Экспресс на чемпионат мира с коэффициентом 9.8: Месси и Левандовскому не будет легко

22 ноября пройдут очередные матчи группового этапа ЧМ-2022. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 9.78 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Мексика — Польша с коэффициентом 3.12.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина – Саудовская Аравия 22 ноября

Относительно поздний для Аргентины старт на чемпионате мира поставил команду в выгодное положение. Подопечные Лионеля Скалони успели провести матч с географическими соседями Саудовской Аравии – сборной ОАЭ. Это было удачное решение, чтобы адаптироваться к климатическим условиям и к ближневосточному стилю футбола. Проверка вышла удачной – 5:0. На счету Лионеля Месси гол и результативная передача. Анхель Ди Мария забил два гола и оформил один ассист.

10 лучших прогнозов на сегодня.

От хорошей формы Анхеля Ди Марии на турнире для Аргентины зависит не меньше, чем от Месси. Именно гол Ди Марии в ворота Бразилии принёс Аргентине трофей Копа Америка, после которого эту сборную перестали считать неудачниками. Ди Мария забивал в пяти из семи последних матчей за сборную. На его гол в предстоящем матче дают коэффициент 3.20.

Матч с ОАЭ стал 36-м подряд без поражений. До повторения рекорда сборной Италии – один матч. Сборная Саудовской Аравии немного сильнее своего соседа и целенаправленно готовится к мундиалю, сыграв семь товарищеских матчей за месяц. Результаты этих встреч не отличались результативностью – четыре забитых мяча при трёх пропущенных.

Так что Аргентине при всём её фаворитском статусе придётся помучиться с обороной соперника. Но и на тотал меньше 2.5 мяча дают неплохой коэффициент 2.25.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Мексика – Польша 22 ноября

Проигравший в этом матче с большой долей вероятности пролетает мимо плей-офф. Стало быть, обе команды не будут рисковать, с первых минут уж точно. Сложно сказать, что мексиканцы и поляки подходят к турниру в оптимальной форме. То, что мы видели в последних товарищеских матчах, отнюдь не добавляет энтузиазма болельщикам обеих сборных.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Поляки, даже имея в составе одного из лучших форвардов современности, не могут похвастаться результативной игрой. А мексиканцы стабильно пропускают, причём далеко не от сильнейших команд. У поляков также выглядит рискованной ставка на Чеслава Михневича у руля сборной. Результатов его работы пока не видно, хоть тот на посту ещё с начала года.

Команды очень много времени потратят на то, чтобы присмотреться друг к другу, и не будут форсировать события. Основная игра пойдёт уже во втором тайме, но и там любой из команд будет очень сложно склонить чашу весов в свою пользу, так как силы у них примерно равны. Если уж и ставить на такой равный матч, то лучше всего попробовать замахнуться на высокий коэффициент. Ничья за 3.00 в самый раз.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Франция — Австралия 22 ноября

Сборная Франции на последних двух крупных турнирах добилась значимых успехов. Подопечные Дидье Дешама на домашнем ЧЕ-2016 завоевали серебряный комплект медалей, а на ЧМ-2018 в России — золото. Кроме того, они победили в прошлом розыгрыше Лиги наций. Мощно. Смогут ли действующие чемпионы защитить титул?

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В квалификации к ЧМ тренерский штаб варьировал схемы 4-2-3-1 и 3-4-1-2. Команда на фоне травм не выглядела безупречной, хоть и владела игровой инициативой 60,2% встречи. За восемь матчей «трёхцветные» трижды довольствовались ничейным результатом, а в остальных пяти играх добились максимального результата. Игроки наносили по 14,9 удара, из которых 5,8 приходилось в створ ворот, а главной ударной силой сборной стал Антуан Гризманн. Он поучаствовал в каждом третьем взятии ворот — шесть голов из 18 общекомандных. Если учесть, что Антуан сумел перезагрузить карьеру в стане «Атлетико», то от него в Катаре ожидают голевых подвигов.

Былые заслуги и шикарный состав французов — не гарант успеха. Это постарается доказать сборная Австралии. Команда Грэма Арнольда не отличается звёздностью состава, но достаточно сбалансированная. Айдин Хрустич, Гарри Суттар и Джейми Макларен — ключевые игроки «Соккеруз».

С учётом того, что сборная Австралии на ЧМ-2022 пробилась через стыковые матчи со сборными ОАЭ и Перу, переиграть которые удалось не без труда, шансов выстоять против боевого состава Дидье Дешама немного. С другой стороны, вряд ли «трёхцветные» станут включать обороты с первых же туров, а наверняка, как и на прошлом мундиале, будут действовать в размеренном темпе. Рекомендуем ставку на тотал меньше 3.5 мяча за 1.45.

Экспресс на матчи ЧМ-2022 22 ноября

Ставка 1: ТМ 2.5 в матче Аргентина – Саудовская Аравия за 2.25.

Ставка 2: ничья в матче Мексика — Польша за 3.00.

Ставка 3: ТМ 3.5 в матче Франция — Австралия за 1.45.

Общий коэффициент: 2.25 Х 3.00 Х 1.45 = 9.78.

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