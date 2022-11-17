Только не Месси. Кто выиграет ЧМ-2022 по футболу

Аргентинец всё ещё великолепен, но для победы этого не хватит.

До старта финального раунда чемпионата мира в Катаре остались считаные дни. Сборные уже давно огласили составы, а компьютерные программы назвали фаворитов мундиаля. Попробуем и мы выявить главного претендента на победу. Для этого разберём фаворитов каждой группы, а затем сравним их между собой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Группа А

В данном квартете безоговорочным номером один выглядит сборная Нидерландов. К сожалению, для опытного Луи ван Гала этот турнир станет последним во главе оранжевых. После чемпионата мира наставника, сделавшего огромный вклад в футбольную историю своей страны, заменит Хенк Фразер.

Ради ван Гала футболисты наверняка выложатся на 100%, но есть ли у них шансы превзойти результат 2010 года и выиграть ЧМ-2022? Сильные стороны несомненны, однако слабостей многовато.

У Нидерландов очень здорово скомпонована линия защиты, а вот в полузащите и атаке явно не хватает звёзд. Есть, конечно, Мемфис Депай, хотя он практически не получал игрового времени в этом сезоне. Форвард «Барселоны» проигрывал конкуренцию Роберту Левандовскому. Кстати, совсем недавно он попросил руководство каталонцев отпустить его в другой клуб.

Группа В

В этой группе реальные шансы на золото есть, наверное, только у сборной Англии. Однако «три льва» вряд ли сумеют дойти хотя бы до полуфинала. Всё дело в их главном тренере — Гарете Саутгейте. В тактическом плане специалист уступает многим коллегам, а тут ещё и травмы важных игроков — пропустят турнир Бен Чилуэлл и Рис Джеймс (оба — «Челси»).

Гари Невилл уверен, что «Манчестер Юнайтед» расстанется с Роналду.

Саутгейта и без того часто критиковали за опрометчивые решения, трусливый футбол, а также полный провал в Лиге наций, но в этот раз он превзошёл самого себя. Наставник вызвал в сборную находящихся в ужасном тонусе защитников — Эрика Дайера («Тоттенхэм») и Гарри Магуайра («МЮ») — вместо выигравшего с «Миланом» скудетто Фикайо Томори.

Группа С

Тут фаворит вопросов не вызывает — Аргентина. Лионель Месси пребывает в отличной форме. Да и в целом состав «альбиселесте» подобран очень здорово. Во всех турнирах они не проигрывают на протяжении 35 матчей. Впечатляет, но и тут не без нюансов.

Предсказуемость Лионеля Скалони, заключающаяся в построении игры через Месси, может сыграть с аргентинцами злую шутку на решающих стадиях турнира. Добавим к этому средний подбор исполнителей в линии обороны и отсутствие элитного вратаря. Организация и прессинг поставлены здорово, однако в плей-офф топ-защитники и игра голкипера — залог успеха. У Аргентины с этим проблемы.

Группа D

Здесь стоит выделить Данию и Францию. Датчане прекрасно показали себя на Евро-2020 и в Лиге наций. Они на деле доказали, что могут обыгрывать превосходящих по силе соперников. В плане неуступчивости и командной игры «алой гвардии» позавидуют многие.

В то же время резервов Касперу Юльманну, несмотря на колоссальную проделанную работу по их увеличению, всё ещё не хватает. Датчане способны показать яркий футбол и порадовать нейтральных зрителей. И всё же индивидуального мастерства по сравнению с фаворитами ЧМ-2022 им явно не хватает.

Инфантино переизберут на пост президента ФИФА.

Французы же, на наш взгляд, являются одними из главных претендентов на победу. У синих очень опытный наставник — Дидье Дешам. Он же, к слову, и привёл «трёхцветных» к золотым медалям ЧМ-2018. На грядущий мундиаль тренер везёт мощный состав. Напрягает только центр поля, где придётся обойтись без Погба и Канте.

Даже Лионель Месси недавно признался, что такая сборная Франции внушает в него страх. А гениальный аргентинец слов на ветер не бросает.

Группа Е

В данной группе расположились сразу две топовые сборные, которые неоднократно становились чемпионами мира — Германия и Испания. У обоих составов очень сильные наставники — Ханс-Дитер Флик и Луис Энрике соответственно, а также немало техничных футболистов.

Вот только большая часть этих игроков слишком молода и нестабильна. Испанцы и немцы — скорее, тёмные лошадки, которые способны зайти далеко, если главные фавориты выступят ниже ожиданий.

Группа F

В этом квартете также две сборные, у которых есть шансы на медали — Хорватия и Бельгия. Хотя, вероятность их победы в ЧМ-2022, на наш взгляд, невысока. Суть в том, что лидеры обеих команд уже возрасте и не столь мобильны, а молодёжь, которая должна их заменить, явно уступает в классе.

Иначе говоря, золотое поколение постепенно стареет, а молодое пока разочаровывает. Для выхода в плей-офф этого хватит, а дальше всё зависит от турнирной сетки. Пожалуй, эти команды не входят в пятёрку сильнейших на ЧМ-2022.

Группа G

Здесь собрались сразу три сильных команды — Бразилия, Сербия и Швейцария. Однако на золотые медали мундиаля могут претендовать только бразильцы. Пожалуй, жёлто-зелёные, как и французы, являются одними из главных фаворитов турнира. Они великолепно провели квалификацию, оставив не у дел Аргентину, а также основательно подготовились к старту ЧМ-2022.

Тренер сборной Дании высмеял «фальшивых» болельщиков на ЧМ-2022.

Сербия традиционно обладает целым рядом видных футболистов, но быстро покидает крупные турниры. Сборная Швейцарии отличается дисциплиной и организацией, однако этого набора качеств в лучшем случае хватит на проход одного раунда плей-офф.

Группа Н

И, наконец, заключительная группа, где фаворитами являются Уругвай и Португалия. Обе сборные крепкие, но вряд ли им удастся выиграть чемпионат мира. У уругвайцев слишком несбалансированный состав, и в квалификации они выступили, мягко говоря, не очень.

У португальцев в ужасном тонусе и расположении духа пребывает Криштиану Роналду. Его место в основе сборной непререкаемо, что всё чаще вызывает сомнения. Ярких футболистов здесь достаточно, а вот с качеством футбола очевидные проблемы.

Ставка на победителя ЧМ-2022

Если называть трёх главных претендентов на золотые медали мундиаля в Катаре, то напрашиваются Аргентина, Бразилия и Франция. Однако у «альбиселесте» не такой сильный состав, как у французов. И хуже результаты в квалификации ЧМ-2022, нежели у бразильцев.

Кроме того, у синих опытнее наставник и более ровный состав, а жёлто-зелёные, похоже, лучше всех подготовились к мундиалю. Поставить на то, что ЧМ-2022 выиграют Франция или Бразилия, можно с коэффициентом 3.30. Лионель Месси снова останется без золотых медалей.

Ставка: Бразилия или Франция выиграет ЧМ-2022 за 3.30.

Экспресс с коэффициентом 8.69.

Джикия: хочу, чтобы Криштиану Роналду стал чемпионом мира.

Шомуродов: Карпин мог бы работать в Серии А.

Уткин: очевидно, что Роналду больше не сыграет за «Манчестер Юнайтед».

Баринов: не понял бы Карпина, если бы он сейчас ушёл в сборную Армении.