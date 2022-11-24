Нидерланды — Эквадор. Промес был бы лишним

Критикующие голландскую сборную за скучную атаку поймут, что были не правы, ведь команда выигрывает.

25 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех эквадорцев оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор 25 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Эквадор получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют нидерландцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол эквадорцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор (25.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты. На 25 ноября запланированы четыре матча 2-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Халифа» в Дохе встретятся Нидерланды и Эквадор. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В матче 1-го тура группового этапа ЧМ нидерландцы обыграли Сенегал со счётом 2:0. Луи ван Гал выбрал на матч схему с пятью защитниками, в которой при атаке латерали поднимались выше, а при обороне опускались обратно. Несмотря на это, у дебютировавшего за сборную Андриса Нопперта было немало работы. Голкипер совершил четыре сейва.

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Также один опасный дальний удар заблокировал Вирджил ван Дейк. А ведь помнится, защитник «Ливерпуля» в открытую выражал недовольство стратегией ван Гала и отмечал, что по схеме 4-3-3 ему удобнее играть. Опытный специалист тогда дал ответный комментарий, в котором предельно ясно дал понять, что схему на матч определяет тренер.

С тех пор сборная Нидерландов не проиграла ни одного матча во всех турнирах. За шесть туров группового этапа Лиги наций она лишь один раз сыграла вничью — в матче с Польшей (2:2). Победы оранжевые одержали во встречах с Бельгией (4:1 и 1:0), Уэльсом (2:1 и 3:2) и поляками (2:0). Также они обыграли Данию (4:2) и сыграли вничью с Германией (1:1) в товарищеских встречах.

Очевидно, Луи ван Гал знает, что делает. Именно благодаря его стратегии сборная Нидерландов добыла столь впечатляющие результаты и забила за девять матчей 21 мяч. Наставнику остаётся лишь провести работу над ошибками после встречи с Сенегалом и поработать над улучшением некоторых компонентов футбола своих подопечных, в том числе над игрой в обороне и реализацией моментов.

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Эквадор, в свою очередь, в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 одержал победу над Катаром (2:0). Вокруг встречи было немало слухов, что хозяева чемпионата мира подкупили футболистов гостей. Информацию подтвердили пять инсайдеров, но, к счастью, она оказалась недостоверной.

Эквадорцы без особого труда обыграли Катар, но вот удастся ли им одолеть гораздо более сильную сборную — Нидерланды? Для ответа на этот вопрос обратим внимание на их выступления в квалификации ЧМ-2022. «Триколор» занял лишь четвёртое место в квалификации, на два очка опередив попавшую в стыки сборную Перу.

В 18 матчах группового этапа подопечные Густаво Альфаро добыли лишь семь побед, причём почти все они были одержаны во встречах с аутсайдерами. Также эквадорцы пять раз сыграли вничью, в том числе с Бразилией и Аргентиной (в обоих случаях 1:1). Во всех остальных встречах потерпели поражения.

Само собой, национальная команда Эквадора не без удачи добыла очки в матчах с бразильцами и аргентинцами. Соперники смотрелись на порядок лучше, но на последних минутах они расслаблялись и позволяли «триколору» сравнять счёт. Луи ван Гал подобное вряд ли допустит. Поставить на победу его подопечных можно с коэффициентом 1.83.

Стоит отметить, что во встрече Эквадора с Катаром был любопытный момент. Арбитр — Даниэле Орсато — отменил гол «триколора» в самом начале матча, хотя он, как казалось, был забит по правилам. После этого эквадорский фанат начал показывать катарским болельщикам жест, связанный с подкупом судьи. Вскоре конфликт был урегулирован. Надеемся, в предстоящем матче обойдётся без подобных инцидентов.

Кавазашвили: сборной Нидерландов не хватает Промеса.

Многие эксперты и критики стали ругать нидерландскую сборную за игру в атаке, которую они хотели бы видеть более яркой. Сразу вспомнили про Промеса, которого не пригласили на чемпионат мира. Действительно, он бы мог разнообразить атаку и сделать её более интересной. Однако главное — результат, а не большое количество голов. Луи ван Гал докажет это ещё раз.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Эквадор 25 ноября 2022 года

В общей сложности сборная Нидерландов не проигрывает на протяжении 18 матчей во всех турнирах. Более того, за этот период она лишь четыре раза сыграла вничью. Думается, подопечные опытнейшего Луи ван Гала одержат победу во встрече с Эквадором. У «триколора» меньше резервов, да и в квалификации ЧМ-2022 он выступил не лучшим образом.

Ставка: победа Нидерландов за коэффициент 1.83.

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