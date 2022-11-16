«Ак Барс» — СКА. Ротенберг продлит кризис Знарка

Казанцы вернулись к серии поражений и проигрывают на протяжении трёх матчей. Петербуржцы готовы нанести ещё один удар.

17 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — СКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.61. Победа казанцев по итогам 60 минут оценивается в 2.60.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — СКА 17 ноября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра «Ак Барс» — СКА получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.40.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — СКА (17.11.2022)

17 ноября центральный матч игрового дня пройдёт в Казани. Местный «Ак Барс» примет на домашней арене СКА из Санкт-Петербурга. Важная встреча состоится на стадионе «Татнефть-Арена».

Подопечные Олега Знарка никак не могут выбраться из крутого пике. Клуб из Казани уступил в последних трёх матчах. Он проиграл «Нефтехимику» (3:4 ОТ), «Торпедо» (4:6) и «Авангарду» (3:4). При этом стоит отметить, что тренерский штаб хозяев постоянно ищет пути выхода из кризиса.

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В последней встрече с «Авангардом» Олег Знарок снова пошёл на решительные меры в формировании состава на игру. В запас были отправлены несколько опытных игроков, во главе с неоправдавшим доверие тренера Данисом Зариповым. Вместо ветеранов в бой пошли молодые ребята. Наставник выбрал Максима Быкова в первую тройку нападения.

Стоит признать, что до определённого момента эксперимент приносил результат. «Ак Барсу» удалось отыграться со счёта 0:2, но затем команду в очередной раз подвели ошибки в обороне. Соперник безжалостно наказал подопечных Знарка за потерю концентрации и выиграл со счётом 4:3.

Сезон у «Ак Барса» не задался с самого начала. Команда не может стабильно провести несколько матчей. Оказалась ложной вера тренерского штаба, что опытные игроки сами по себе сумеют вытаскивать игры. Чёткой тактической схемы у «барсов» не просматривается.

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С этим связаны и плачевные результаты клуба, который все ожидали видеть вверху турнирной таблицы. За 29 встреч «Ак Барс» выиграл 12 раз. Тем не менее даже с 29 очками хозяева находятся на седьмом месте Востока.

В отличие от своего соперника, СКА уверенно лидирует в КХЛ. Подопечные Романа Ротенберга выиграли в 26 матчах. Не сказалось на лидерстве армейцев даже провальное турне по маршруту Владивосток — Хабаровск — Новосибирск.

СКА не сумел должным образом пройти акклиматизацию и потерпел поражения в трёх играх подряд, чего не случалось с командой в текущем регулярном первенстве. Стоит отметить, что гости обладают лучшей атакой в чемпионате. Они первыми перешагнули рубеж в 100 заброшенных шайб.

Вернувшись в Санкт-Петербург, СКА немедленно продемонстрировал свой истинный потенциал. Подопечные Романа Ротенберга паровым катком проехались по несчастному минскому «Динамо». Итоговый результат — 7:2 в пользу СКА точно отражает происходившее на льду избиение.

«Ак Барс» и СКА провели 40 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне клуба из Санкт-Петербурга — 23 победы, а «барсы» записали в актив 17 выигранных матчей. Разумеется разница шайб также в пользу армейцев — 115:97.

СКА уже отошёл от неудачного выезда и продемонстрировал всю атакующую мощь. Кризисный «Ак Барс» вряд ли сумеет сдержать столь сильного соперника. Весьма вероятно, что Знарок сосредоточится на обороне, поэтому много заброшенных шайб ждать от игры не приходится. Перспективно смотрится ставка на победу СКА и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.70.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА 17 ноября 2022 года

«Ак Барс» не способен соревноваться на равных со СКА в открытом атакующем хоккее. Скорее всего, Знарок выберет ультразащитную схему и заставит подопечных играть максимально строго в обороне. Учитывая атакующий потенциал СКА, они сумеют найти лазейку к воротам «барсов». Тем не менее много заброшенных шайб ждать не стоит — в четырёх из последних пяти игр в Казани забито не больше пяти голов.

Ставка: победа СКА и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.70.

Экспресс с коэффициентом 6.82.

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