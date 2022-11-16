Экспресс на КХЛ с коэффициентом 9.07: «Спартак» и Ларионов радуют поклонников

16 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.07 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Трактор» 16 ноября

Обе команды провалили стартовый отрезок сезона и закономерно располагаются в нижней части турнирной таблицы.

«Амур» лишь в последних матчах начал подавать признаки жизни. Коллектив Вадима Епанчинцева выиграл в пяти матчах из семи последних. Отдельного внимания заслуживает победа «тигров» над СКА со счётом 2:1 в овертайме. И это при том, что «Амур» — худшая команда в лиге в атакующем аспекте. Игроки выполняют по 27,18 броска за игру и реализовывают лишь 7% из них — 53 заброшенные шайбы, из которых 11 пришлись на игру в большинстве (12,4% реализации — предпоследний показатель в лиге).

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Трактор» не отличается стабильностью результатов. За последние 14 игр подопечные Анвара Гатиятулина семь раз выиграли и уступили в семи встречах. «Белые медведи» сравнительно активнее и результативнее играют в атаке — наносят по 27,97 броска по воротам, из которых 7,3% успешны. С учётом травмы Антона Бурдасова, на счёту которого 11 голов и 14 ассистов — лучший игрок команды, в грядущей встрече вряд ли они смогут сломить сопротивление хозяев.

При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал меньше 4.5 шайбы за 1.70.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 16 ноября

Московский «Спартак» пошёл на решительный шаг и заменил главного тренера. Игорь Гришин склонен к атакующей игре, чем разительно отличается от своего предшественника Бориса Миронова. Хоккеисты красно-белых воодушевились с приходом нового наставника и выдали в дерби с «Динамо» классную игру. Матч завершился в серии буллитов, где «Спартак» был точнее. Итоговый счёт 3:2 в пользу подопечных Гришина. Вторая подряд победа в московском дерби позволила красно-белым зацепиться за восьмую позицию Западной конференции.

«Северсталь» в последних встречах подхватила ничейный синдром. Гости четыре из последних пяти матчей завершили в дополнительное время. В двух овертайма они выиграли и в двух — проиграли. В минувшей встрече с «Локомотивом» «сталеваров» едва не подвела старая болезнь — неумение выигрывать вбрасывания. Соперник доминировал в этом показателе, и защите пришлось работать на пределе возможностей. Отметим крайне неудачные действия команды в меньшинстве, о чём заявил после игры главный тренер.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Спартак» явно воодушевлён приходом нового тренера. Тем не менее Гришин ещё не разобрался с составом. Многие решения в игре с «Динамо» он принимал, основываясь на интуиции, о чём открыто рассказал журналистам. Ему действительно не хватает знаний о команде, но игроки получили заряд уверенности после двух статусных побед подряд. Отметим, что в очных встречах в Москве у красно-белых подавляющее преимущество — они выиграли шесть из последних семи матчей. На основании этого рекомендуем изучить ставку на победу «Спартака» за 2.32.

Прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Торпедо» 16 ноября

Вопреки ожиданиям болельщиков, «Витязь» не сумел обыграть на домашней арене аутсайдера Восточной конференции «Нефтехимик». Хозяева решительно взялись за дело и после первого периода вели со счётом 2:1. Затем инициативу перехватил соперник и довёл дело до победы 5:4. Вячеслав Буцаев не может удержать концентрацию у своих подопечных на заключительный игровой отрезок. Поражение от «Нефтехимика» стало пятым в семи последних матчах. Тем не менее «Витязь» остаётся на седьмой позиции Запада.

«Торпедо» в последних встречах набрало сумасшедшую форму. Подопечные Игоря Ларионова выиграли четыре последних матча с общим счётом 19:8. Разыгрались нападающие Алексей Кручинин и Сергей Гончарук. Форварды регулярно пополняют бомбардирский счёт и действуют активно при игре в неравных составах. «Торпедо» заметно прибавило в скорости и уверенно контролирует шайбу. Отметим, что в последней встрече с «Куньлунем» впервые в сезоне «на ноль» сыграл голкипер Адам Гуска.

«Торпедо» в последних встречах работает на пределе возможностей. Хоккеисты тщательно соблюдают тактическую схему и практически не нарушают правила. Наладили игру в обороне. У «Витязя» слишком много проблем в команде, прежде всего связанных с потерей концентрации в решающие моменты матча. Учитывая тот факт, что «Торпедо» выиграло шесть из последних семи личных встреч на льду «Витязя», рекомендуем изучить ставку на победу «Торпедо» за 2.30.

Экспресс на матчи 16 ноября

Ставка 1: ТМ 4.5 в матче «Амур» — «Трактор» за 1.70.

Ставка 2: победа «Спартака» в матче с «Северсталью» за 2.32.

Ставка 3: победа «Торпедо» в матче с «Витязем» за 2.30.

Общий коэффициент: 1.70 Х 2.32 Х 2.30 = 9.07.

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