Катар — Эквадор. В России было веселее

Открытие ЧМ-2022 не будет таким же эмоциональным, каким было четыре года назад. Тогда россияне закатили зрелищный матч.

20 ноября состоится матч группового этапа чемпионата мира Катар — Эквадор. Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу Эквадора можно с коэффициентом 2.35. Успех сборной Катара оценивается аналитиками в 3.56. Ничья доступна за 3.32.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Катар — Эквадор 20 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.62, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.58. На гол Катара дают коэффициент 1.53. Если забьёт Эквадор, сыграет коэффициент 1.34. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.06.

Анализ и прогноз на матч группового этапа чемпионата мира Катар — Эквадор (20.11.2022)

Катар получил право на проведение чемпионата мира в декабре 2010 года и все эти 12 лет усиленно готовил не только города и стадионы, но и футболистов для национальной команды. Помимо развития молодёжных академий и национального чемпионата, применялась и натурализация – 10 из 26 футболистов в ростере сборной Катара родились за пределами страны.

Усердная работа дала свой эффект ещё в 2019 году, когда Катар выиграл Кубок Азии. Через два года Катар пригласили на Золотой Кубок КОНКАКАФ, где удалось пробиться в полуфинал, а в конце 2021 года он занял третье место на Кубке арабских наций.

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Творец успехов сборной Катара – главный тренер Феликс Бас Санчес. Уроженец Барселоны работает в этой стране уже 16 лет, пройдя за это время путь от тренера юношеской академии «Aspire» до наставника национальной команды.



Под руководством испанского тренера Катар провёл 70 матчей разного статуса, которые принесли 36 побед, 13 ничейных результатов и 21 поражение. Среди этих встреч была и товарищеская игра с Эквадором. 12 октября 2018 года в Дохе команды устроили настоящее шоу, а победу одержал Катар – 4:3.

Ещё одним специалистом, работа которого принесла пользу сборной Катара, является нынешний тренер «Барселоны» — Хави. С 2015 по 2019 год как игрок, а потом ещё два года как тренер Хави передавал свой опыт и понимание футбола спортсменам катарского клуба «Аль-Садд».

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Футболисты именно этой команды составляют костяк сборной – сразу 13 фамилий в ростере Катара представляют чемпиона страны. Немногие команды на турнире представлены игроками, выступающими в одном чемпионате. Это позволило Санчесу Басу комфортно готовиться к мундиалю, ведь внутренние катарские турниры встали на паузу ещё 14 октября.



За месяц интенсивной подготовки Катар сыграл в четырёх товарищеских матчах. Удалось одержать победы во встречах с Гватемалой (2:0), Гондурасом (1:0), Панамой (2:1) и Албанией (1:0). Игры сразу с тремя латиноамериканскими командами помогут Катару приспособиться к стилю футбола этой части мира.

Лишённый необходимости пробиваться на чемпионат мира через квалификацию, Катар активно проводил товарищеские матчи. Всего в 2022 году эта сборная сыграла в 18 контрольных встречах, одержав в восьми из них победу, восемь матчей закончив вничью и дважды потерпев поражения. Из участников чемпионата мира Катар встретился с Марокко (2:2), Ганой (2:1) и Канадой (0:2).



Эквадор выглядит антиподом Катара, потому что готовился к чемпионату мира в спешке и до последнего даже не знал будет ли на нём играть. Дело в том, что лишь на днях завершились судебные разбирательства о легитимности участия в отборочных матчах защитника «Леона» Байрона Кастильо.



Решение Спортивного арбитражного суда позволило Эквадору принять участие в чемпионате мира, но местная федерация не включила Кастильо в заявку на турнир. Эквадор стал последней сборной мундиаля, которая объявила список игроков на чемпионат. Это произошло лишь в ночь на вторник по московскому времени, при том что первый матч уже в воскресенье.



В составе Эквадора присутствуют футболисты из 11 чемпионатов. Самый опытный – нападающий Эннер Валенсия из «Фенербахче». Выделяется защитник Пьеро Инкапье из «Байера». Сразу три игрока вызваны из английского «Брайтона». Примут участие в чемпионате мира и три чемпиона США из клуба «Лос-Анджелес».

Руководит этим своего рода «интернационалом» аргентинец Густаво Альфаро, который 27 лет тренировал различные клубы из своей страны, но в 2020 году решил попробовать себя у руля Эквадора. Под его руководством сборная провела 32 матча – 11 побед, 13 ничьих и восемь поражений.

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При подготовке к чемпионату мира Эквадор провёл шесть товарищеских матчей, в которых забил всего два мяча, но при этом не пропустил ни одного. Сразу четыре матча в 2022 году завершились со счётом 0:0. Соперниками в этих «грустных» встречах были Мексика, Саудовская Аравия, Япония и Ирак.



Неудивительно, что от матча-открытия чемпионата мира никто не ждёт голевой феерии. Предположим, что хозяева как минимум не проиграют, потому что сплочённая подготовка в течение месяца и отличная сыгранность дадут определённый результат. Исход первой встречи может решить даже один гол. Поставить на то, что Катар не проиграет и тотал меньше 1.5 мяча можно с коэффициентом 3.88.

На прошлом чемпионате мира было гораздо веселее, чем на этом. Напомним, в матче-открытии ЧМ-2018 Россия играла с Саудовской Аравией и крупно обыграла соперника, со счётом 5:0. Это был настоящий праздник футбола, особенно для российских болельщиков. К сожалению, в Катаре такого от первой встречи чемпионата мира ждать не приходится.

Прогноз и ставка на матч Катар — Эквадор 20 ноября 2022 года

Катар готовился к домашнему чемпионату мира 12 лет. В последние годы эта подготовка даёт плоды в виде локальных успехов сборной. Страна-хозяйка чемпионата может удивить своими результатами. Первый матч предстоит провести с крепкой сборной Эквадора, которая редко забивает, но при этом не пропускает на протяжении шести матчей. Катар усердно провёл последние недели подготовки к ЧМ и благодаря этому не проиграет стартовый матч на своей земле, но много голов не будет.



Ставка: Катар не проиграет и тотал меньше 1.5 мяча за 3.88.

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Экспресс с коэффициентом 12.42.

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