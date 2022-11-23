СКА — «Локомотив». Ротенберг воодушевлён Саудовской Аравией

Тренер петербуржцев после разгрома ЦСКА сказал, что вдохновился после победы саудовцев в матче с Аргентиной.

24 ноября состоится матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах фаворитом выделяют хозяев. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.87, а победа ярославцев оценена в 3.90. Заключить пари на ничью предлагается за 4.30.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Локомотив» 24 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Локомотив» не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.55, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.51. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 4.30. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч Континентальной хоккейной лиги СКА — «Локомотив» (24.11.2022)

Сезон КХЛ добрался до экватора. 24 ноября в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» состоится матч СКА — «Локомотив». В текущем розыгрыше КХЛ петербургский клуб выиграл в двух личных встречах из трёх. Смогут ли подопечные Игоря Никитина восстановить паритет? Разбираемся вместе.

СКА мощно стартовал в текущем регулярном сезоне. До начала ноября подопечные Ротенберга потерпели поражения в двух матчах — с «Динамо» М (1:2 Б) и «Локомотивом» (1:3). В остальных 25 играх петербуржцы выиграли. Последние две недели у команды прослеживаются признаки меланхолии. Она проиграла в пяти из семи последних игр.

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По итогам половины турнира красно-синие лидируют в Западной конференции и в лиге, опережая ЦСКА на девять очков. Столь уверенный старт в первую очередь объясним мощной игрой в атаке. Хоккеисты из Санкт-Петербурга уже забросили 120 шайб.

За столь впечатляющие показатели игры в атаке болельщики должны благодарить Дмитрия Яшкина с 27 (18+9) очками и Марата Хайруллина с 31 (15+16) очком. Оба игрока присоединились к команде в межсезонье. Последний идёт на пятом месте в гонке бомбардиров КХЛ.

Команда Романа Ротенберга хороша не только в атаке. Она отличается надёжной игрой в обороне. Вратари справляются с задачами, ведь у петербуржцев всего 67 пропущенных голов. Команда уверенно обороняется, даже когда остаётся в меньшинстве.

Ротенберг заявил, что вдохновился победой Саудовской Аравии.

«Локомотив» также уверенно провёл начало сезона. В 27 играх команда потерпела поражения всего в девяти встречах, а самым мощным в исполнении железнодорожников был отрезок с конца сентября по начало ноября, когда они выиграли 12 из 15 матчей.

К грядущей встрече ярославский клуб подходит не в лучшей форме. Подопечные Игоря Никитина потерпели поражения в пяти из шести последних матчей. Эта серия неудач отбросила их на четвёртую строчку в Восточной конференции.

СКА превосходит соперника в классе и имеет сравнительно лучшие статистические показатели. Определяющим моментом является фактор родного льда. Армейцы Невы за 18 игр лишь раз огорчили болельщиков, проиграв московскому «Динамо».

Команда Романа Ротенберга должна добиваться максимального результата и выбираться из кризиса. Рекомендуем ставку на победу СКА через тотал меньше 5.5 шайбы за 2.35.

После победы в армейском дерби главный тренер петербуржского клуба отметил, что достичь этого помог один из результатов на ЧМ-2022. Речь о сенсационной победе Саудовской Аравии во встрече с Аргентиной. По словам Ротенберга, он смотрел эту игру и был вдохновлён энергией, мотивацией саудовцев. Этого настроения должно хватать как минимум ещё на один матч.

Прогноз и ставки на матч Континентальной хоккейной лиги СКА — «Локомотив» 24 ноября 2022 года

Оба клуба хороши в обороне, но при этом СКА — лучшая атакующая команда КХЛ. Ведущие игроки атаки в строю, и в домашнем матче они приложат максимум усилий, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков за последнюю неубедительную серию. Красно-синие выиграли в 17 встречах из 18 на родном льду. Отсюда ставка на победу СКА через тотал меньше 5.5 шайб за 2.35.

Ставка: победа СКА и тотал меньше 5.5 шайб за 2.35.

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