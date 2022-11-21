Бразилия — Сербия. Неймар идёт за рекордом Пеле

Всего два мяча отделяют бразильца от того, чтобы сравняться с Королём футбола по голам за сборную.

24 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бразилия — Сербия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех сербов оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Бразилия — Сербия 24 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Бразилия — Сербия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют бразильцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол сербов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 Бразилия — Сербия (24.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре постепенно набирает обороты. На 24 ноября запланированы четыре встречи 1-го тура группового этапа турнира. В одной из них померятся силами Бразилия и Сербия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ранее сборные сталкивались дважды. В обоих случаях верх одержали бразильцы, но не с разгромным счётом — 1:0 и 2:0.

Сейчас многие считают Бразилию одним из главных претендентов на трофей. У неё потрясающий подбор игроков и отличные результаты. За 17 туров группового этапа квалификации ЧМ-2022 жёлто-зелёные не потерпели ни одного поражения при всего трёх ничейных результатах — в матчах с Колумбией (0:0), Аргентиной (тоже 0:0) и Эквадором (1:1).

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За этот отрезок бразильцы пропустили только пять мячей, что говорит об отменной крепости их оборонительной линии. При этом лишь три из пяти этих голов пришлись на долю основных вратарей сборной Бразилии — Эдерсона и Алисона Бекера. Два пропустил Вевертон («Палмейрас»).

Сами же бразильцы забили за эти 17 матчей целых 40 мячей. Восемь из них записал на свой счёт Неймар. У нападающего «ПСЖ» есть отличная возможность в ближайшем будущем побить рекорд легендарного соотечественника — Пеле — и стать лучшим бомбардиром в истории своей сборной. Для этого ему необходимо забить три гола. Первый шаг можно сделать уже в предстоящем матче.

Сборная Сербии тоже весьма успешно преодолела квалификацию ЧМ-2022. За восемь туров группового этапа она не претерпела ни одного поражения при ничьих в матчах с Португалией (2:2) и Ирландией (1:1). Во всех остальных встречах «белые орлы» выиграли, в частности с португальцами (2:1).

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Кроме того, подопечные Драгана Стойковича отлично выступили в Лиге наций. После неудачного старта — поражения в матче с Норвегией (0:1) — они разгромили Словению (4:1), обыграли Швецию (1:1) и сыграли вничью со словенцами (2:2). Затем сербы выиграли во встречах со шведами (4:1) и норвежцами (2:0)

Впрочем, важны не только результаты, но и комплектация сборной Сербии. Безусловно, по силе она уступает Бразилии, но выступающих на высоком уровне футболистов тут хватает. Немалая часть игроков — Ваня Милинкович-Савич и Сергей Милинкович-Савич, Душан Влахович, Лука Йович, Филип Костич, Саша Лукич, Никола Миленкович — небезуспешно играют в Серии А.

Также не стоит забывать о лидерах Сербии — Душане Тадиче и Александре Митровиче. Оба в текущем сезоне очень результативны. За 12 матчей во всех турнирах (включая сборную) форвард «Фулхэма» забил 15 мячей. Нападающий «Аякса», в свою очередь, за 20 матчей (шесть в Лиге наций и 14 в Эредивизии) забил три гола и отдал 13 голевых передач.

В предстоящем матче бразильцы наверняка одержат победу, но вряд ли она будет лёгкой. Думается, сыграет П1 + ТБ 2.5 мяча. Коэффициент — 2.32. Вероятно, сербы сумеют забить один-два мяча. У них много талантливых нападающих, плюс Драган Стойкович предпочитает атакующую схему игры с тремя защитниками. В матчах с португальцами в квалификации ЧМ-2022 она оказалась весьма эффективна.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Бразилия — Сербия 24 ноября 2022 года

У сборной Бразилии более техничный и сильный состав. Пожалуй, она действительно является одним из главных фаворитов турнира. В успехе жёлто-зелёных не возникает сомнений, но сербы наверняка сумеют навязать им борьбу. У обеих команд полный порядок с результативностью, а потому есть уверенность в том, что матч получится очень интересным и насыщенным на события.

Ставка: победа Бразилии и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.32.

Экспресс с коэффициентом 9.56.

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