обыграл ЦСКА (2:1). На смену ему пришёл Игорь Гришин и с ходу выиграл во встрече с «Динамо» (3:2 Б).

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Увы, сейчас красно-белые выглядят слабо. В конференции у них одна из худших результативностей. Всего 59 заброшенных шайб за 31 встречу, то есть команда в среднем забрасывает не более двух шайб за игру. Зато пропускает куда чаще — 80 голов на данный момент. Впереди серия домашних игр, где пока пять побед в 15 матчах со старта сезона.

«Северсталь» в этом сезоне тоже сбавила обороты. Сейчас команда расположилась на девятой строчке Западной конференции с 31 очком за 30 матчей. Андрей Разин дышит в спину красно-белых. При этом последние матчи у тренера сложились схоже с соперником. Накануне команда обыграла дома «Нефтехимик» (3:0) и в гостях смогла отнять очки у «Локомотива» (3:2 ОТ).

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На протяжении пяти матчей клуб стабильно набирает очки, пусть и не по максимуму. Это похвально, но сравнивать результаты с прошлым сезоном точно не стоит. Плюс выездные матчи у команды не задаются. Всего шесть побед в 16 играх с момента старта сезона-2022/2023.

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История личных встреч соперников насчитывает 38 матчей. У «Спартака» 18 побед, а у «Северстали» — 20. Так что особого перевеса в этой паре не наблюдается. Однако за последние пять игр в Москве хозяева выиграли четыре раза.

Впрочем, поддержка трибун будет обеспечена, плюс новый тренер принесёт эмоции и мотивацию. Андрей Разин также хорош как тренер и менеджер. Сейчас клуб потихоньку набирает обороты. Поэтому сложно говорить о явном преимуществе хозяев, но как минимум дома они могут не проиграть. Дополнительно можно взять тотал голов.

Пускай и с результативностью были проблемы последнее время, но в восьми из 10 очных игр тотал был выше 2.5 шайбы за матч. Так что вполне можно рассмотреть тотал больше 3 шайб. Комбинированный вариант «Спартак» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.00 смотрится вполне неплохо. Сейчас обе команды на подъёме, очки нужны, так что без борьбы не обойдётся.

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Неожиданной для многих стала новость об обмене «сталеваров» со СКА. Андрей Разин отдал голкипера Владислава Подъяпольского, а взамен получил вратаря Самонова и защитника Пыленкова. В прошлой встрече с «Локомотивом» место в воротах занял Шугаев. Победу можно считать большой удачей, но красно-белые — это уже совсем другая история.

«Спартак» — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 16 ноября 2022 года

Красно-белые сменили тренера и потихоньку набираются сил. Андрей Разин в последних матчах показывает неплохую игру, но побед по-прежнему не хватает. Соперники идут со схожей статистикой, но в Москве у хозяев поддержка трибун. Впрочем, на явную победу ставить не будем, перестрахуемся вариантом на то, что хозяева не проиграют через тотал больше. Когда-то надо исправлять результативность.

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.00.

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Заглавное фото: severstalclub.ru

Источник: «Чемпионат»

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