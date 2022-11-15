«Спартак» преследует «Зенит», Карпин наслаждается. Итоги осенней части РПЛ

РПЛ ушла на зимние каникулы. Позади 17 туров, чуть больше половины дистанции. Интриг в чемпионате хватает, но главная, кажется, исчерпана. «Зенит» снова выиграет золото. Изучаем букмекерские прогнозы на весеннюю часть чемпионата.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Отрыв не так велик, но «Зенит» станет чемпионом

«Зенит» не смог пройти всю дистанцию сезона без поражений. Кажется, это стало самым большим разочарованием для клубного руководства. Золотые медали в нынешних реалиях для «Зенита» — само собой разумеющийся факт. И петербуржцы их завоюют.

На зимнюю паузу сине-бело-голубые ушли с отрывом в шесть очков. Это не так много, но совершенно непонятно, где «Зенит» сможет растерять преимущество. Да и конкуренты вряд ли пройдут оставшиеся 13 туров без осечек. Отсюда и коэффициент на чемпионство «Зенита» — жалкие 1.05.



Главный конкурент – «Спартак». На красно-белых можно поставить за 14.00. Перед Гильермо Абаскалем нужно снять шляпу: даже в условиях большого количества травм испанец методично собирал свои очки, выжимая из своего состава 100%. Если к весне все подлечатся и удастся точечно усилить состав, спартаковцы вполне могут навязать борьбу «Зениту». Ну или хотя бы попытаться сделать это.

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Шансы «Ростова» оценили коэффициентом 30.00. Подопечные Валерия Карпина идут третьими, но это тот случай, когда набрали больше, чем должны были. Всё-таки обойма ростовчан коротковата. На «Динамо» и ЦСКА дают 50.00. Здесь ситуации немного полярные: динамовцы нащупали свою игру только к концу первого круга, армейцы же, наоборот, потеряли темп. За чемпионство побороться не получится, но за медали – вполне.

«Торпедо» обречено. «Химки» следом?

Андрею Талалаеву не позавидуешь. Дела у «Торпедо» — швах. Шесть очков в 17 турах, всего один гол при новом тренере, да и тот с пенальти в Кубке. И семь очков отставания даже от зоны стыковых матчей. Пауза нужна чёрно-белым как воздух. Возможность поработать на предсезонке, дать команде своё видение игры.

Ну и усилиться, конечно, иначе удержаться в элите будет нереально. Впрочем, и сейчас шансы «Торпедо» оценивают как теоретические, на прямой вылет автозаводцев дают коэффициент 1.05.



За 1.50 можно поставить на прямой вылет «Химок». Здесь вообще всё покрыто мраком: кто будет тренировать команду, кто будет в ней играть. Говорят о кадровой перетряске зимой.

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Чуть выше шансы «Факела», аж 4.50 дают на прямой вылет воронежцев. Но это, скорее, из-за того, что дела «Торпедо» и «Химок» хуже. В Воронеже всё спокойно, но катастрофически не хватает класса.



Шансы бывшей и нынешней команды Михаила Галактионова — «Пари НН» и «Локомотива» — оценивают коэффициентом 11.00. За москвичей душа спокойна: состав «Локо» позволяет куда большее, чем борьба за выживание, а вот в случае с Нижним Новгородом многое будет зависеть от того, кто возглавит команду.

Промес или Сычевой — вот в чём вопрос

Главная интрига разгорелась в гонке бомбардиров. За 17 туров спартаковец Квинси Промес и оренбуржец Владимир Сычевой забили по 14 голов. Поставить на победу любого из них можно за 3.00. Кстати, вполне возможно, что Сычевой сменит клуб зимой. И может даже покинуть РПЛ, уже ходят слухи об интересе к нападающему «Црвены Звезды».



У зенитовца Малкома 12 голов, на его победу дают коэффициент 7.00. За 10.00 можно поставить на армейца Фёдора Чалова, он отличился 10 раз. Столько же голов и у сочинца Кристиана Нобоа, но на того дают коэффициент 15.00. С такой же котировкой можно поставить на Эдуарда Сперцяна из «Краснодара», у которого пока девять забитых мячей.



РПЛ ушла на каникулы, как минимум до конца ЧМ-2022 мы будем отдыхать от нашего чемпионата. Ну а потом вернёмся и будем следить за новостями. Удачных ставок!

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