Экспресс на 17 ноября с коэффициентом 9.2: эксперименты Карпина и боль Знарка

17 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с командой Таджикистана. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Таджикистан — Россия 17 ноября

Валерий Карпин всего во второй раз в 2022 году получил возможность собрать национальную команду. На этот раз запланировано сразу два, а не один матч в Азии. Акцент с работой на будущее сильно повлиял на состав сборной России. В команде много потенциальных новичков, но не стоит ожидать, что все из них выйдут на поле, как это произошло в конце сентября в Бишкеке.

Дело в том, что предстоящая встреча проходит с разрешения ФИФА и УЕФА, и её результат будет учтён в рейтинге команд. Поэтому Карпин сможет сделать только шесть замен. Напомним, в Кыргызстане тренер сборной России выпустил на второй тайм практически полностью обновлённый состав, сделав девять замен в перерыве.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Матч со сборной Кыргызстана едва не закончился позором. Вырвать победу со счётом 2:1 удалось только на 89-й минуте. Класс несыгранных игроков сборной России сыграл решающую роль и оказался важнее мотивированных хозяев матча.

Таджикистан не сильно слабее Кыргызстана. Эта команда не проиграла киргизам ни одного из четырёх очных матчей с 2019 года. Обе сборные квалифицировались на Кубок Азии из одной отборочной группы. Поэтому россиянам не стоит рассчитывать на лёгкую прогулку. В целом сложно ожидать от сборной России в её нынешнем состоянии разгромной победы даже над таким соперником. Эксперименты Карпина с составом и проверка молодых российских футболистов – шанс Таджикистана не проиграть всухую. Выберем ставку «обе забьют» за 2.10.

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 17 ноября

«Металлург» в этой встрече называется экспертами очевидным фаворитом, и в целом это логично. Магнитогорцы исторически прекрасно играют с «Автомобилистом» и в Екатеринбурге уже два года не позволяли себе осечек. Кроме того, команда Ильи Воробьёва успешно выбирается из лёгкого кризиса, который застал её в самом начале этого месяца – после четырёх поражений подряд последовали две победы. Впрочем, переоценивать их не стоит, ведь в соперниках были «Барыс» (3:2) и «Сибирь» (4:2), с коими «лисы» разобрались практически на классе. Но главное не это, а тот факт, что «Автомобилист» сейчас ничем не хуже.

Подопечные Николая Заварухина выдают один из самых стабильных сезонов по качеству игры. Даже в момент повальных травм основных нападающих хозяева не проигрывали больше двух матчей подряд. Сейчас же у них четыре победы подряд и серия из пяти матчей, в которых команда набирает очки. «Автомобилист» заслуженно пока располагается на чистом первом месте на Востоке и не собирается его так легко отдавать. Екатеринбуржцы стали лучше действовать в защите, в трёх предыдущих играх пропуская не больше одной шайбы, а новую домашнюю серию начали с сухой победы в матче с «Барысом» (2:0).



Лучшие экспрессы на сегодня.

С реализацией моментов и вовсе никогда не было проблем, ведь у них вторая лучшая атака лиги и лидеры в топе бомбардирской и ассистентской гонок. Сейчас у «Автомобилиста» есть все шансы не уступить сопернику хотя бы в основное время – на такой исход коэффициент 1.75.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА 17 ноября

Вывеска этого матча намекает нам на равную борьбу двух больших клубов, однако сейчас это не совсем так. С наступлением октября «Ак Барс» просто перестал демонстрировать хоть какую-то стабильность как по игре, так и по результатам. У команды Олега Знарка не получается практически ничего, и только она начинает радовать победами, как сразу начинается новая серия поражений. Поэтому воспринимать казанцев сейчас в роли фаворита не приходится.

После двух побед подряд — по буллитам с «Салаватом Юлаевым» и в овертайме над «Северсталью» — последовали три поражения кряду, два из которых в основное время. Стоит отметить, что в соперниках за этот период были «Нефтехимик» (3:4), «Торпедо» (4:6) и «Авангард» (3:4) – то есть атакующие команды, умеющие играть в давление. «Ак Барс» старался поддерживать атакующий стиль, но с давлением не справлялся, и неудивительно, что во всех играх забивалось не менее шести голов.

А сейчас в гости пожалует соперник, которого лучше не злить. СКА никак не мог справиться с обороной «Адмирала» и «Амура», однако на неделе нещадно расправился с минским «Динамо» (7:2) в открытой игре. Лидеру чемпионата необходимо воспользоваться победным настроем и выиграть второй матч подряд. Ему это под силу. Возьмём победу СКА за 2.50.

Экспресс на матчи 17 ноября

Ставка 1: обе забьют в матче Таджикистан — Россия за 2.10.

Ставка 2: «Автомобилист» не проиграет «Металлургу» за 1.75.



Ставка 3: победа СКА в матче с «Ак Барсом» за 2.50.

Общий коэффициент: 2.10 Х 1.75 Х 2.50 = 9.19.

Третьяк: Знарку нужно пересмотреть свою работу в «Ак Барсе».



Караваев и Джикия не сыграют в товарищеском матче с Таджикистаном.



Сычевой: находиться в сборной России для меня сказка.