Как сборная Украины выступила бы на ЧМ-2022 в Катаре

Как известно, квалификация на чемпионат мира по футболу затянулась для Украины до июня. Жребий стыков свёл украинцев в одну сетку со сборными Шотландии и Уэльса. Выполнить задачу не удалось, хотя счастье было так близко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

После блестящей победы в Глазго над Шотландией (3:1) Украина уступила в Кардиффе Уэльсу со счётом 0:1 и не поехала в Катар. Жёлто-синие имели заметное преимущество, однако вратарь Уэйн Хеннеси провёл один из лучших матчей в карьере.

Сборная Украины снова не отобралась на мундиаль. Единственный опыт выступления на чемпионате мира состоялся в 2006 году, где удалось дойти до четвертьфинала. Особенно рьяные персонажи предлагали позвать подопечных Александра Петракова в Катар вместо сборной Ирана, но относиться к таким инициативам всерьёз очень сложно.

И всё же. Как бы выступила украинская команда на ЧМ-2022? Наш прогноз в жанре альтернативной истории спорта как раз об этом.

Как сборная Украины выступала на чемпионатах мира

Поражение в матче с Уэльсом стало пятой неудачей Украины в квалификации на мундиаль. До этого стеной на пути украинцев в финальные турниры становились Хорватия (1997), Германия (2001), Греция (2009) и Франция (2013). Лишь квалификация на ЧМ-2006 принесла Украине успех.

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Надо сказать, что на том турнире сборная изрядно пошумела. Она дошла до четвертьфинала, где уступила Италии (0:3). Которая, между прочим, в итоге взяла золотые медали.

Украинцы участвовали в трёх последних Евро. Правда, в 2012 году путёвка досталась им автоматически как хозяевам турнира. Состоявшийся год назад чемпионат Европы стал самым успешным. Украина «на тоненького» вышла из группы с третьего места и дошла до четвертьфинала, где была разгромлена Англией (0:4). После этого пост главного тренера покинул Андрей Шевченко.

В какой группе играла бы Украина

Жеребьёвка чемпионата мира состоялась ещё до того, как определились последние три участника мундиаля. Поэтому точно известно, что если бы Украина выиграла в решающем матче с Уэльсом, то она бы оказалась в группе B вместе с Англией, США и Ираном.

Нелишним будет напомнить, что именно Англии украинцы проиграли в плей-офф чемпионата Европы. Проиграли по всем статьям. С этой сборной у Украины плохая статистика очных встреч. Она обыграла Англию лишь однажды за восемь матчей – в октябре 2009 года, когда за сборную ещё выступал Шевченко.

Со сборной США были бы хорошие шансы. Американцы со скрипом отобрались на мундиаль и очень плохо выступают за пределами своей страны. Из семи гостевых отборочных матчей США смогли обыграть лишь сборную Гондураса. В последних восьми выездных встречах, включая товарищеские, американцы забили только два гола.

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Сборная Ирана – загадка и сильно зависит от политической ситуации в стране, которая может поставить крест на участии ряда футболистов в ЧМ-2022. Если не касаться политики, то Иран – лучшая команда Азии на данный момент, которая неплохо показывает себя в матчах со сборными других конфедераций. Многим запомнилось, сколько проблем доставили иранцы Испании и Португалии на чемпионате мира в России.

В каком состоянии лидеры сборной Украины?

В хоккее есть поговорка, что «вратарь – это половина команды». В футболе это далеко не так, но влияние Георгия Бущана на успехи сборной Украины огромное. Вратарь киевского «Динамо» совершал множество важных сейвов в тяжёлых матчах как клуба, так и сборной.

Во многом благодаря Бущану «Динамо» пробилось в группу Лиги Европы, но почти весь турнир 28-летний голкипер пропустил из-за травмы. Бущан восстановился от повреждения, но у него дефицит игровой практики. Матч 3 ноября в Лиге Европы остаётся его единственной игрой за два месяца.

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Защитник Эдуард Соболь — игрок ротации в пробившемся в плей-офф Лиги чемпионов «Брюгге». Полузащитник Виктор Коваленко не играет за «Специю» из-за травмы. Проблемы со здоровьем есть у защитника «Арсенала» — Александра Зинченко. Хотя когда бывший футболист «Уфы» здоров, то регулярно попадает в основу.

Стабильную игровую практику в АПЛ получает защитник «Эвертона» — Виталий Миколенко, а вот Андрей Ярмоленко ушёл из «Вест Хэма» и теперь пылит в прямом смысле слова за «Аль-Айн» из чемпионата ОАЭ.

Руслан Малиновский борется за места в еврокубках с «Аталантой», но чаще появляется со скамейки запасных, чем выходит в стартовом составе. У полузащитника всего один гол в сезоне. Хотя ещё совсем недавно он считался одним из лидеров клуба.

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Из числа продолжающих выступление в чемпионате Украины игроков выделяется лидер «Шахтёра» – Михаил Мудрик. Своей игрой в Лиге чемпионов Мудрик наиграл на контракт в хорошем зарубежном клубе. Пока на счету 21-летнего вингера восемь матчей за сборную, но без голов. Впрочем, интересу топ-клубов это не мешает.

На что сборная Украины могла бы рассчитывать в Катаре

После неудачи в квалификации на чемпионат мира Украина выиграла лишь в одном из четырёх матчей с британскими командами – ничья и поражение с Шотландией, ничья и победа с Ирландией. Две победы во встрече с Арменией можно не учитывать.

На чемпионате мира сложно было бы рассчитывать на что-то с Англией. Гарет Саутгейт заслуженно получает критику, однако преимущество в уровне исполнителей позволяет исправно обыгрывать тех, кто уступает в классе. Зато обыграть сборные США и Ирана украинцам было бы по силам.

Однако выход в 1/8 финала стал бы потолком этой команды. Сборная Нидерландов, которая, по всей видимости, будет играть со вторым местом группы B, не по зубам Украине в её текущем состоянии.

Отсюда вывод. На ЧМ-2022 в Катаре подопечные Александра Петракова заняли бы второе-третье место в группе. И при лучшем раскладе вылетели бы в первом же раунде плей-офф.

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