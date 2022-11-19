Какая азиатская сборная выступит лучше на ЧМ-2022 в Катаре

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. От азиатского континента на турнир отправились шесть сборных, способных с одинаковой долей вероятности как приятно удивить, так и с треском провалиться. Разбираемся, у кого больше шансов на успех.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

В Саудовскую Аравию никто не верит

«Орлам пустыни» во многом не повезло с двумя факторами – сложной группой и проблемами с составом. Если окинуть взглядом результаты, то всё очень даже неплохо. Аравитяне заняли первое место в отборочной группе с Японией и Австралией, а также проиграли всего один раз.

Тренером работает Эрве Ренар, которому преподносить сенсации не впервой. К примеру, впервые за 20 лет он выводил на мундиаль Марокко в одно время. Однако ресурсов у француза сейчас очень мало. Саудиты привезли на турнир состав, собранный исключительно из игроков местного чемпионата. Говорить о каком-то звёздном уровне не приходится.

Играют от обороны, пропускают мало, но с соперниками уровня Аргентины, Мексики и Польши проблем не избежать. При этом есть проблемы с реализацией — меньше в отборе забивали лишь Оман и аутсайдеры. На лучший результат среди азиатских сборных букмекеры дают коэффициент 9.50.

Азмун не вытащит Иран в одиночку

Сборная Ирана идёт следом в рейтинге букмекеров с коэффициентом 6.00, но в этом случае можно говорить о некой недооценке. «Персидские леопарды» стали абсолютно лучшей командой азиатского отбора – никто не набрал больше очков, никто не забил больше голов, и только одна сборная пропустила меньше.

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Руководит командой опытнейший Карлуш Кейруш, с которым Иран едет уже на третий чемпионат мира подряд. Да и в составе хватает футболистов не последних европейских клубов. Разумеется, главной звездой сборной является Сердар Азмун, без него команде будет сложно справиться. Бывший форвард «Зенита» забил на отборе 10 голов.

Однако сейчас нападающий только после травмы, поэтому по потенциалу атаки иранцев много вопросов. Тем не менее на ЧМ в России им не хватило одного очка, чтобы выйти из группы с Португалией и Испанией. Сейчас же главные конкуренты – США и Уэльс.

Иран может удивить, на его выход из группы дают коэффициент 4.00, что является вполне вероятным событием. Вот только на главного кандидата в лучшие представители Азии немного не тянет.

Япония и Австралия на уровне, Катар сыроват

Шансы на успех Катара, Японии и Австралии оцениваются одинаково — с коэффициентом 5.00. Главное преимущество японцев – опыт. Они не пропускают мировые первенства уже 24 года, и за этот период трижды выбивались в плей-офф.

У сборной Японии прекрасно поставлена игра в атаке, а связка Юя Осако и Такуми Минамино забили на двоих в отборе 20 голов. В составе в целом много талантливых звёзд. Проблема лишь в том, что тягаться с Германией и Испанией японцам пока всё равно не под силу.

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Австралия не может похвастаться качественным составом и яркими победами. Больших имён нет, а два лучших игрока атаки только после травм. Отбор по большому счёту команда провалила, пробиваясь в итоге через стыки.

Австралийцы обыграли Перу лишь в серии пенальти. Однако тренирует сборную ученик Гуса Хиддинка, а это немаловажный фактор. Грэму Арнольду удалось создать сбалансированную и неуступчивую команду, способную в отдельном матче потрепать нервы любому.

Катар же идёт среди аутсайдеров турнира, но списывать его рано. Да, бордовые дебютируют на ЧМ. У них нет легионеров в составе, и никто из игроков не на слуху. Тем не менее не стоит забывать, что не так давно катарцы выигрывали Кубок Азии и участвовали в Кубке Америки. А отсутствие легионеров в составе помогает сыгранности и хорошему взаимодействию.

Главное же – катарцы являются хозяевами турнира, и мотивация у них будет особенной. Впрочем, на лучшую сборную из азиатских претендовать будет сложно.

Южная Корея ждёт Сона

Что касается Южной Кореи, то она справедливо котируется высоко на предстоящем турнире. С одной стороны, это достаточно логично. Есть крепкий и сыгранный состав, в котором хватает баланса между европейскими звёздами и талантами из внутреннего чемпионата. С другой стороны, корейцам будет непросто.

Они совсем не убедили в отборочном цикле по игре, да и за семь последних розыгрышей чемпионата мира лишь раз выходили из группы. Впрочем, многое будет зависеть от формы лучшего игрока. Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин восстанавливается от переломов глазницы, но полон решимости повести команду в бой.

Неделю назад футболист заявил, что готов сыграть. Ранее он успешно перенёс операцию. При таких раскладах Южная Корея вполне способна пошуметь в квартете с возрастным Уругваем и нестабильной Португалией. На успех корейцев в борьбе за звание лучшей азиатской сборной дают коэффициент 4.10.

Прогноз на лучшую азиатскую сборную ЧМ-2022 в Катаре

Пожалуй, главными конкурентами сборной Южной Кореи можно назвать сборные Японии и Ирана. Однако японцам очень не повезло с группой. Оставить позади кого-то из Испании и Германии сейчас будет невероятно сложно.

Испанцы доминируют в отдельно взятых играх, да и наверняка помнят про пощёчину от сборной России на прошлом мундиале. Немцам тоже нужно реабилитироваться за провал. То есть мотивации у лидеров хоть отбавляй.

Иран вполне может удивить. Команда тоже, как и корейцы, зависит от отдельных футболистов, однако попала в крайне сбалансированную группу. Иранцы наверняка дадут бой сборной США и не самому стабильному Уэльсу. При этом конкуренты, вероятно, сами будут активно терять очки.

На таком фоне выход персов в плей-офф будет равносилен победе в борьбе за звание лучшего представителя Азии в Катаре. Мы бы рискнули и поставили на такое событие. Коэффициент букмекеры дают приличный — 6.00.

Ставка: Иран выступит лучше других азиатских сборных на ЧМ-2022 за 6.00.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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