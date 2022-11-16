Португалия — Нигерия. Криштиану Роналду потешит самолюбие

17 ноября в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» состоится товарищеский матч Португалия — Нигерия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в качестве фаворита встречи выделяют хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27, а успех нигерийцев оценён в 13.0. Заключить пари на ничью можно за 5.90.
Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Португалия — Нигерия 17 ноября 2022 года
По мнению букмекеров, встреча Португалия — Нигерия будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.20. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.28. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.62.
Анализ и прогноз на товарищеский матч Португалия — Нигерия (17.11.2022)
«Золотой» период Португалии пришёлся на ЧЕ-2004 и ЧМ-2006, когда блистали Деку, Руй Кошта и Луиш Фигу. Нынешняя сборная — это сочетание опытных игроков и восходящих звёзд, которые уже выступают за топовые клубы ведущих европейских лиг.
Карьера Криштиану Роналду подходит к логическому завершению и грядущий мундиаль, вероятнее всего, станет для него лебединой песней. Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рафаэл Леау должны проявить свои лидерские качества.
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В отличие от своего главного конкурента — Лионеля Месси, Криштиану Роналду подходит к ЧМ-2022 в Катаре не в лучших игровых кондициях. Эрик тен Хаг не видел португальца в своих планах и схемах, поэтому ограничивал его игровое время. После того как Роналду досрочно покинул скамейку запасных в матче с «Тоттенхэмом», он и вовсе был временно отстранён от тренировок с командой.
Хорошо, что ситуация разрешилась, и в последних матчах АПЛ Криштиану регулярно выходил в стартовом составе, правда, весомого вклада в результаты «Манчестер Юнайтед» не внёс. Фернанду Сантуш рассчитывает, что в грядущем контрольном матче Криштиану Роналду удастся набрать оптимальные игровые кондиции.
Португальцы преодолели тернистый путь к финальной части чемпионата мира. Подопечные Сантуша шли фаворитами в группе А, но разочаровали, финишировав на второй строчке. Таким образом, билет в Катар пришлось отвоёвывать в финальном плей-офф, где Португалия обыграла Турцию (3:1) и Северную Македонию (2:0).
Бекхэм встал на сторону Роналду в его конфликте с «Манчестер Юнайтед».
В Лиге наций — 2022/2023 португальская сборная варьировала схемы 4-3-3 и 4-2-3-1. Команда не стремилась к доминированию на поле через контроль мяча, но отличалась активными действиями у штрафной соперников. Криштиану Роналду и компания забили 11 голов. Лишь сборная Германии в Лиге А забила больше. Мощно.
Команда Фернанду Сантуша имела все шансы продолжить борьбу за трофей, но в заключительном туре группового этапа минимально уступила Испании (0:1) и в итоге финишировала на втором месте.
Нигерия в рейтинге ФИФА располагается на 32-й строчке и является четвёртой по силе сборной из зоны КАФ. Команда впервые с 2006 года пропустит чемпионат мира из-за правила выездного гола. Нигерийцы сыграли вничью 0:0 в гостях с Ганой, а в ответной домашней встрече — 1:1. Жаль, но Виктор Осимхен и другие звёздные игроки будут наблюдать за турниром по телевизору.
После непопадания на чемпионат мира сборная Нигерии утратила мотивацию и в недавнем товарищеском матче со сборной Коста-Рики проиграла со счётом 0:2. Тренер в тот день провёл большую ротацию. К грядущей встрече команда подходит в усиленном составе.
Хозяева поля на порядок превосходят соперника в классе и опыте. Фернанду Сантуш в последнем контрольном матче перед вылетом в Катар проверит в бою всех ключевых игроков. Учитывая, что Криштиану Роналду и компания в Лиге наций продемонстрировали результативную игру в атаке, с полурезервным составом сборной Нигерии они справятся в два счёта. Рекомендуем ставку на победу сборной Португалии с форой (-1.5) за коэффициент 1.81.
Прогноз и ставки на товарищеский матч Португалия — Нигерия 17 ноября 2022 года
Португалия сконцентрирована на ЧМ-2022, но предварительно нужно набрать оптимальную игровую форму, в частности, лидеру сборной, который впал в немилость к новому тренеру. Речь о Криштиану Роналду и Эрике тен Хаге. Сборная Нигерии проиграла в трёх последних матчах не с представителями африканского континента. Поскольку в грядущей игре с одной из сильнейших сборных Европы Жозе Пезейру, недавно сменивший на посту Гернота Рора, продолжит эксперименты с составом, исход предсказуем. На наш взгляд, стоит присмотреться к ставке на победу Португалии с форой (-1.5) за 1.81.
Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 1.81.
Экспресс с коэффициентом 6.82.
Мбаппе может заменить Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
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