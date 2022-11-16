Таджикистан — Россия. Валерий Карпин помучится

17 ноября состоится товарищеский матч Таджикистан — Россия. Начало игры – в 18:00 мск. Букмекеры не сомневаются в успехе гостей. На победу России можно поставить с коэффициентом 1.14, тогда как победа таджикистанской команды оценивается аналитиками в 25.0. Ничья доступна за 8.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Таджикистан — Россия 17 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет очень результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 4.00, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.25. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.93. Если одна из команд не забьёт, то сыграет коэффициент 1.82.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Таджикистан — Россия (17.11.2022)

Пока весь мир живёт в предвкушении чемпионата мира, Россия готовится сыграть второй матч в 2022 году. Соперником станет сборная Таджикистана. Игра пройдёт на Центральном республиканском стадионе в Душанбе. Матч рассудит Ильгиз Танташев из Узбекистана.

Валерий Карпин вызвал в сборную России 30 игроков из 12 клубов РПЛ. Больше всего футболистов делегированы в национальную команду из «Ростова» и «Спартака» – по шесть игроков. По три спортсмена представляют «Динамо» и «Зенит».

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В ростере сборной 11 потенциальных дебютантов и ещё 12 игроков, сыгравших за Россию менее 10 матчей. Самые опытные футболисты – полузащитник Далер Кузяев (43 игры), защитник Георгий Джикия (42 игры), защитник Вячеслав Караваев (21 игра) и полузащитник Антон Миранчук (19 игр).



Согласно негласному курсу на омоложение состава, которого придерживается Валерий Карпин, в расположении сборной есть только два игрока старше 29 лет, и оба голкиперы – Антон Шунин и Сергей Песьяков. Среди молодых футболистов выделяются полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, которому только исполнилось 18 лет, а также восходящая звезда российского футбола – 19-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

Лучшим бомбардиром команды из числа вызванных является нападающий «Спартака» — Александр Соболев. На его счету четыре гола в девяти матчах. Забитыми мячами в текущем ростере сборной отмечались восемь футболистов.

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Анализировать предыдущие матчи России почти не имеет смысла, потому что в столь своеобразном составе сборная собирается всего второй раз. При этом пять из 11 футболистов, выходивших в старте на сентябрьский матч со сборной Киргизии, не вызваны на текущий сбор.

В той игре Карпин словно устроил конкурс футболистов, внедрив в состав большое количество новичков. Сразу девять игроков дебютировали за сборную в Бишкеке. На поле в тот вечер выходили фактически две разные команды – в перерыве было сделано девять замен.

Естественно, ни о какой сыгранности не могло быть и речи. Более опытная, мотивированная и подгоняемая переполненными трибунами сборная Кыргызстана почти этим воспользовалась. Хозяева первыми вышли вперёд, но Россия быстро отыгралась благодаря голу с пенальти Александра Соболева. Однако победный мяч Даниила Уткина был забит только на 89-й минуте.

Согласно рейтингу ФИФА Таджикистан (108-е место), немного слабее Киргизии (95). Однако мы можем сравнить команды из двух соседних среднеазиатских стран по их регулярным очным матчам. За годы независимости между этими командами было проведено 14 матчей разного статуса, и Таджикистан одержал в них восемь побед при трёх ничьих и трёх поражениях.



Команды четыре раза встречались за последние три с половиной года, и Таджикистан ни разу не уступил соседям – 1:0, 1:1, 1:0 и 0:0. Минимальное количество мячей было зафиксировано в тех матчах.

Обе команды из одной отборочной группы пробились на Кубок Азии, который состоится в 2023 году. Сделать это было просто, ввиду того что в турнире будут принимать участие сразу 24 команды. Важно заметить, что за последние семь лет Таджикистан лишь однажды сыграл товарищеский матч с командой из зоны УЕФА. В ноябре 2021 года в Казахстане верх взяли хозяева – 1:0.

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В составе Таджикистана нет звёзд. География игроков сборной, выступающих в Европе, ограничивается единичными футболистами из чемпионатов Молдавии, Беларуси, Эстонии и Болгарии. Вызывается в сборную и футболист из России – 18-летний Айни Алиджони, выступающий за молодёжную команду «Краснодара».



По отношению к команде из Таджикистана не должно быть недооценки. Карпин хорошо помнит, каким позором нечто подобное чуть было не закончилось в Бишкеке два месяца назад. Сборная России в её текущем составе не сыграна, а Таджикистан не так плох и будет играть с повышенной мотивацией. Поставим на то, что Таджикистан не проиграет встречу с разницей более чем два мяча. Сделать такую ставку можно с коэффициентом 2.38.

Прогноз и ставка на товарищеский матч Таджикистан — Россия 17 ноября 2022 года

Сбор национальной команды России превратился в смотр-конкурс лучших игроков РПЛ. Валерий Карпин вызывает в команду много молодых футболистов и потенциальных новичков, многим из которых, как показал предыдущий опыт, даёт шанс проявить себя. Это приводит к тому, что команда несыгранная и неэффективная. Таджикистан перед своими болельщиками даст бой статусному сопернику, но всё же проиграет, ввиду того что класс гостей выше. Однако победа не будет разгромной.



Ставка: победа Таджикистана с форой (+2.5) за 2.38.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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