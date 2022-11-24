Экспресс на чемпионат мира с коэффициентом 13.0: Роналду в тени, Неймар в лучах славы

24 ноября завершится 1-й тур группового этапа ЧМ-2022. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 13.0 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Совладелец «МЮ» обратился с прощальным напутствием к Роналду.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Уругвай – Южная Корея 24 ноября

Костяк сборной Уругвая остается тем же, и он уже постарел до максимума. Новое поколение появляется, но уже видно, как оно уступает старому. Чемпионат мира в Катаре — последняя возможность зажечь для Суареса, Кавани, Година, Муслеры, Касереса, может быть, даже для Коатеса с Весино. Первая пятёрка игроков старше 35 лет, двум другим слегка за 30.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Старый конь, конечно, борозды не портит, но уже по отборочным играм было видно, что Уругвай сейчас не тот. Южная Корея — опасный соперник, однако она тоже достаточно возрастная, и серьёзного прогресса у азиатов в последние годы не было. Да, появились несколько молодых звёздочек, но этого мало, чтобы поддерживать заданный уровень.

С такой Кореей уругвайцы должны худо-бедно справляться. Да и матч, скорее всего, получится результативным. Корейцы зачастую играют результативно, у них хорошая атака и есть шансы напрячь оборону уругвайцев. Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 2.35.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Португалия – Гана 24 ноября

Криштиану Роналду накануне чемпионата мира решил добавить драмы в свою карьеру и дал резонансное интервью относительно своего положения в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне лидер сборной Португалии сыграл за клуб 16 матчей, в которых забил всего три мяча и отдал две голевые передачи.

Но давно известно, что, как бы ни были плохи дела на клубном уровне, Роналду преображается в составе сборной. Однако за семь матчей в составе Португалии в 2022 году Криштиану забил только два мяча – и оба в ворота сборной Швейцарии в Лиге наций. На фоне проблем, настигших форварда в последнее время, всё идёт к тому, что не он станет лучшим бомбардиром Португалии на чемпионате мира.



Лучшие экспрессы на сегодня.

Сборная Ганы уже не та сильная команда, которая едва не вышла в полуфинал чемпионата мира. Само попадание в Катар можно назвать чудом. Ведь за весь африканский отбор Гана забила всего восемь мячей. Лишь по дополнительным показателям она вышла в стыки вместо сборной Южной Африки, а после двух ничьих с Нигерией билет на мундиаль достался Гане за счёт правила выездного гола.

После выхода на чемпионат мира Гана сыграла 12 матчей разного статуса, в которых одержала восемь побед. С командами из других конфедераций Гана сыграла шесть матчей. Это были игры с Японией (1:4), Чили (0:0), Катаром (1:2), Бразилией (0:3), Никарагуа (1:0) и Швейцарией (2:0). Последний матч ценен тем, что был сыгран перед самым стартом чемпионата – 17 ноября.

Но в этот же день Португалия провела спарринг с Нигерией и победила 4:0. Два гола забил одноклубник Роналду – Бруну Фернандеш. Он и станет новым португальским героем. А конкретно в этой встрече у Ганы тоже не будет шансов. Поставить на победу Португалии с сухим счётом можно с коэффициентом 1.95.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Бразилия – Сербия 24 ноября

Бразилия едет на чемпионат мира в статусе главного фаворита турнира, и это неудивительно. Помимо состава, в котором почти нет слабых мест, у Бразилии прекрасный послужной список в 2022 году. Оступившись в начале года со сборной Эквадора, Бразилия выиграла семь матчей подряд с общим счётом 26:2. А ведь в соперниках были не только соседи по континенту, но и Южная Корея (5:1), Япония (1:0), Гана (3:0) и Тунис (5:1).

Смущает, правда, что из-за занятости европейских сборных в Лиге наций Бразилия три с половиной года не играла с командами из зоны УЕФА. Последний раз это была Чехия в марте 2019 года (3:1). А предпоследний матч с европейской командой случился как раз на прошлом чемпионате мира, когда в четвертьфинале Бразилия уступила Бельгии (1:2).

Прогноз на матч Уэльс — Иран с коэффициентом 5.05.

Сербия знает, как быть сильнее португалоязычных команд. Ведь именно сборную Португалии сербы опередили в своей отборочной группе. Вот только автор победного гола и лучший бомбардир команды Александр Митрович восстанавливается после травмы, и его участие в матче под вопросом. Без столь сильного завершителя Сербии, забившего шесть голов в последних четырёх матчах за сборную, придётся непросто, так что вся надежда на докторов.

Сербия выиграла пять из шести последних своих матчей, забив в них 18 мячей. Конечно, защита сборной Бразилии не позволит сербам развернуться, но можно зайти на то, что обе атакующие и забивающие команды подарят нам праздник футбола. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 2.85.

Экспресс на матчи ЧМ-2022 24 ноября

Ставка 1: ТБ 2.5 в матче Уругвай – Южная Корея за 2.35.

Ставка 2: Сухая победа Португалии в матче с Ганой за 1.95.

Ставка 3: ТБ 3.5 в матче Бразилия – Сербия за 2.85.

Общий коэффициент: 2.35 Х 1.95 Х 2.85 = 13.0.

ЧМ-2022 сегодня: расписание матчей на 24 ноября.

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