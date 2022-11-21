«Химки» — «Пари НН». Без Галактионова легче дышится

Нижегородцы так устали от давления с непонятным будущим своего бывшего тренера, что сейчас им будет гораздо проще.

22 ноября состоится матч группового этапа Кубка России «Химки» — «Пари Нижний Новгород». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу нижегородцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех химчан оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Химки» — «Пари Нижний Новгород» 22 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Химки» — «Пари Нижний Новгород» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Химки» — «Пари Нижний Новгород» (22.11.2022)

Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв, но интересных футбольных событий хватает. На фоне чемпионата мира в Катаре не будем забывать и про Кубок России. На 22 ноября запланированы три встречи пятого раунда. В одной из них на стадионе «Арена Химки» встретятся «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

После ухода Сергея Юрана «Химки» резко регрессировали и стали смотреться просто ужасно. Под руководством Спартака Гогниева они выиграли только в одном из 10 матчей — с Оренбургом (2:0). И то в той встрече управлял командой Георгий Джиоев, так как Гогниев отбывал дисквалификацию.

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Вничью красно-чёрные сыграли с «Крыльями Советов» (0:0) и «Факелом» (тоже 0:0). Во всех остальных встречах потерпели поражения. За этот отрезок они забили только семь мячей, а сами пропустили 23. Что в середине поля, что в атаке (не хватает реализации моментов), что в обороне у химчан прослеживаются серьёзные проблемы.

Помимо отрицательных игровых моментов, у «Химок» появились внутренние конфликты. Совсем недавно, в матче 15-го тура чемпионата России с «Динамо», Гогниев заменил на 35-й минуте капитана команды — Дениса Глушакова. При этом сразу после этого тренер жестом показал игроку, куда нужно идти, а потом прокричал вслед несколько непечатных слов.

В интервью Гогниев отметил, что вопрос с Глушаковым улажен, но в заявку на матч с «Оренбургом» футболист не был включён. Вскоре после этого появился список игроков, с которыми «Химки» планируют расстаться этой зимой. Попал в него не только Глушаков, но и другие лидеры команды, в том числе Илья Лантратов и Резиуан Мирзов. К боссам «Химок» накапливается всё больше и больше вопросов.

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К руководству «Пари Нижний Новгород» после увольнения Александра Кержакова тоже было немало претензий. Однако сейчас нижегородцы смотрятся достаточно собранно. На данный момент они занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от располагающихся в опасной зоне «Факела» и «Локомотива» составляет шесть очков. Показатели не супер, но неплохие.

За последние 10 туров в чемпионате России «Пари Нижний Новгород» потерпел поражение в пяти встречах. Один раз сыграл вничью. Во всех остальных случаях одержал победы, в частности над ЦСКА (1:0) и «Ахматом» (3:2). Вот только после этого клуб остался без наставника. Михаил Галактионов перебрался в «Локомотив».

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Антон Хазов. Возможно, данное решение пойдёт команде на пользу, ведь специалист прекрасно знаком с системой устройства клуба из Нижнего Новгорода. Тем не менее предстоящий матч станет для Хазова первым в роли главного тренера. Не окажется ли первый блин комом?

В сущности, вряд ли Хазов с ходу начнёт менять порядок и поставленную Галактионовым игру. Думается, мы увидим примерно тот же «Пари НН», который недавно обыгрывал ЦСКА и «Ахмат». Кстати, за четыре раунда группового этапа Кубка России нижегородцы уступили лишь раз — «Краснодару» (0:2). Верх одержали в матчах с «Локомотивом» (2:0), «Химками» (1:1, по пенальти 5:3) и краснодарцами (1:0).

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Химчане за этот же отрезок не выиграли ни в одном из матчей. Помимо поражения в игре с «Пари НН», красно-чёрные уступили «Краснодару» (0:2) и «Локомотиву» (0:5 и 0:1). Думается, проиграют они и в этот раз. Поставить на победу нижегородцев в матче можно с коэффициентом 1.87.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Химки» — «Пари Нижний Новгород» 22 ноября 2022 года

«Химки» располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ и являются одним из главных кандидатов на вылет в Первую лигу. Конфликт Гогниева с Глушаковым, дисквалификация и ужасные результаты — всё это вряд ли поднимает моральный дух пребывающему в глубоком кризисе составу. Несмотря на недавнюю смену наставника, «Пари Нижний Новгород» выглядит в разы предпочтительнее.

Ставка: победа «Пари НН» за коэффициент 1.87.

Экспресс с коэффициентом 9.56.

Прогноз на матч Аргентина — Саудовская Аравия с коэффициентом 3.20.

Руни не взял бы Криштиану Роналду на чемпионат мира в Катаре.

Прогноз на матч Франция — Австралия с коэффициентом 3.30.

Прогноз на матч Мексика — Польша с коэффициентом 3.12.