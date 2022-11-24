Катар — Сенегал. Пустеющие трибуны станут привычным делом

Болельщики страны-хозяйки ЧМ-2022 покидали стадион в матче открытия уже после первого тайма. Будет повод сделать это снова.

25 ноября состоится матч группового этапа чемпионата мира Катар — Сенегал. Начало игры – в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу Сенегала можно с коэффициентом 1.65. Победа сборной Катара оценивается аналитиками в 6.10. Ничья доступна за 3.80.

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Катар — Сенегал 25 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.66, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.30. На гол Катара дают коэффициент 1.81. Если забьёт Сенегал, сыграет коэффициент 1.21. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.25.

Анализ и прогноз на матч группового этапа чемпионата мира Катар — Сенегал (25.11.2022)

Чемпионат мира по футболу набирает обороты. 2-й тур группового этапа стартует уже на шестой день турнира. Вывеска очередного матча в группе А интригует. Действующий чемпион Азии Катар принимает действующего чемпиона Африки – сборную Сенегала.

Старт чемпионата мира предполагался праздником для Катара. Ходили даже слухи о подкупе сборной Эквадора, чтобы обеспечить положительный для хозяев чемпионата результат. Эта история, такое ощущение, наоборот, раззадорила южноамериканскую команду.

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Эннер Валенсия оформил своеобразный хет-трик уже к 31-й минуте, но первый мяч был отменен из-за небольшого офсайда. Счёт мог быть и крупнее, чем 2:0. Однако эквадорцы разумно решили сберечь силы на матч со сборной Нидерландов и спокойно довели игру до победы, а фанатов Катара заставили досрочно покинуть стадион.

Катарских болельщиков можно понять – впервые в истории чемпионатов мира команда-хозяйка турнира проиграла в стартовом матче. Единственный позитив – из-за поправок в календаре чемпионата мира после жеребьёвки Катар получил лишний день отдыха по сравнению с ближайшим соперником.

В длинной череде товарищеских матчей, которые играл Катар при подготовке к чемпионату мира, были встречи и с африканскими командами. В 2022 году Катар провёл матчи с Марокко (2:2) и Ганой (2:1). С Сенегалом катарская сборная сыграет впервые в своей истории.

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Сенегал со счётом 0:2 уступил Нидерландам, но насколько же отличаются впечатления от матчей. В отличие от игры Катара с Эквадором, сенегальцы чаще угрожали воротам соперника и заслужили как минимум ничью.

Однако вратарь «Херенвена» Андрис Нопперт, защищавший ворота Нидерландов, оказался куда надёжнее голкипера «Челси» — Эдуарда Менди. Последний раз сенегальский вратарь сохранял свои ворота в неприкосновенности ещё летом – 12 матчей назад.

Травма в сентябре и статус запасного голкипера английского клуба в октябре лишили Менди былой уверенности. Оба гола в матче с Нидерландами частично можно оставить и на его совести. В первом случае он ошибся на выходе, а ко второму голу привёл неудачно отбитый мяч.

Сенегалу также не хватило своего лидера. Лучший игрок Африки по итогам 2022 года — Садио Мане — травмировался незадолго до чемпионата мира и будет восстанавливаться четыре месяца. Заменить футболиста «Баварии» по позиции пробует вингер «Монако» — Крепин Дьятта, на счету которого всего два мяча и две результативные передачи в 26 матчах за сборную.

Нечасто забивали за Сенегал и партнёры Дьятта по атаке – Фамара Дьедиу и Исмаила Сарр имеют на своём счету лишь 10 голов за сборную. Россыпи мячей в исполнении этих парней ждать не стоит, но победа на классе будет закономерной. Поставить на Сенегал и тотал меньше 2.5 мяча можно с коэффициентом 3.14.

Прогноз и ставка на товарищеский матч Катар — Сенегал 20 ноября 2022 года

Катар вошёл в историю чемпионатов мира как первая команда-хозяйка, которая проиграла свой стартовый матч на турнире. Против Эквадора катарцы не показали ничего выдающегося, кроме фейерверка над стадионом. Сенегал же, напротив, провёл очень качественный матч с Нидерландами, но индивидуальные ошибки Эдуарда Менди привели к не совсем заслуженному поражению. В предстоящей встрече читается победа Сенегала на классе. Правда, в отсутствие своего лидера Садио Мане африканской команде сложно рассчитывать на большое количество голов.

Ставка: победа Сенегала и тотал меньше 2.5 мяча за 2.32.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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