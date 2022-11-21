СКА — ЦСКА. Фёдоров поставит Ротенберга на своё место

До этого в армейском дерби поражение потерпели москвичи, но теперь они возьмут реванш.

22 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.18. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент 3.00.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — ЦСКА 22 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.13. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 13.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА Санкт-Петербург — ЦСКА Москва (22.11.2022)

На 22 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить армейскому дерби между СКА и ЦСКА. Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА Романа Ротенберга лидирует в Западной конференции, набрав 54 очка за 33 встречи. Однако в последних шести играх команда одержала одну победу — в матче с «Динамо» Минск (7:2). Затем последовало поражение во встрече с «Ак Барсом» Олега Знарка (2:5).

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Роман Ротенберг указал, что его команда сама создала себе проблемы. Плюс недавняя выездная серия на Дальний Восток также не задалась, но тогда команда переболела гриппом. Однако поражение в гостях во встрече с «Нефтехимиком» (1:2) звучит как тревожный звоночек. Соперник куда слабее по составу, мастерству и опыту. Однако хозяева сумели наказать его в концовке, играя в меньшинстве.

ЦСКА Сергея Фёдорова наступает на пятки Роману Ротенбергу, находясь на второй строчке Западной конференции, набрав 47 очков за 31 встречу. Плюс сейчас клуб идёт с серией из четырёх побед. Впечатляет, накануне команда обыграла на выезде «Витязь» (4:3 ОТ). Пусть не в основное время, но очко есть. Впрочем, понять команду можно, ведь нужно было сохранить силы на матч с петербуржцами.

И всё равно хоккеисты ЦСКА потрудились в последней встрече, дублем отметился Владислав Каменев, а Константин Окулов сделал два ассиста. Победу принёс гол Владислава Провольнева с передачи Сергея Плотникова в овертайме. Так что Роману Ротенбергу стоит быть осторожнее. Состав соперника не имеет явных проблем.

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При этом история личных встреч насчитывает 102 игры, из которых 53 победы на счету СКА, при 49 у ЦСКА. Как видно, явного фаворита в этой паре выявить сложно. Впрочем, в Санкт-Петербурге в последних пяти играх регулярки ЦСКА одержал три победы.

Плюс вряд ли Сергей Фёдоров забыл про поражение в Москве в начале октября со счётом 2:3 ОТ. Думается, и сейчас матч получится сложный даже с не самой удачной серией петербургской команды. От этого менее сильной она не становится, в обойме по-прежнему достаточно мастеровитых игроков, как и у ЦСКА.

Поэтому мы бы сейчас не ставили на победу одной из команд в основное время. Впрочем, чуть сильнее сейчас смотрится состав из Москвы. Серия побед — хороший мотиватор. СКА дома выиграл в 16 из 17 матчей, а ЦСКА на выездах одержал победы в 10 из 15 играх. И всё же сейчас у армейцев шансов больше. Проверим ставку на то, что ЦСКА не проиграет + ТБ 3.5 шайбы за 2.43.

Во-первых, в трёх из пяти очных игр в Санкт-Петербурге тотал был выше 3.5 шайбы. Плюс результативность команд на высоте. У СКА 114 заброшенных шайб, а у ЦСКА — 101. Поэтому комбинированный вариант смотрится вполне неплохо. Остановимся на нём. СКА тоже силён, но последние игры не дают уверенности.

СКА — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 22 ноября 2022 года

ЦСКА идёт с серией побед, а СКА выиграл лишь в одном матче из шести. Мелкие проблемы до сих пор присутствуют у хозяев. Гости же смотрятся интереснее, и даже уверенная игра СКА дома не придаёт уверенности. Сергей Фёдоров мотивирован отомстить за недавнее поражение в Москве, но перестрахуемся. Возьмём комбинированный вариант на то, что ЦСКА не проиграет, через тотал больше.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.43.

Экспресс с коэффициентом 9.56.

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