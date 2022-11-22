Испания — Коста-Рика. Мората сжалится над Навасом

«Красная фурия» разберётся с костариканцами на классе, но разгрома не будет.

23 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Испания — Коста-Рика. Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами испанцев: поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех Коста-Рики оценивается в 21.0. На ничью дают коэффициент 8.00.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Испания — Коста-Рика 23 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Испания — Коста-Рика будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.23. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.95. Заключить пари на то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, можно за 1.41.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Испания — Коста-Рика (23.11.2022)

Матч 1-го тура группы E ЧМ-2022 Испания — Коста-Рика состоится 23 ноября в Дохе на стадионе «Эль-Тумама». Начало — в 19:00 мск. Смогут ли костариканцы избежать разгрома во встрече с командой Луиса Энрике? Разбираемся вместе.

Сборная Испании занимает седьмое место в рейтинге ФИФА. К текущему мундиалю «Красная фурия» подходит в статусе одного из претендентов на победу, несмотря на провальные выступления на последних двух чемпионатах мира. Оптимизма болельщикам прибавили достойные выступления на Евро-2020 и в Лиге наций — 2022/2023, где они завоевали бронзу и вышли в финальную стадию.

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Луис Энрике жаждет вернуть сборной былое величие. Команда прошла через омоложение состава и к финальной части чемпионата мира подходит с плеядой талантливых игроков — от Гави, Педри, Эрика Гарсии, Феррана Торреса и Ансу Фати, которые стали игроками стартового состава «Барселоны» при Хави, до Эмерика Лапорта, который выступает под началом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

Сборная Испании постепенно вернула свою идентичность. В квалификации ЧМ-2022 в Катаре подопечные Луиса Энрике за счёт активного прессинга, тотального доминирования на поле через контроль мяча (76%) и высокой культуры паса (91,4% точных пасов) демонстрировали привлекательный атакующий футбол, как в годы тики-таки. Подводила Альваро Морату и компанию реализация моментов.

«Красная фурия» не без труда напрямую пробилась в финальный раунд чемпионата мира. В квалификации сборные Швеции и Греции составили команде Луиса Энрике достойную конкуренцию. Первые победили испанцев в домашнем матче со счётом 2:1, а вторые на выезде сыграли вничью со счётом 1:1. За восемь игр испанцы забили лишь 15 голов, и это при наличии в группе не самых статусных сборных: Косово и Грузии.

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Коста-Рика располагается на 31-й строчке рейтинга ФИФА и является третьей по силе сборной из зоны КОНКАКАФ. Команда провалила старт отборочного турнира, но своевременно активизировалась. Она заняла четвёртое место в группе. Таким образом, «Лос Тикос» пришлось отвоёвывать пропуск в финальный раунд ЧМ-2022 в Катаре в межконтинентальных стыковых матчах с Новой Зеландией (1:0).

Ключевой фигурой в сборной считается вратарь «ПСЖ» — Кейлор Навас, который в текущем сезоне окончательно проиграл Доннарумме борьбу за место в стартовом составе. Команда действует от обороны с акцентом на быстрые контратаки. За 14 игр квалификации футболисты забили лишь 13 голов.

Сборная Испании на несколько порядков превосходит соперника в качестве подбора игроков и опыте. Луис Энрике за несколько лет слепил боеспособную команду, которой по плечу борьба за титул.

«Красная фурия» подходит к турниру уверенной в собственных силах. Она достойно выступила на Евро-2020 и в последних двух розыгрышах Лиги наций. Сборная Коста-Рики в грядущей встрече может рассчитывать лишь на игру от обороны. В голевую феерию от испанцев тоже не верится. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу Испании и количество голов в матче 2-3 за 2.35.

Болельщики переживали за участие в матче Альваро Мораты. Многие футболисты испанской сборной простудились и пропустили тренировку. Мората вернулся в основную команду, а Карвахаль, вероятнее всего, не выйдет на поле и будет лечиться. Однако есть шанс, что он быстро восстановится.

Прогноз и ставка на матч ЧМ-2022 Испания — Коста-Рика 23 ноября 2022 года

«Красная фурия» мотивирована восстановить гегемонию. Она сильнее и опытнее своего соперника, поэтому должна выигрывать без особых проблем. Единственным открытым вопросом остаётся, сколько голов смогут забить подопечные Луиса Энрике. Учитывая, что в квалификации испанцы были скупы на мячи, в грядущей встрече с хорошо обороняющимися костариканцами также не стоит ожидать обилия голов. Отсюда ставка на победу Испании и количество голов в матче 2-3 за 2.35.

Ставка: Испания победит и количество голов в матче 2-3 за 2.35.

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