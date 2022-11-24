Неймар хочет золото. Сборная Бразилии стартует на ЧМ-2022!

24 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Бразилия — Сербия. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами бразильцев: поставить на победу Бразилии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех Сербии оценивается в 7.60. На ничью дают коэффициент 4.68.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Бразилия – Сербия 24 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Бразилия – Сербия должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Бразилия – Сербия (24.11.2022)

Один из двух главных фаворитов турнира уже успел сесть в лужу. Бразильцы должны сделать выводы из поражения своих соседей-аргентинцев и гораздо лучше настроиться на первый матч. Тем более что в соперниках очень крепкая Сербия, которая в отборе на ЧМ-2022 оставила за спиной португальцев.

Бразилия не проигрывает в 15 матчах подряд. Последней сборной, которая смогла остановить её, была ещё Аргентина в финале Копа Америка – 2021. Но и в том матче бразильцы по игре не заслуживали поражения.

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Тите привёз в Катар мощнейший состав, в котором каждая линия трещит от звёзд. Конечно, в первую очередь это касается атаки. Неудивительно, что Бразилия была самой результативной командой отбора на своём континенте. Имея в атаке Неймара, Габриэла Жезуса, Ришарлисона, Винисиуса и прочих, очень сложно играть в скучный футбол.

Товарищеские встречи во время подготовки к чемпионату мира сборная Бразилии тоже проводила результативно. Исключением стал только матч с Японией, закончившийся победой — 1:0. Остальных бразильцы не щадили, обыграв со счётом 5:1 Южную Корею и Тунис, а также разгромив Гану (3:0). Правда, конкретно перед поездкой в Катар бразильцы товарищеских матчей не проводили, но вряд ли их форма сильно изменилась.

В отборе сборная мало пропускала, но там и уровень соперников был соответствующий. На чемпионате мира будет гораздо сложнее сохранить свои ворота в неприкосновенности. Сербия, наверное, самый опасный из участников группы G. У неё есть хорошие шансы поправить статистику по пропущенным мячам бразильцам.

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Тем более что уже к 1-му туру у сербов восстановился Александр Митрович. Нападающий «Фулхэма» не признаёт авторитетов. Ему без разницы, кому забивать: «Ливерпулю» или «Борнмуту», сборной Бразилии или Камеруна. Напарник по атаке у Митровича тоже стоящий, Душан Влахович ещё молод и перспективен, но уже немало поиграл на высоком уровне.

Сборная Сербии вообще очень хорошо заточена именно на атаку, впереди у неё сосредоточены главные таланты, а с обороной всё не так гладко. За счёт сыгранности, дисциплины и физической мощи защитники сербов иногда могут выдавать хорошие матчи. При этом их сборная всё равно стабильно пропускает. Особенно если речь идёт о матчах с серьёзными соперниками.

Всё сводится к тому, что мы увидим результативный и обоюдоострый матч. Бразилия пропускает мало не потому, что хорошо обороняется, а потому, что в матчах с ней соперники больше думают о том, чтобы не пропустить самим, и только во вторую очередь рассчитывают забить. Вряд ли Сербия станет так играть, Драган Стойкович понимает, что выстоять в обороне против «пентакампеонов» у них мало шансов, и нужно искать другие методы.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Бразилия – Сербия 24 ноября 2022 года

Бразильцы не станут осторожничать так, как это делают многие топ-сборные. Четыре года назад в России эти команды уже встречались и не смогли пробить тотал больше 2.5 мяча. Сейчас ситуация иная, те же сербы стали гораздо опытнее и вполне могут рассчитывать на забитый гол. Однако Бразилия не стала слабее, она может наказать оборону сербов, причём не раз.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.22.

Экспресс с коэффициентом 10.44.

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