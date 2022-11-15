«Спартак» — «Северсталь». Андрей Разин ослабнет после обмена

Красно-белые выиграли в двух дерби, а сталевары недавно обменяли своего голкипера в СКА. С «Локо» отскочили, а что дальше?

16 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.30. На победу череповчан эксперты предлагают коэффициент — 2.85.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 16 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» Москва — «Северсталь» Череповец (16.11.2022)

В Континентальной хоккейной лиге на 16 ноября запланировано всего три встречи регулярного чемпионата. Стоит уделить внимание матчу между московским «Спартаком» и череповецкой «Северсталью», который пройдёт на льду стадиона «Мегаспорт» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

Красно-белые в этом сезоне не радуют. Команда сейчас расположилась на восьмом месте в Западной конференции, набрав 31 очко в 31 встрече. Плюс недавно была затяжная серия поражений, состоящая из шести матчей. Как только Миронова уволили, «Спартак» чудом обыграл ЦСКА (2:1). На смену ему пришёл Игорь Гришин и с ходу выиграл во встрече с «Динамо» (3:2 Б).

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Увы, сейчас красно-белые выглядят слабо. В конференции у них одна из худших результативностей. Всего 59 заброшенных шайб за 31 встречу, то есть команда в среднем забрасывает не более двух шайб за игру. Зато пропускает куда чаще — 80 голов на данный момент. Впереди серия домашних игр, где пока пять побед в 15 матчах со старта сезона.



«Северсталь» в этом сезоне тоже сбавила обороты. Сейчас команда расположилась на девятой строчке Западной конференции с 31 очком за 30 матчей. Андрей Разин дышит в спину красно-белых. При этом последние матчи у тренера сложились схоже с соперником. Накануне команда обыграла дома «Нефтехимик» (3:0) и в гостях смогла отнять очки у «Локомотива» (3:2 ОТ).

На протяжении пяти матчей клуб стабильно набирает очки, пусть и не по максимуму. Это похвально, но сравнивать результаты с прошлым сезоном точно не стоит. Плюс выездные матчи у команды не задаются. Всего шесть побед в 16 играх с момента старта сезона-2022/2023.

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История личных встреч соперников насчитывает 38 матчей. У «Спартака» 18 побед, а у «Северстали» — 20. Так что особого перевеса в этой паре не наблюдается. Однако за последние пять игр в Москве хозяева выиграли четыре раза.

Впрочем, поддержка трибун будет обеспечена, плюс новый тренер принесёт эмоции и мотивацию. Андрей Разин также хорош как тренер и менеджер. Сейчас клуб потихоньку набирает обороты. Поэтому сложно говорить о явном преимуществе хозяев, но как минимум дома они могут не проиграть. Дополнительно можно взять тотал голов.



Пускай и с результативностью были проблемы последнее время, но в восьми из 10 очных игр тотал был выше 2.5 шайбы за матч. Так что вполне можно рассмотреть тотал больше 3 шайб. Комбинированный вариант «Спартак» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.00 смотрится вполне неплохо. Сейчас обе команды на подъёме, очки нужны, так что без борьбы не обойдётся.

Неожиданной для многих стала новость об обмене «сталеваров» со СКА. Андрей Разин отдал голкипера Владислава Подъяпольского, а взамен получил вратаря Самонова и защитника Пыленкова. В прошлой встрече с «Локомотивом» место в воротах занял Шугаев. Победу можно считать большой удачей, но красно-белые — это уже совсем другая история.

«Спартак» — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 16 ноября 2022 года

Красно-белые сменили тренера и потихоньку набираются сил. Андрей Разин в последних матчах показывает неплохую игру, но побед по-прежнему не хватает. Соперники идут со схожей статистикой, но в Москве у хозяев поддержка трибун. Впрочем, на явную победу ставить не будем, перестрахуемся вариантом на то, что хозяева не проиграют через тотал больше. Когда-то надо исправлять результативность.



Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 11.17.

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