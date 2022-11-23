«Вашингтон» — «Филадельфия». Овечкин хуже только на бумаге

Александр один из худших по показателю полезности, но он остаётся ключевым хоккеистом для клуба.

24 ноября состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.80, а успех «Флайерз» идёт за 3.90. На ничью предлагают поставить за 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» 24 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Филадельфия Флайерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Филадельфия» (24.11.2022)

В Национальной хоккейной лиге на 24 ноября запланировано большое количество матчей. Особое внимание стоит уделить игре двух конкурентов по Восточной конференции «Вашингтон» — «Филадельфия», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 3:30 мск.

Увы, но Александр Овечкин и его одноклубники уступили в пяти из шести последних матчей. Накануне «Вашингтон» проиграл «Колорадо» (0:4), а до этого потерпел поражение в игре с «Сент-Луисом» (4:5 Б). Дела откровенно плохи. Команда располагается на 13-м месте в Восточной конференции, набрав 17 очков в 20 играх.

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Даже дома у подопечных Питера Лавиолетта получается не всё. Раньше домашние матчи команды были практически всегда победными, а выездные серии проходили ужасно. Теперь же и дома дела плохи. Клуб добыл победы в 5 из 10 игр. Что же будет дальше? Радует только то, что предстоит играть с таким же слабым соперником.

«Филадельфия» уступила накануне «Калгари» (2:5). Это седьмое поражение подряд у команды. Возглавляет её сам Джон Торторелла, и такое положение дел очень удручает. Ведь на старте сезона у команды даже была серия из побед, длиной в три матча. Впрочем, сейчас уже другое время, а клуб располагается на 12-м месте Восточной конференции, набрав 18 очков в 19 играх.

Иван Проворов за 19 встреч забросил одну шайбу и сделал семь передач. Даже у него при такой статистике показатель полезности равен «-5». Не сравнить с Александром Овечкиным, у которого «-14».

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В то же время «Флайерз» до этого проиграли в трёх гостевых встречах подряд (в последней выездной серии). Клуб уступил «Коламбусу» (4:5 ОТ), «Бостону» (1:4) и «Монреалю» (4:5 Б).

По очкам «Кэпс» обходят «Коламбус», но уступают «Монреалю». Однако по игре, скорее всего, команды схожи, потому у Питера Лавиолетта есть шанс наконец сдвинуться с места. Пусть в истории личных встреч фаворита выделить трудно. У «столичных» 37 побед в 70 матчах, против 33 — у «Флайерз».

При этом в трёх из пяти последних очных игр в Вашингтоне хозяева выигрывали. Не густо, но у гостей за 10 матчей на выезде в регулярном сезоне-2022/2023 набрано всего девять очков и три победы в основное время. Хозяева не играли с 20 ноября, успели восстановить силы, морально подготовиться.

Дома у них есть поддержка трибун, соперник не такой сильный, со своими проблемами. Можно попробовать вариант ставки на то, что «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.68. Увы, перестраховаться даже с таким соперником стоит. Плюс в 7 из 10 игр в Вашингтоне тотал был выше четырёх шайб.

«Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз и ставка на матч НХЛ 24 ноября 2022 года

Соперники не могут найти свою игру и пока располагаются вне зоны плей-офф. Проблем хватает. У «Вашингтона» дела обстоят чуть лучше, плюс история очных встреч на льду хозяев пока остаётся за ними, но нестабильность пугает. Поэтому перестрахуемся ставкой на то, что хозяева не проиграют через тотал больше. Статистика очных игр совершенно не против.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.68.

Экспресс с коэффициентом 8.02.

Прогноз на матч «Питтсбург» — «Калгари» с коэффициентом 4.30.

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Прогноз на матч «Вашингтон» — «Филадельфия с коэффициентом 3.04.

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