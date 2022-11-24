«Вашингтон» — «Калгари». Овечкин воспрянет духом

25 ноября состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита в матче. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.50. Успех «Флэймз» тоже идёт за 2.50. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз» 25 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Калгари Флэймз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Вашингтон» — «Калгари» (25.11.2022)

Пока на мировой арене пристальное внимание уделено чемпионату мира по футболу, в Национальной хоккейной лиге на 25 ноября запланировано семь матчей регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Вашингтон» — «Калгари», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 22:00 мск.

Сезон-2022/2023 для подопечных Питера Лавиолетта явно будет с не самыми лучшими воспоминаниями. Команда сейчас располагается на 13-м месте в Восточной конференции, набрав 19 очков за 21 встречу. Накануне дома Александр Овечкин обыграл «Филадельфию» (3:2 ОТ). Наконец-то клуб прервал серию поражений из четырёх игр.

Один из сильнейших тафгаев НХЛ перешёл в команду Капризова.

За последние семь игр команда одержала две победы, так что радоваться тут нечему. Александр Овечкин в матче мог оформить дубль, но первый гол записали на Маркуса Юханссона, зато победную шайбу забросил именно россиянин, символично. Это его 790-я шайба в карьере, до Горди Хоу 11 голов.

«Калгари» расположился на седьмой строчке Западной конференции, набрав 21 очко за 19 встреч. Накануне подопечные Дэррила Саттера на выезде уступили «Питтсбургу» (1:2 Б), но очко команда взяла, плюс это всего лишь второе поражение за последние шесть игр. Так что дела у команды совсем не плохи.

Никита Задоров в этом сезоне хорош, на данный момент у него есть шесть очков в 19 играх. Лучшим бомбардиром команды является Элиас Линдхольм с 16 очками. Состав в неплохой форме. Однако выездная серия продолжается, и впереди пятый матч.

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу до 11 голов.

История очных встреч соперников насчитывает всего 20 игр, но небольшое преимущество за хозяевами. «Вашингтон» выиграл в 12 встречах, при восьми у «Калгари». При этом в восьми из 10 последних игр тотал был больше 4.5 шайбы. Так что с результативностью проблем быть не должно.

На выездах «Калгари» выиграл в трёх из восьми встреч текущего сезона. Негусто, но для «Вашингтона» такое положение дел на руку. Плюс сами хозяева наконец-то почувствовали вкус победы. К тому же это последний домашний матч в серии, а после будет выезд к «Нью-Джерси», который находится в очень хорошей форме.

Поэтому Питеру Лавиолетту обязательно нужно набирать очки на своём льду, пусть и соперник очень серьёзный, но играть с ним можно. Плюс в Вашингтоне хозяева обыгрывали гостей в трёх из пяти встреч.

Интересной смотрится ставка на победу «Вашингтона» с форой (0) за 1.90. Коэффициент неплохой, а очки хозяевам нужны. Плюс соперник на выезде играет не лучшим образом. Поэтому остановимся на данной ставке.

«Вашингтон» — «Калгари»: прогноз и ставка на матч НХЛ 25 ноября 2022 года

Хозяева вырвали очень нужную победу в последней встрече, а гости подустали от выездной серии. Плюс статистика гостевых игр в текущем сезоне не радует. У «Вашингтона» же настрой после победы должен быть боевой, команда воспрянет духом. История очных игр также на стороне хозяев, однако перестрахуемся, рисковать с таким соперником ни к чему, а очки брать необходимо.

Ставка: победа «Вашингтона» с форой (0) за 1.90.

Экспресс с коэффициентом 10.05.

Малкин: последние три дня я ежедневно плачу.

Прогноз на матч «Барыс» — «Спартак» с коэффициентом 2.85.

Панарин в матче с «Анахаймом» отметился 400-й передачей в НХЛ.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Калгари» с коэффициентом 2.41.