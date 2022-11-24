Англия — США. Первый участник плей-офф будет определён

25 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Англия — США. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на победу Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех США оценивается в 6.20. На ничью дают коэффициент 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Англия — США 25 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что встреча Англия — США будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.01. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 1.91. Заключить пари на то, что как минимум одна из команд не сумеет отличиться, можно за 1.89.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Англия — США (25.11.2022)

Матч 2-го тура группы B ЧМ-2022 Англия — США состоится 25 ноября в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Англичане занимают пятое место в рейтинге ФИФА. Гарет Саутгейт привёз один из самых молодых составов на ЧМ-2018. Многие игроки набили в России свои «первые шишки», завершив турнир на четвёртом месте. Уже на ЧЕ-2020 «три льва» взяли серебро.

Англичане не испытали проблем в квалификации. Они выиграли в восьми встречах и дважды сыграли вничью. Гарри Кейн и компания забили 39 голов. В каждом третьем результативном действии сборной принял участие форвард «Тоттенхэма» — 12 голов и два ассиста.

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«Три льва» провалились в текущем розыгрыше Лиги наций. Они не выиграли ни одного из шести матчей. Трижды сборная заканчивала встречи вничью. В итоге англичане заняли последнее место в группе. Разумеется, Лига наций — не самый престижный турнир, но всё же вылет в Лигу B – это удар по имиджу.

Прибавляет уверенности болельщикам в успехе Англии на грядущем мундиале великолепная форма Гарри Кейна. Лидер «Тоттенхэма» находится в хороших игровых кондициях. За 15 игр в АПЛ он забил 12 голов и отдал один ассист. В матче 1-го тура с Ираном (6:2) Кейн сделал две результативные передачи.

На бумаге сборная Англии в разы сильнее США. По оценке специализированных ресурсов, у неё самый дорогой состав среди всех сборных на ЧМ-2022 в Катаре. Несмотря на провальные выступления «трёх львов» в Лиге наций, они выдали перформанс в стартовом матче чемпионата мира с Ираном (6:2) и подчеркнули свои амбиции.

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США располагается на 16-й строчке рейтинга ФИФА и является второй по силе сборной из зоны КОНКАКАФ после Мексики. Американцы провалились в квалификации к ЧМ-2018 в России.

За четыре года в США выросла целая плеяда талантливых футболистов, которые выступают за ведущие клубы топовых лиг Европы — Бренден Ааронсон, Юнус Муса, Джованни Рейна, Серджино Дест, Уэстон Маккенни и Кристиан Пулишич. Даже с этой звёздной армадой Грегг Берхалтер не без проблем квалифицировался в финальный раунд чемпионата мира.

За 14 туров сборная США выиграла только семь игр, ещё четыре встречи завершились вничью. Лишь благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей американцы опередили Коста-Рику и финишировали на третьем месте.

Сказалась нехватка опыта и неоптимальность игровых кондиций лидеров команды, в частности, капитана — Кристиана Пулишича. В текущем розыгрыше АПЛ он провёл на поле лишь 413 минут, а в 10 играх из 13 выходил на замену. К предстоящему турниру он подходит не в лучшем игровом тонусе.

Впрочем, в матче 1-го тура с Уэльсом американцы владели игровой инициативой и активно работали у чужой штрафной. Подопечные Грегга Берхалтера демонстрировали содержательный комбинационный атакующий футбол. Недооценивать их определённо не стоит.

«Три льва» на чемпионате мира и континентальном первенстве продемонстрировали достойные результаты. По кадровому потенциалу им нет равных в Катаре, и у Гарета Саутгейта практически неограниченные возможности для ротации состава.

Прогноз на матч Катар — Сенегал с коэффициентом 3.14.

Чуть больше года прошло с момента завоевания серебра на Евро-2020, но Англия подходит к турниру преисполненной уверенностью в собственных силах. Крупная победа в матче с Ираном — это только начало. Рекомендуем ставку на победу Англии и тотал больше 2.5 мяча за 2.44.

Прогноз и ставка на матч ЧМ-2022 Англия — США 25 ноября 2022 года

У Англии мощная линия атаки, но имеются определённые проблемы оборонительного плана. Два мяча, пропущенных от Ирана, тому прямое подтверждение. Связка Джон Стоунз — Гарри Магуайр не отличается надёжностью, особенно на фоне периодических грубых ошибок со стороны последнего. Учитывая конструктивный футбол от американцев в атаке, можно ожидать гол с их стороны. В победе англичан особых сомнений не возникает. Отсюда ставка на победу Англии через тотал больше 2.5 мяча за 2.44.

Ставка: победа Англии через тотал больше 2.5 мяча за 2.44.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

Промес ушёл от журналистов после вопроса о сборной Нидерландов.

Прогноз на матч Бразилия — Сербия с коэффициентом 3.10.

Японец Рицу Доан: мы были уверены, что можем обыграть Германию.

Прогноз на матч Уэльс — Иран с коэффициентом 5.05.

Нойер: ФИФА не заставит нас замолчать.