Марокко – Хорватия. Футболисту «Зенита» будет тяжело

23 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Марокко — Хорватия. Начало – в 13:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хорватов: поставить на победу Хорватии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех Марокко оценивается в 4.12. На ничью дают коэффициент 3.18.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Марокко – Хорватия 23 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Марокко – Хорватия не должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Марокко – Хорватия (23.11.2022)

В группе F многие недооценивают сборные Марокко и Канады. Да, на фоне Бельгии и Хорватии они выглядят слабее, но способны на сюрпризы. Той же Хорватии будет очень сложно повторить своё достижение четырёхлетней давности и пройти группу, набрав максимум очков. Первая осечка может ждать хорватов уже в первом матче.

Марокканцы после выигранного отбора решились на смену тренера. Они отправили в отставку опытного Вахида Халилходжича, который конфликтовал с лидерами сборной. Шаг очень рискованный, но обстановка в команде тоже важна. Теперь Зиешу и остальным придётся доказывать, что тренера сплавили не зря.

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Марокканцы везут на турнир очень хорошо укомплектованную сборную, у которой в каждой линии есть сильные игроки и явные лидеры. Марокко показывает пример хорошо сбалансированной команды, которая может доставить проблемы любому сопернику. За счёт дисциплины, сыгранности и индивидуального мастерства некоторых игроков.

В принципе, это те же качества, благодаря которым сборная Хорватии четыре года назад подарила нам сенсацию, добравшись до финала чемпионата мира. Разница в том, что у Марокко не настолько мощный состав, чтобы выступить так же хорошо. Даже нынешней Хорватии, которая выглядит слабее себя самой четырёхлетней давности, марокканцы уступают по подбору футболистов.

Хорваты везут на турнир возрастной, но звёздный состав. Костяк команды, особенно в полузащите, составляют те же люди, что и четыре года назад. С одной стороны, это хорошо, у хорватов отличные сыгранность и взаимопонимание на поле. Но с другой — многие из этих игроков прошли свой пик и уже не блеснут так, как в России.

На чемпионат мира хорваты едут с впечатляющей серией из 16 матчей без поражений. Можно насчитать даже больше, так как испанцам на Евро они уступили только в экстра-тайме, а основное время завершилось вничью. Обыграть хорватов — задача очень сложная. При этом они довольно часто играют вничью, особенно когда попадают на обороняющихся соперников.

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Марокканцы не лишены этой черты. Пробить их хорватам будет непросто, тем более что сильного нападающего в хорошей форме у балканцев сейчас нет. Ни Крамарич, ни Петкович высокой результативностью похвастаться не могут. Собственно, у сборной Марокко такая же проблема, толковые форварды есть, но они либо забивают мало, либо сейчас в плохой форме.

Хорваты рассчитывают на мощную полузащиту. Лука Модрич, Иван Перишич, Матео Ковачич и даже восстановившийся аккурат к турниру Марсело Брозович. Кроме ветеранов, есть ещё и Ловро Майер, Никола Влашич и Марио Пашалич.

Все они могут нести немалую угрозу воротам соперника, но без стабильно забивающего форварда хорватам будет тяжело. Поэтому наиболее правильным выбором ставки на этот матч выглядит ничья.

Следить в хорватской сборной стоит за Деяном Ловреном. Футболист играет на позиции защитника и выступает за петербургский «Зенит». В преддверии старта ЧМ-2022 он сказал, что видит в Хорватии «тёмную лошадку». Однако этот статус ещё нужно оправдать.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Марокко – Хорватия 23 ноября 2022 года

Обе команды хороши в обороне, но не впечатляют в атаке. Велика вероятность, что матч пройдёт в равной борьбе, с небольшим преимуществом фаворита. Победы на классе от хорватов лучше не ждать, им не хватит атакующей мощи, чтобы дожать Марокко. Марокканцы не настолько сильно уступают гостям, чтобы списывать их со счетов. Они удержат ничейный результат, несмотря на устрашающий статус хорватов.

Ставка: ничья за 3.18.

Экспресс с коэффициентом 7.13.

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