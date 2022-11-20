Экспресс на 20 ноября с коэффициентом 18.98: скучное открытие ЧМ-2022 и злой Карпин

20 ноября запланировано долгожданное событие — открытие чемпионата мира по футболу и первый матч турнира. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 18.98 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Прогноз на товарищеский матч Узбекистан — Россия 20 ноября

В день начала чемпионата мира по футболу сборная России сыграет с представителем Азии. Но это будет не Катар или Южная Корея, а Узбекистан. У болельщиков российских сборных, которые смотрят матчи национальной команды ради красивой игры или переживания за результат, есть вполне обоснованные опасения перед предстоящей встречей.



Несколько дней назад Россия сыграла очень невзрачный матч с Таджикистаном (0:0), а полтора месяца назад лишь на последних минутах вырвала победу у Киргизии (2:1). Столь слабые результаты легко объяснить курсом на омоложение и проверкой талантливых игроков.



Со сборной Узбекистана будет намного сложнее, ведь это регулярный участник Кубка Азии, в котором пять турниров подряд выходит в плей-офф. Эта команда была в полушаге от выхода на чемпионат мира – 2018. Правда, квалификацию на текущий мундиаль Узбекистан провалил, уступив путёвку в третий раунд отбора Саудовской Аравии.

Карпин сделал прогноз на победителя чемпионата мира.

В текущем ростере узбекской команды есть игроки из европейских чемпионатов, самым видным из которых является Эльдор Шомуродов. Нападающий «Ромы» несколько сезонов играл под руководством Валерия Карпина в «Ростове» и может передать ему привет.



Пока Россия в сентябре играла с Киргизией, Узбекистан в товарищеских матчах обыгрывал Камерун (2:0) и драматично на последних минутах упустил победу в матче с Коста-Рикой (1:2). Сборной России в Ташкенте придётся несладко. Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.95.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Катар — Эквадор 20 ноября

Сборная Катара считается слабейшей в своей группе и далеко не самой сильной на турнире. Тем не менее за плечами у катарцев победа в Кубке Азии – 2019, неплохие результаты были в Кубке КОНКАКАФ — 2021 и беспроигрышная серия из пяти матчей. Катар долгое время развивал футбол в стране, чтобы не ударить в грязь лицом на домашнем турнире.



Эквадорцы не ездили в Россию, но отбор на чемпионат мира в Катаре провели очень мощно. Они старались играть зрелищно, много забивали, 27 голов в 18 матчах, но потом вся их результативность куда-то испарилась в товарищеских матчах. Шесть встреч, два забитых гола и ноль пропущенных, вот такая у эквадорцев была подготовка к турниру.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

Гости котируются выше, но им будет сложно это доказать на поле, даже имея Эннера Валенсию в отличной форме. Катарцы научились неплохо обороняться и играть вторым номером. Судя по последним матчам, с атакующей мощью у эквадорцев сейчас непорядок и забить им будет сложно. Точно так же, как и Катару, который в матчах с серьёзными командами результативностью не отличался.



Скорее всего, мы увидим довольно скучный матч, в котором обе команды постараются не рисковать и будут много времени уделять обороне. Преимущество в классе эквадорцев команда-хозяйка перекроет за счёт поддержки родных стен, но выиграть не сможет. Тут интереснее всего смотрится ставка на ничью за 3.05.

Прогноз на товарищеский матч Австрия — Италия 20 ноября

Сборная Австрии сейчас не в лучшем состоянии, смена тренера не дала мгновенного результата. Австрийцы готовятся под отбор к чемпионату Европы, и время уже начинает поджимать, а Ральф Рангник пока так и не закрыл слабые стороны своей команды.

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Австрийцы вылетели из элитного дивизиона Лиги наций, шли на серии из пяти матчей без побед, пока им не попалась сборная Андорры. Даже такому аутсайдеру австрийцы с трудом смогли забить один гол. Италия после провала в отборе к чемпионату мира постепенно восстанавливает утраченные позиции.



Выход в плей-офф Лиги наций из сложной группы, хорошая форма, набранная осенью, неплохая игра в последних матчах. Всё это заставляет задуматься, что сборная Италии не зря считается фаворитом в матче с австрийцами, которые пока только находятся в поиске своей игры. Можно поставить на победу сборной Италии за 2.11.

Экспресс на матчи 20 ноября

Ставка 1: победа Узбекистана в матче с Россией за 2.95.

Ставка 2: ничья в матче Катар — Эквадор за 3.05.

Ставка 3: победа Италии в матче с Австрией за 2.11.

Общий коэффициент: 2.95 Х 3.05 Х 2.11 = 18.98.

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