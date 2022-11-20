Топ фактов о букмекерах, которые должны знать клиенты

Думать, что букмекеры хотят, чтобы пользователи только проигрывали — ошибочно.

Каждый спортивный беттор преследует одну и ту же цель – делать ставки и получать большую прибыль. Болельщики мечтают, чтобы команда, на которую заключают пари, выиграла или, по крайней мере, выиграла при определённых условиях, основанных на размещённой ставке.

Секреты букмекеров

В отличие от игроков, букмекеры заключают пари не для того, чтобы наслаждаться игрой. Несмотря на то что компании предоставляют клиентам матчи для ставок, букмекеры работают на извлечение прибыли.

Знание главных секретов букмекерских контор может помочь пользователям делать победные ставки в долгосрочной перспективе.

Выигрыши и проигрыши клиентов не влияют на букмекеров

Букмекеров не волнует, выиграют или проиграют ставки клиентов. Компании заинтересованы в том, чтобы сбалансировать плечи маркета. Таким образом, букмекеры зарабатывают деньги независимо от того, кто выиграет матч.

Думать, что букмекеры хотят, чтобы пользователи только проигрывали – ошибочно. Букмекерским конторам важен сам факт ставки и деньги, которые смогут заработать компании на матче после расчёта всех пари.

На практике, когда служба безопасности букмекера обнаруживает беттора, который постоянно выигрывает, она ограничивает суммы или даже прекращает принимать ставки пользователя.

Букмекеры любят экспресс-ставки

Экспресс – ставка на исход двух и более матчей, связанных в рамках одного купона.

Клиент букмекера выиграет пари, если верно спрогнозирует все выбранные исходы.

Выплата за победу экспресс-ставки больше, чем за победу ординаров.

Шансы на победу экспресса падают с каждым дополнительным выбранным матчем. Чем выше вознаграждение, тем больше риск.

Букмекеры устанавливают соотношение риска и вознаграждения таким образом, чтобы оно всегда было в пользу компании.

Экспрессы обычно приносят букмекерской конторе больше прибыли, чем ставки на стандартные матчи.

Линии не помогают в прогнозировании

Букмекеры зарабатывают деньги на сбалансированности действий клиентов во время матчей. Линии компаний не следует рассматривать в качестве прогноза итогового счёта.

Линия букмекера Винлайн – побочный продукт стремления сбалансировать действия пользователей. То, как букмекеры устанавливают линии, на 100% является бизнесом и направлено на максимизацию прибыли. Линия не показывает вероятность исхода событий, а демонстрирует попытку букмекера заработать деньги.

Успешный игрок не ставит на маркет, основываясь на котировках компании. Только грамотный предматчевый анализ поможет клиенту обыгрывать букмекера.

Ставки с равнозначным исходом

Ставки на равновероятные исходы основаны на чистой случайности.

Примеры ставок:

Какая команда забьёт первой?

Какая команда выиграет жеребьёвку?

Будет ли в матче использована VAR?

Букмекеры зарабатывают деньги, когда пользователи делают ставки на события с равной вероятностью 50:50 – получают гарантированную прибыль на комиссии, потому что никогда не предложат клиентам на такое событие справедливый коэффициент 2.00.