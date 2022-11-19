«Витязь» — ЦСКА. Фёдоров выйдет на охоту

Армейцы возвращаются в гонку за первым местом, которое держит СКА. На какое-то время команда выбыла, но готова всё исправить.

20 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.71. На победу хозяев эксперты предлагают коэффициент — 4.70.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — ЦСКА 20 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Витязь» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.13. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.71. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 13.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — ЦСКА (20.11.2022)

На 20 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Витязем» и московским ЦСКА. Матч пройдёт на льду «Арены Балашихи» в Балашихе, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Витязь» в этом сезоне явный середнячок лиги. Команда расположилась на шестой строчке Западной конференции, набрав 34 очка в 31 матче. В последних шести играх клуб одержал три победы. Накануне он обыграл на своём льду «Торпедо» (2:1 ОТ). И такой результат очень похвален, хотя и Игорь Ларионов отметил, что их подвели удаления.

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До этого же дома команда уступила «Автомобилисту» (1:4) и слабому «Нефтехимику» (4:5). При этом статистика забитых и пропущенных у клуба интересная (76:77). Не самый плохой показатель. Однако видно, что не всегда команда может обыграть даже схожих по силе соперников, не говоря уже о сильных.

ЦСКА же в этом сезоне очень хорошо идёт. Сейчас клуб находится на втором месте в Западной конференции, набрав 45 очков за 30 встреч. Команда идёт с серией из побед в трёх матчах. Накануне в гостях клуб обыграл «Спартак» (4:2), а до этого минское «Динамо» (8:5) и «Адмирал» (2:0). Впереди ещё три встречи на выезде, но сперва на пути встанет «Витязь», который Сергей Фёдоров уже дважды в этом сезоне обыгрывал (4:2 и 2:1). Так что проблем быть не должно.

Тем более что состав чувствует себя отменно. Лучшим бомбардиром команды является Михаил Григоренко с 21 очком в 29 встречах, а лучшим снайпером — Сергей Плотников с 10 шайбами. Плюс статистика забитых и пропущенных на данный момент (97:67). В нападении полный порядок, в защите тоже всё неплохо.

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При этом у ЦСКА следом будет матч со СКА. Сергей Фёдоров старается подобраться ближе к главному сопернику по конференции. Силы после «Витязя» должны остаться. Статистика очных встреч также за гостями. У ЦСКА 37 побед в 52 встречах, у «Витязя» же лишь 15.

Преимущество очевидно. Плюс гости сейчас идут с мотивацией и победной серией, а прерывать её не планируют. К тому же хозяева дома одержали победы в девяти из 18 встреч, но только пять в основное время. ЦСКА на выезде выиграл в девяти из 14 матчей. Так что дела у гостей явно лучше.

Потому стоит проверить ставку на победу армейцев. На них сейчас дают коэффициент 1.71. Также можно проверить исход с тоталом больше. Комбинированный вариант на П2 + ТБ 3.5 шайбы за 1.93. В семи из 10 последних матчей тотал был выше трёх шайб. Плюс сейчас с результативностью у гостей порядок. Потому такой вариант будет оптимален.

«Витязь» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 20 ноября 2022 года

ЦСКА хорошо показывает себя в этом сезоне и сейчас идёт с тремя победами подряд. «Витязь» — явный середнячок лиги, который часто не тянет матчи с сильными соперниками. Статистика очных встреч на стороне армейцев. Плюс в этом сезоне команды уже встречались, и дважды ЦСКА был сильнее. И сейчас у гостей сил и мотивации больше. Так что проверим ставку на них через тотал больше.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 3.5 шайбы за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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