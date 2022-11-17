Бельгия — Египет. Кевин Де Брёйне разомнётся перед ЧМ-2022

18 ноября состоится товарищеский матч Бельгия — Египет. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех египтян оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Бельгия — Египет 18 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Египет получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Если забьют египтяне — коэффициент 2.03. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.30.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Бельгия — Египет (18.11.2022)

Совсем скоро стартует долгожданный чемпионат мира в Катаре. Но пока у некоторых сборных есть возможность лучше подготовиться ко встречам группового этапа турнира, проведя товарищеские матчи с теми, кто не сумел пройти квалификацию. 18 ноября встретятся Бельгия и Египет. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Сейчас сборная Бельгии переживает не лучшие времена. Некоторые её ведущие игроки — Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Ромелу Лукаку, Эден Азар и Дрис Мертенс ощутимо регрессировали за последние несколько лет. Однако без них Роберто Мартинес обойтись не может. Наставник включил всех выше перечисленных футболистов в итоговую заявку на ЧМ-2022 в Катаре.

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Судя по всему, тащить «красных дьяволов» придётся Кевину Де Брёйне, Тибо Куртуа и техничной молодёжи. Полузащитник, выступающий за «Манчестер Сити», и голкипер мадридского «Реала» стабильно играют на высочайшем уровне. По итогам недавнего голосования за «Золотой мяч» они заняли третье и седьмое места соответственно.



Недавно Де Брёйне выразил мнение, что его время в сборной подходит к концу. Впрочем, он говорил о будущем, которое трудно предугадать. Сейчас же хавбек является лидером Бельгии. В текущем сезоне он провёл за национальную команду пять матчей в которых забил два гола и сделал голевую передачу.

За этот отрезок подопечные Роберто Мартинеса потерпели поражения в двух матчах с Нидерландами (1:4 и 0:1). Также они сыграли вничью с Уэльсом (1:1). Победы одержали во встречах с Польшей (6:1 и 1:0) и тем же Уэльсом (2:1). Учитывая, что Куртуа принял участие только в двух из этих пяти встреч, результаты очень даже неплохие.

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Сборная Египта была очень близка к тому, чтобы добыть путёвку на чемпионат мира в Катаре, но в решающем стыковом матче квалификации она обидно уступила Сенегалу в серии послематчевых пенальти. Неудача сильно повлияла на 30-летнего Салаха. Можно сказать, он провалил начало этого сезона.

К счастью для болельщиков, форвард «Ливерпуля» быстро пришёл в себя и вновь начал радовать результативностью. За 21 матч он забил 14 мячей и отдал пять результативных передач. Также Салах помог своей национальной команде обыграть в товарищеской встрече Нигер (3:0). Он записал на свой счёт дубль.



Смогут ли «фараоны» столь же успешно выступить в предстоящем матче? Верится с трудом. Помимо Салаха, в составе сборной Египта есть лишь несколько игроков, выступающих за топовые команды Европы — Омар Мармуш («Вольфсбург») и Мохамед Эльнени («Арсенал»).



Думается, даже пребывающие в плохом тонусе бельгийские футболисты без особого труда обыграют египтян. Де Брёйне и Куртуа наверняка помогут сделать разницу в счёте приличной. Поставить на победу сборной Бельгии с форой (-1.5) можно с коэффициентом 1.96.

Разница в классе играет в данном случае ключевое значение. Единственная очная встреча соперников состоялась в 2018 году. Несмотря на то, что матч был товарищеским, Роберто Мартинес выпустил на поле основной состав и добыл крупную победу — 3:0. В этот раз наверняка будет нечто подобное.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Бельгия — Египет 18 ноября 2022 года

Несмотря на имеющиеся проблемы, Бельгия остаётся одной из самых сильных сборных, которые отправятся на чемпионат мира в Катаре. Всё же Кевин Де Брёйне и Тибо Куртуа в строю и в отличном тонусе, а молодёжь заряжена доказывать свою состоятельность. У Египта гораздо меньше ресурсов, нежели у «красных дьяволов», и в очной встрече он потерпел крупное поражение. Весьма вероятно, история повторится.



Ставка: победа Бельгии с форой (-1.5) за коэффициент 1.96.

Экспресс с коэффициентом 8.69.

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