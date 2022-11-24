Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: прощание Последнего Императора выйдет грустным

Сага с выбором соперника для прощального боя Фёдора Емельяненко окончена. В феврале в США Последний Император в последний раз выйдет в октагон, чтобы попытаться взять реванш и отобрать титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе у Райана Бейдера. Рассказываем, что уже известно о бое.

Когда бой Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер

Бой за звание чемпиона Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером состоится в ночь с 4 на 5 февраля 2023 года в Инглвуде (США).

Во сколько начало боя Емельяненко — Бейдер

Предполагается, что бой между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером начнётся не раньше 5:00 мск 5 февраля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Емельяненко — Бейдер, где смотреть прямой эфир

Бой покажут на канале Showtime. Информации о трансляции поединка Емельяненко — Бейдер на территории России на данный момент нет.

Коэффициенты букмекеров на бой Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер

Букмекеры считают Райана Бейдера фаворитом. Ставки на победу американца принимаются с коэффициентом 1.55. Шансы Фёдора Емельяненко оценили коэффициентом 2.55.



Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам боя предлагают за 70.00.

Форма Фёдора Емельяненко и Райана Бейдера

Последний Император очень хотел провести свой последний бой именно против Бейдера и добился своего. К февралю со времени их первого поединка пройдёт уже четыре года. Тогда американец нокаутировал Фёдора уже на 35-й секунде. Да, после этого Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона и Тимоти Джонсона, но это объективно слабые соперники. Да и простой Фёдора составит 1,5 года. Учитывая возраст (Емельяненко 46 лет), сложно поверить в то, что Последний Император сможет подойти к бою в лучшей форме. Есть ощущение, что с прощанием Емельяненко сильно затянул.

Бейдер же свой последний на данный момент бой провёл в мае, решением победив Чейка Конго. Выносливость явно будет его козырем: он спокойно выдерживает пять раундов, в то время как Фёдор уже шесть лет не проходил даже дистанцию трёх раундов.



Конечно, всем нам очень хотелось бы, чтобы Фёдор Емельяненко ушёл победителем. Но, разумеется, Бейдер не будет расшаркиваться перед ветераном. Время Последнего Императора ушло, даже его стиль боя сейчас выглядит крайне авантюрным. Напор и скорость без защиты могут сработать, когда соперник медленнее тебя. Но возраст берёт своё, а Бейдер достаточно грамотный боец, чтобы не форсировать события. Можно говорить, что ему повезло в первом бою, но на самом деле американец просто выждал момент и чётко реализовал свой шанс.



Даже если быстрого нокаута не будет, то в поздних раундах Бейдер спокойно реализует своё преимущество в выносливости. Есть ли шансы у Фёдора? Конечно, нельзя исключать лаки-панча, но, кажется, прощание Последнего Императора с единоборствами выйдет грустным.