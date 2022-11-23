Экспресс на чемпионат мира с коэффициентом 12.2: Германия феерит, Испания пугает

23 ноября пройдут очередные матчи группового этапа ЧМ-2022. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 12.22 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Теннисист из США предложил не начислять очки за нулевые ничьи на ЧМ.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Марокко — Хорватия 23 ноября

Сборная Хорватии не испытала проблем в отборочном турнире. В 10 играх она уступила лишь однажды — Словении (0:1). Дважды сыграла вничью — с Россией (0:0) и Словакией (2:2). В остальных семи матчах победила. «Шашечные» на прямую попали в финальный раунд чемпионата мира, завершив выступления в группе H на первой строчке, опередив сборную России лишь на одно очко.

Подопечные Златко Далича в квалификации демонстрировали привлекательный атакующий футбол в духе ЧМ-2018 в России. «Шашечные» контролировали мяч 66,1% игрового времени и проводили 81% встречи в середине поля или у штрафной соперников. Игроки наносили по 18,2 удара, из которых 6,5 — в створ. Марио Пашалич, Лука Модрич и компания забили 21 мяч. У сборной есть определённые проблемы с ярко выраженным форвардом, ведь вышеупомянутые полузащитники стали лучшими бомбардирами сборной в квалификации к мундиалю.

В Лиге наций — 2022/2023 сборная Хорватии сыграла от обороны и продемонстрировала уверенную игру — смогла пробиться в финальный плей-офф.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Сборная Марокко уступает сопернику в классе и опыте, но недооценивать одну из сильнейших сборных Африки не стоит. В обойме «Атласских львов» есть несколько талантливых игроков, которые способны решить судьбу момента в одиночку — Хаким Зиеш и Ашраф Хакими. В квалификации сборная была второй по результативности.

На этом фоне стоит присмотреться к ставке на обе забьют за 2.05.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Германия – Япония 23 ноября

Сборная Германии начинает свой путь в очень важном турнире – первом крупном после эпохи Йоахима Лёва. Ханси Флик совсем не похож на своего предшественника, он любит рисковать и играть в открытый футбол с очень высокой линией обороны. Специалист спокойно доверяет молодым, и в большинстве своём это окупается. После провала в России, когда бундестим не смогла даже выйти из группы, от немцев ждут прорыва.



Товарищеская игра в Омане (1:0) не должна вводить в заблуждение, ведь в ней Флик хотел просто проверить физическую готовность игроков. На самом же деле, важно отметить два момента – эта Германия не будет играть осторожно, и ей необходимо добиваться результата сразу. Флик не может положиться на свою оборону – она, несомненно, является слабейшей линией команды. Немцы стабильно пропускают на протяжении семи официальных матчей подряд.



Лучшие экспрессы на сегодня.

Средняя результативность сборной при этом тренере — более трёх мячей за матч – главное, забить больше соперника. Япония слишком крепкий соперник, чтобы рассчитывать на победу на классе, ведь у неё была лучшая атака азиатского отбора, и в пяти из шести последних матчей на ЧМ без гола она не уходила. Поэтому поверим в высокую результативность и возьмём тотал больше 3.5 мяча за 2.65.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Испания – Коста-Рика 23 ноября

Сборной Испании повезло стартовать матчем с главным аутсайдером группы. Любой исход, кроме победы «Красной фурии», тут станет огромным сюрпризом. Коэффициент 26.0 на победу Коста-Рики говорит сам за себя. Костариканцы в отборе стали только четвёртыми в своей конференции и были вынуждены играть стыковой матч с Новой Зеландией, которую одолели с большим трудом.

К матчу с Испанией они подходят, имея 10 побед в 13 последних матчах, но у них и близко не было соперников такого уровня. Сборная Испании считается явным фаворитом, однако в последние годы она редко громит аутсайдеров, когда те ей попадаются. Да и вообще — сейчас ситуация с форвардами у команды Луиса Энрике далеко не самая лучшая, все надежды снова на Морату.

Коста-Рика постоянно считается аутсайдером, но на чемпионатах мира умеет удивлять. В матче с Испанией гости будут надеяться только на свою оборону и Кейлора Наваса в воротах. Хозяева будут владеть инициативой, много атаковать, привычно часто использовать фланги. Если испанцы не смогут забить быстрый гол, то в матче может быть много угловых. Если не рисковать сильно, тогда стоит поставить на тотал меньше 2.5 мяча за 2.25.

Экспресс на матчи ЧМ-2022 23 ноября

Ставка 1: обе забьют в матче Марокко – Хорватия за 2.05.

Ставка 2: ТБ 3.5 в матче Германия — Япония за 2.65.



Ставка 3: ТМ 2.5 в матче Испания – Коста-Рика за 2.25.

Общий коэффициент: 2.05 Х 2.65 Х 2.25 = 12.22.

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