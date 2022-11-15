Как выглядел бы состав сборной России на ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдёт без сборной России. Россиянам приходится довольствоваться товарищескими встречами с Киргизией, Узбекистаном и Таджикистаном, а также рассуждать о возможном переезде в Азию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Валерий Карпин вынужден активно экспериментировать, предоставляя возможность проявить себя молодым игрокам. Но кто поехал бы в Катар, если бы сборная России попала на ЧМ-2022? Давайте попробуем представить.

Использование опыта футболистов из Европы

Вероятнее всего, Валерий Карпин не стал бы далеко уходить от того комплектования, которое было выбрано на решающую игру квалификации ЧМ-2022 с Хорватией. Как и тогда, тренер вызвал бы в сборную Алексея Миранчука и Александра Головина. Полузащитники в последнее время радуют результативностью и качественными выступлениями за свои клубы.

Также с большой долей вероятности были бы вызваны в национальную команду Никита Хайкин, выступающий за «Будё-Глимт», и Денис Черышев, недавно перебравшийся в «Венецию». Оба, скорее всего, выполняли бы роль игроков запаса. На их позиции у Карпина предостаточно качественных футболистов.

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Есть сомнения только в целесообразности вызова Артёма Дзюбы и Андрея Лунёва. Нападающий и голкипер практически не получали игровой практики со времён квалификации ЧМ-2022. Даже для ротации их вызывать, пожалуй, не имело бы смысла.

Завершившие карьеру и травмированные

После отстранения сборной России от мундиаля объявил о завершении карьеры Фёдор Кудряшов. Если бы в Катар россияне попали, Кудряшов наверняка бы остался. И вызов с большой долей вероятности получил. Несмотря на тот самый автогол в Хорватии, класс и опыт Кудряшова позволяли ему рассчитывать на поездку в арабскую страну.

До этого Валерий Карпин лишился подспорья Марио Фернандеса, который приостановил карьеру. Кроме того, выбыл из строя ещё и Игорь Дивеев. Защитник ЦСКА долго будет восстанавливаться от повреждения, полученного в матче 10-го тура РПЛ с «Торпедо». Марио и Игоря в Катаре мы бы не увидели в любом случае.

Удачные замены

Кудряшову и Фернандесу Карпин уже давно нашёл приличные замены. Вячеслав Караваев и Далер Кузяев неоднократно успешно замещали латералей. Также на их позиции есть Даниил Хлусевич и несколько перспективных молодых защитников, в том числе выступающий за «Ростов» Александр Сильянов. Он добился заметного прогресса в последнее время.

Травма Дивеева, вероятно, стала бы серьёзным ударом по сборной России. Защитник составлял отличную пару Георгию Джикии. Впрочем, в квалификации ЧМ-2022 Карпин наигрывал центрального защитника «Ростова» Максима Осипенко. Пожалуй, именно он стал бы лучшей заменой Дивееву.

Никаких бразильцев из «Зенита»

Совсем недавно немало шума поднялось из-за слухов о том, что футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком начали процедуру получения российского гражданства. Как утверждали источники, игроки могут получить возможность выступить за сборную России. Так ли это на самом деле?

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Валерий Карпин в одном из интервью заявлял, что Малком и Клаудиньо не смогут выступать за Россию. Наставник объяснил, что они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.

Клаудиньо также опроверг слухи о желании выступать за Россию. Хавбек подчеркнул, что за российскую сборную должны выступать российские футболисты. Пожалуй, в этом он прав. В общем, слухи о зенитовских бразильцах в сборной внимания не заслуживают.

Кто на последнем рубеже?

Ранее уже были упомянуты два голкипера, которые могли бы попасть в заявку на ЧМ-2022, но об основных вратарях речи не шло. За место в стартовом составе наверняка боролись бы Сергей Песьяков («Ростов»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»). Другие кандидатуры выглядят сомнительными, и вряд ли Карпин бы им доверился.

Сафонов считается однозначно первым вратарём сборной России, хотя в последнее время совершил сразу несколько результативных ошибок. Несмотря на это, его позиции прочны. Также в национальную команду вызывается Александр Селихов из «Спартака».

Как выглядела бы заявка на ЧМ-2022 от России

Само собой, на этом список футболистов, которые получили бы вызов в национальную команду, не заканчивается.

Думается, итоговая заявка сборной России на ЧМ-2022 выглядела бы примерно так:

Вратари: Антон Шунин, Матвей Сафонов, Сергей Песьяков, Никита Хайкин.

Защитники: Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Георгий Джикия, Максим Осипенко, Даниил Хлусевич, Александр Сильянов и Александр Солдатенков.

Полузащитники: Алексей Миранчук, Александр Головин, Денис Черышев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Антон Зиньковский, Даниил Уткин и Арсен Захарян.

Нападающие: Александр Соболев, Фёдор Смолов, Фёдор Чалов, Николай Комличенко и Владимир Сычевой.

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