«Торпедо» — «Северсталь». Ларионов обставит Разина

18 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Северсталь». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.05. На победу череповчан эксперты предлагают коэффициент 3.00.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» 18 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Торпедо» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Северсталь» Череповец (18.11.2022)

На 18 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить первой игре дня между нижегородским «Торпедо» и череповецкой «Северсталью». Матч пройдёт на льду стадиона «Нагорный», а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск. Профессор организует тёплый приём Андрею Разину в Нижнем Новгороде.

«Торпедо» Игоря Ларионова сейчас идёт на четвёртом месте в Западной конференции, набрав 40 очков за 31 встречу. Дыша в спину «Локомотиву» Игоря Никитина, у которого 41 очко. Правда, накануне клуб уступил на выезде «Витязю» (1:2 ОТ). До этого у нижегородцев было четыре победы подряд.

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Профессор показывает отменные результаты. Команда отлично себя чувствует в нападении. Она забросила уже 89 шайб — это пятый результат в КХЛ на данный момент. В защите всё не так хорошо, но 69 пропущенных голов некритично. Главный бомбардир команды Алексей Кручинин чувствует себя отлично. На его счету 26 очков в 31 матче. Это девятый результат в гонке бомбардиров.



«Северсталь» Андрея Разина накануне проиграла «Спартаку» (2:4), хотя до этого в пяти турах кряду команда худо-бедно но отнимала по очку у соперников. Не считая победы в матче с «Нефтехимиком» (3:0). Сейчас команда идёт на девятой строчке в Западной конференции, набрав 31 очко за 31 встречу. Отставание от зоны плей-офф всего одно очко. Положение не критическое, но расслабляться рано.

Конечно, нынешнее положение дел никуда не годится. Накануне Андрей Разин обменял в СКА Подъяпольского, получив взамен Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова. Такой обмен выгоден, ведь клубу нужен хороший защитник. И Самонов наверняка будет мотивирован показать всем, на что он способен после неудачи в СКА.

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Первым номером останется Дмитрий Шугаев, но он играл с красно-белыми, так что могут дать возможность Самонову показать себя во встрече с нижегородцами. В истории личных встреч явного перевеса нет. За 51 игру у «Торпедо» 26 побед при 25 у «Северстали». Так что фаворита выделить трудно.

Однако Игорь Ларионов дома одержал победы в 12 из 15 последних встреч. Андрей Разин на выезде выиграл лишь в шести из 17 матчей. Так что чаша весов на стороне Профессора, а вот с результативностью у команд в личных встречах не всё гладко. Лишь в пяти из 10 матчей тотал был выше 4.5 шайбы.



Так что остановимся на победе «Торпедо» за неплохой коэффициент 2.05. Сейчас встретятся два мастеровитых тренера. Андрей Разин работает над устранением ошибок. Хотя и Игорь Ларионов после поражения в матче с «Витязем» указал на проблему удалений, есть над чем поработать тоже.

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Игорь Ларионов отменно проводит свой первый сезон в «Торпедо». Андрей Разин же буксует, но недавний обмен должен привнести в команду новые эмоции. Пока же на бумаге Профессор переигрывает соперника, по составу, плюс на выезде «Северсталь» хромает на обе ноги, а «Торпедо» дома чувствует себя отменно. Потому проверим ставку на хозяев.



Ставка: победа «Торпедо» за 2.05.

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