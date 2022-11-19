Месси и Роналду в прошлом. ЧМ-2022 в Катаре — время Неймара

Появление бразильцев на каждом чемпионате мира болельщики воспринимают как должное. Выход команды в плей-офф тоже практически не ставится под сомнение. Первое место в группе автоматически присуждают жёлто-зелёным, оставляя их соперникам лишь борьбу за вторую путёвку. На ЧМ-2022 в группе с «пентакампеонами» волей жребия оказались сборные Сербии, Швейцарии и Камеруна. Сумеют ли они бросить вызов фавориту?

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Суперкомпьютер за Бразилию

Национальная команда Бразилии собирается в очередной поход за чемпионским трофеем. С 2002 года заветный кубок не покоряется подопечным Тите. Перед ЧМ-2022 наставник жёлто-зелёных настроен решительно — только победа. С составом общей стоимостью $ 1,09 млрд «пентакампеоны» имеют право рассчитывать на успех.

Даже суперкомпьютер, который рассчитывал прогноз на победителя чемпионата мира в Катаре, указал их главными фаворитами. Спорить с этим, естественно, можно, но не так-то просто.

Стоит предположить, что тренерский штаб сборной Бразилии не будет менять тактическую схему, которая принесла успех в отборе южноамериканской секции. Они не проиграли ни в одном из матчей квалификации, одержав в 14 встречах победы и трижды завершив игры вничью.

Производит впечатление и разница мячей 40:5, с которой завершили турнир бразильцы. Крепкая оборона и креативная атака во главе с набравшим потрясающую форму Неймаром поможет выиграть группу G без особых проблем. Бразилец великолепно начал сезон в «ПСЖ», а поддержка в Катаре у него будет мощнейшая.

Мурат Якин не так прост

Незаметно сборная Швейцарии превратилась в довольно серьёзную силу, по крайней мере, в Европе. Мурат Якин, уверенно руководящий командой, вывел её на 15-ю строчку рейтинга ФИФА. «Красные крестоносцы» собрали на чемпионат мира опытный состав, средний возраст футболистов — 27 лет. Отметим, что большинство игроков выступает в сильных зарубежных клубах.

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Швейцарцы предпочитают действовать от обороны, полагаясь на сыгранную защитную линию. В центре поля главная роль у капитана команды Гранита Джаки, который выполняет большой объём работы. В отборочном турнире подопечные Якина заняли первое место и обошли самих итальянцев.

Не без доли везения, конечно, но это уже детали. Ни одного поражения и всего два пропущенных мяча за восемь встреч — отличный показатель. С такой обороной на мундиале можно изрядно пошуметь.

Непредсказуемая Сербия собрала звёзд

Национальная команда Сербии составит достойную конкуренцию соперникам по групповому этапу. Главный тренер Драган Стойкович подобрал оптимальный состав, включив в заявку футболистов общей стоимостью € 328 млн. Текущий рейтинг ФИФА – 21.

Практически все ключевые исполнители выступают в заграничных клубах. Лидеры — Влахович и Милинкович-Савич — защищают цвета сильнейших клубов Серии А. Сборная Сербии блестяще прошла сквозь сито отборочного турнира. Заняла первое место в группе, не испытав горечи поражения.

Отметим, что подопечные Стойковича обошли в турнирной таблице Португалию во главе с Роналду. Весьма вероятно, что до последнего тура «белые орлы» будут претендовать на выход из группы. У них особенность — могут как выдать огненный матч с фаворитом, так и устроить себе проблемы с аутсайдером.

Камерун опасен, но невезуч

43-я команда в рейтинге ФИФА, на первый взгляд, не должна претендовать на выход из группы. Тем не менее «неукротимых львов» нельзя недооценивать — большинство футболистов выступают за европейские клубы и обладают опытом больших матчей. Общая стоимость состава, которую вызвал на ЧМ-2022 Ригобер Сонг, приближается к € 120 млн.

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Пожалуй, при другой жеребьёвке африканский состав имел бы реальные шансы на попадание в плей-офф. Однако в этом квартете каждое очко будет даваться с большим трудом. Списывать Камерун со счетов однозначно нельзя, но выход из группы всё же станет сюрпризом.

Расписание

Представители группы G начинают турнир 24 ноября. Сборная Бразилии в первом туре испытает на прочность сборную Сербии, а национальная команда Швейцарии постарается приручить Камерун, который имеет звучное прозвище «неукротимые львы».

Прогноз и ставка на группу G чемпионата мира в Катаре

Присутствие в квартете G явного фаворита чемпионата мира — речь, разумеется, про сборную Бразилии — делает итоговый результат предсказуемым. Текущая форма Неймара, Винисиуса Жуниора и грандиозный опыт Дани Алвеса позволяют бразильцам рассчитывать на удачный поход по сетке плей-офф. Да и выход в финал подопечных Тите не станет сюрпризом.

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На наш взгляд, первая команда в рейтинге ФИФА достойна чемпионского титула. Учитывая последние результаты жёлто-зелёных в отборочном турнире и наличие в составе футболистов мирового класса, рекомендуем изучить ставку «сборная Бразилии выиграет чемпионат мира в Катаре» за коэффициент 6.00.

Альтернативный вариант — сборная Бразилии наберёт больше 6,5 очка на групповом этапе за 1.70. Одну осечку южноамериканцы вполне могут допустить, ведь пассажиров в квартете нет. И всё же запас индивидуального мастерства слишком велик, чтобы набирать меньше семи баллов.

Уверенности в ярком выступлении Бразилии в Катаре добавляет поразительная форма Неймара. Пожалуй, так хорош и эффективен он прежде не был. Если лидер «селесао» проведёт турнир на том же уровне, то наверняка станет главным игроком ЧМ-2022.

Ставка: сборная Бразилии выиграет ЧМ-2022 за 6.00.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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