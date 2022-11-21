Сборная Англии не готова к ЧМ-2022. Проблемы начнутся с первой игры

Беды ждут «трёх львов» уже на групповой стадии турнира. Что же будет дальше?

21 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Англия — Иран. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на победу Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех иранцев оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Англия — Иран 21 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Англия — Иран не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42. Поставить на «обе забьют» можно за 2.78.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Англия — Иран (21.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре начинает набирать обороты. На 21 ноября запланированы три игры 1-го тура группового этапа. В самой ранней из них померяются силами Англия и Иран. История очных встреч не насчитывает ни одного матча, что придаёт столкновению команд дополнительную интригу.

На бумаге сборная Англии выглядит гораздо сильнее Ирана. По некоторой информации, у неё самый дорогой состав среди всех команд-участниц ЧМ-2022. Однако выступления «трёх львов» в Лиге наций заставляют насторожиться. За шесть туров они не одержали ни одной победы, вследствие чего заняли последнее место в группе и вылетели в Лигу В.

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Любопытно, что за этот отрезок англичане забили только четыре мяча, а пропустили 10. Вопросы накопились ко всей их оборонительной линии, за исключением разве что Джордана Пикфорда. Голкипер «Эвертона» принял участие только в двух встречах, где совершил целых 11 сейвов и пропустил два мяча (один из них с пенальти).

Сейчас проблем оборонительного плана у Англии ещё больше. Из-за травм не смогли поехать на мундиаль Рис Джеймс и Бен Чилуэлл (оба — «Челси»). Плюс встречу с Ираном пропустит опытный Кайл Уолкер. Защитник ещё не до конца восстановился после операции, которую перенёс в октябре. Ко всему прочему, Гарет Саутгейт не вызвал в сборную центрального защитника «Милана» Фикайо Томори.

Вместо выигравшего скудетто футболиста тренер внёс в заявку Гарри Магуайра. Данное решение не поддаётся логике, ведь защитник «Манчестер Юнайтед» практически не получал игрового времени в этом сезоне, а по выступлениям в Лиге наций запомнился огромным количеством «привозов».

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У Ирана отнюдь не слабое нападение. Особенно хорош Мехди Тареми. За пять матчей в Лиге чемпионов форвард «Порту» забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Таким образом, он помог своему клубу превзойти «Атлетико», «Байер» и «Брюгге» и добыть путёвку в плей-офф с первого места.

За национальную команду Тареми выступил в квалификации ЧМ-2022 не менее продуктивно. Форвард принял участие в шести встречах, забил четыре мяча и сделал два ассиста. За этот отрезок «персидские леопарды» не потерпели ни одного поражения при всего одной ничьей — с Южной Кореей (1:1). При этом лидер корейцев Сон Хын Мин провёл на поле все 90 минут.

Хорошую связку с Тареми в некоторых из этих матчей составлял Сердар Азмун. Вот только после перехода в «Байер» экс-форвард «Зенита» сбавил обороты. Он ужасно выступил за немецкий клуб на старте текущего сезона, а затем получил травму и выбыл на длительный срок.

В сборную Ирана вернулся Карлуш Кейруш, выводивший Египет в финал Кубка Африки и финал квалификации ЧМ-2022. Опытному наставнику наверняка по силами вернуть команду в хороший тонус и, возможно, даже добыть путёвку в плей-офф.

Под руководством Кейруша иранцы не потерпели ни одного поражения за три товарищеских встречи. Сначала они обыграли Уругвай (1:0) и сыграли вничью с Сенегалом (1:1), а затем выиграли у Никарагуа (1:0). Думается, в предстоящем матче они как минимум сумеют забить. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.78.

В гол «трёх львов» тоже верится без особого труда. У них очень мощная линия атаки во главе с Гарри Кейном. Стоит отметить, что выступающий за «Тоттенхэм» форвард имеет особую мотивацию. Ему осталось забить всего два мяча за национальную команду для того, чтобы побить рекорд Уэйна Руни и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

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Также не стоит забывать о моральном настрое Ирана. В стране сейчас проходят массовые беспорядки, и английские СМИ стали слишком активно интересоваться данной ситуацией в преддверии ЧМ-2022. Капитану «персидских леопардов» Алирезе Джаханбакшу это пришлось совсем не по душе. Весьма вероятно, нападающий и его соотечественники будут заряжены на грядущий матч.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Англия — Иран 21 ноября 2022 года

У Англии очень мощная линия линия атаки, но имеются серьёзные проблемы оборонительного плана. У Ирана гораздо меньше ресурсов, но отличные результаты на дистанции, а также есть пребывающий в отличной форме нападающий — Тареми. Думается, голы будут с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.78.

Экспресс с коэффициентом 8.45.

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