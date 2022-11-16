«Локомотив» — «Куньлунь». Игорь Никитин вернёт уверенность команде

17 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Куньлунь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.45. На победу китайского клуба эксперты предлагают коэффициент 7.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Куньлунь» 17 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.06. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Куньлунь» Пекин (17.11.2022)

В Континентальной хоккейной лиге на 17 ноября запланировано шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре ярославского «Локомотива» и пекинского «Куньлуня». Матч пройдёт на льду «Арены-2000» в Ярославле, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Локомотив» в этом сезоне радует своих болельщиков. Сейчас подопечные Игоря Никитина расположились на третьей строчке в Западной конференции, набрав 41 очко за 30 встреч. Накануне на своём льду клуб принимал «Северсталь» и проиграл (2:3 ОТ) — никому не легко с командой Разина.

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У Игоря Никитина недавно была серия побед из пяти матчей. После чего он потерпел поражение во встречах с «Сочи» (3:4 ОТ) и минским «Динамо» (1:2). Впрочем, это не помешало команде, ведь спада не наблюдается. Тем более впереди не самый сильный соперник. За его счёт можно упрочнить своё положение в турнирной таблице.



«Куньлунь» в этом сезоне особыми достижениями не блещет. Клуб расположился на 10-й строчке в таблице Западной конференции, набрав 25 очков за 32 встречи. Положение так себе, хуже дела только у «Сочи» — 15 очков. Радоваться, конечно, нечему. Накануне клуб на своём льду крупно уступил «Торпедо» (0:5). Такое поражение показывает уровень команды, а аргументы излишние. До этого, правда, обыграли «Нефтехимик» (7:4).

Фаворитом в этой паре определённо выступают хозяева. Статистика личных встреч за ними. У ярославцев 11 побед в 13 матчах. Перевес значительный. Да и сомневаться в этом не приходится. У пекинского клуба нет звёзд, а качества отдельно взятых игроков не всегда спасают команду.

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Лучшим бомбардиром китайского клуба является Брэндон Ип — с 25 очками в 28 встречах. Он может конкурировать с лучшим бомбардиром «Локомотива» — Денисом Алексеевым, у которого 21 набранное очко в 30 играх. По именам команда Игоря Никитина сильнее соперника на две головы.

Плюс в девяти из 14 матчей дома железнодорожники выиграли. Потому вполне логично рассмотреть ставку на победу «Локомотива» и к этому попробовать взять тотал больше. Во-первых, у гостей уже 98 пропущенных шайб, а у хозяев с результативностью порядок — 77 заброшенных шайб. Плюс в последних шести очных играх тотал был выше четырёх шайб. Потому П1 + ТБ 4.5 шайбы за 2.03 выглядит неплохим вариантом.



Тем более что мотивации хозяевам не занимать. Шансы на победу высокие, плюс долг перед болельщиками за неприятное поражение от команды Разина. В обойме хватает хороших хоккеистов, таких как Максим Шалунов, Сергей Андронов, Артур Каюмов и другие. Так что в победе сомневаться сложно. У соперника не самые сильные защита и нападение, но огрызаться команда умеет.

«Локомотив» — «Куньлунь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 17 ноября 2022 года

Игорь Никитин отлично провёл недавнюю серию игр, но немного забуксовал. «Куньлунь» же аутсайдер лиги без звёзд и хорошей защиты. Плюс в очных встречах перевес явный за ярославцами. С результативностью тоже проблем особых в очных играх нет. Потому проверим победу хозяев через тотал больше 4.5 шайбы.



Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.

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