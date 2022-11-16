«Авангард» — «Сочи». Разборки не коснутся результата

17 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Сочи». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.28. Победа сочинцев по итогам 60 минут оценена экспертами в 8.90.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Сочи» 17 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Авангард» — «Сочи» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.95. Ничья по итогам 60 минут доступна за 6.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 12.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» Омск — «Сочи» (17.11.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. 17 ноября состоится шесть интересных матчей. В самом раннем из них на стадионе «G-Drive Арена» в Омске «Авангард» примет «Сочи». Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Перемены в тренерском штабе пошли «Авангарду» на пользу. За последние семь матчей в регулярке он не потерпел ни одного поражения. В овертайме омичи обыграли «Сибирь» (3:2 ОТ), а в серии послематчевых буллитов оказались сильнее «Салавата Юлаева» (4:3 Б). Во всех остальных матчах они одержали победы в основное время, порадовав результативностью.

Стало известно, кто станет новым генменеджером «Авангарда».

За этот отрезок «ястребы» забросили целых 24 шайбы. Немалая их часть пришлась на долю очень крепких соперников, в том числе «Металлурга», «Салавата» и «Ак Барса», причём на выезде. В первую очередь за это стоит отдать должное Михаилу Кравецу, а также вошедшим в его тренерский штаб Вячеславу Уваеву и Александру Свитову.



Совместная работа специалистов до неузнаваемости изменила команду из Омска. Теперь она гораздо увереннее чувствует себя на льду и демонстрирует приятный хоккей. Появились прекрасная комбинационная игра, стеночки-забегания и второй темп в нападении от защитников. Также улучшился контроль шайбы.

Всё бы ничего, но недавно «Авангард» внезапно покинул генеральный менеджер — Алексей Волков. Уход Волкова стал неожиданностью для всех, в том числе и для руководства клуба. А ведь у «ястребов» до сих пор остался ряд нерешённых селекционных проблем. Справляться с ними придётся преемнику, информация о котором, скорее всего, появится уже на этой неделе.

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Впрочем, это проблемы, которые могут аукнуться «ястребам» в будущем. Да и так ли важна отставка Волкова? Как верно подметил в одном из интервью хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд, команда может обойтись и без генерального менеджера. В пример он привёл возглавляющий таблицу Восточной конференции «Автомобилист».

Дела замыкающего сводную таблицу КХЛ «Сочи» тоже стали улучшаться после смены главного тренера. За восемь матчей под руководством Сергея Светлова клуб добыл две победы, и обе — в овертайме, зато над очень сильными соперниками — «Локомотивом» (4:3 ОТ) и «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).



Также сочинцы уступили в серии послематчевых буллитов «Северстали» (4:5 Б) и проиграли минскому «Динамо» (3:4 ОТ). Во всех остальных случаях уступили в основное время. Относительно того, что было до Светлова, такие результаты можно даже назвать хорошими.



Наставник постепенно вытаскивает команду из кризиса, но некоторые аспекты её игры по-прежнему очень сильно хромают. К примеру, сочинцы до сих пор очень много пропускают. За восемь встреч они получили в свои ворота целых 35 шайб. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужны качественные трансферы, а их пока что нет.

«Сочи» по-прежнему делает ставку на молодёжь. Недавно он приобрёл на проблемную вратарскую позицию 20-летнего голкипера системы «Трактора» Вячеслава Бутееца, выбранного на драфте новичков НХЛ командой «Анахайм Дакс». Бутеец перспективен, но он не провёл ещё ни одного матча в КХЛ. Как сложится его адаптация в новом составе — остаётся только гадать.

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Поставить на победу «Авангарда» и тотал больше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.08. Три из четырёх последних очных встреч во всех турнирах заканчивались именно таким исходом. В этот раз поддержка родных болельщиков и домашний стадион наверняка помогут омичам повторить успех.

«Авангард» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч КХЛ 17 ноября 2022 года

«Авангард» под руководством Кравеца ощутимо прибавил и добыл победы, порадовав своих болельщиков большим количеством заброшенных шайб, во всех семи последних матчах в регулярке. На домашнем стадионе «ястребы» наверняка одержат результативную победу в матче со всё ещё много пропускающим «Сочи».



Ставка: победа «Авангарда» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.08.

Экспресс с коэффициентом 6.82.

Прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь» с коэффициентом 8.10.

Прогноз на матч «Витязь» — «Торпедо» с коэффициентом 3.54.

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Прогноз на матч «Локомотив» — «Куньлунь» с коэффициентом 3.10.