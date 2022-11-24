Франция — Дания. Мбаппе и Жиру будут наказывать

26 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Франция — Дания. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех датчан оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.50.
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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Франция — Дания 26 ноября 2022 года
Букмекеры считают, что матч Франция — Дания получится не результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.21. Гол датчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.
Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Франция — Дания (26.11.2022)
Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты. На 26 ноября запланированы четыре матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. В одном из них на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе померятся силами Франция и Дания. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
В матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Франции разгромила Австралию со счётом 4:1. Одними из главных героев встречи стали Тео Эрнандес, Адриен Рабьо и Оливье Жиру. Латераль записал на свой счёт голевую передачу, полузащитник забил гол и сделал один ассист, а нападающий отметился дублем.
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Игроки выступили просто потрясающе. Помимо результативных действий, они проделали впечатляющий объём работы без мяча. А ведь далеко не факт, что эти футболисты вообще получили бы игровое время во встрече с Австралией, если бы не огромное количество травм, в том числе Карима Бензема.
Жаль, что именно из-за повреждений звёзды синих пропускают ЧМ-2022. Однако в нынешнем составе «трёхцветные» выглядят более сбалансированной и опасной командой. Дидье Дешаму несколько проще управлять ею и преподносить свои идеи, так как сейчас у него в наличии меньше лидеров, которые тянули бы одеяло на себя.
В то же время Дешам выделил больше свободы и пространства Килиану Мбаппе. Во встрече с Австралией нападающий забил мяч, а также сделал результативную передачу. Однако это ещё не всё. Форвард установил рекорд по касаниям в чужой штрафной за одну игру в ХХI веке. Он сделал целых 19 касаний.
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Раз уж зашла речь о рекордах, то отметим и то, что Оливье Жиру догнал знаменитого соотечественника — Тьерри Анри — по голам за сборную. На счету 36-летнего нападающего 51 гол в 115 матчах. Уже в предстоящей встрече он может стать лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды. Хотя датчане ощутимо прибавили за последние несколько лет.
На Евро-2020 сборная Дании добралась до полуфинала, где уступила в дополнительное время Англии (1:2 ДВ). На мундиаль в Катаре подопечные Каспера Юльманна добыли прямую путёвку, одержав победы в девяти из 10 матчей квалификации. Также они заняли второе место в группе Лиги наций, обыграв в матчах 1-го и 6-го туров как раз Францию (2:1 и 2:0).
Тем не менее во встрече 1-го тура группового этапа чемпионата мира датчане сыграли вничью со сборной Туниса (0:0). Особенно плохо они смотрелись в первом тайме. «Карфагенские орлы» создали гораздо больше опасных моментов. Их центральный нападающий — Иссам Жебали — дважды выходил один на один с Каспером Шмейхелем.
В первом случае забитый мяч был отменён из-за небольшого офсайда, а во втором Шмейхель героически спас свою национальную команду. Голкипер кончиками пальцев переправил летевший в его ворота мяч на угловой. Второй тайм шёл уже под диктовку датчан, но, несмотря на старания Кристиана Эриксена, они так и не сумели забить.
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На этом негативные новости для «алой гвардии» не заканчиваются. Во встрече с Тунисом получил травму её самый титулованный футболист — Томас Дилейни. Потеря очень серьёзная. Тем более с учётом того, что национальная команда Дании и без того уступает Франции в плане глубины и качества состава.
Поставить на победу «трёхцветных» в предстоящем матче можно с коэффициентом 1.87. Дело ещё в том, что датчане, похоже, думают сейчас не о футболе. Их федерация футбола недавно выступила с заявлением, что готова выйти из состава ФИФА из-за запрета носить радужные повязки.
Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Франция — Дания 26 ноября 2022 года
В нынешней комплектации национальная команда Франции смотрится очень собранно и мощно. Австралию она разгромила очень уверенно, порадовав красивым комбинационным футболом. Думается, синие обыграют и датчан, чуть было не уступивших сборной Туниса. К сожалению, судя по последним новостям, «алая гвардия» сконцентрирована не на футболе.
Ставка: победа Франции за коэффициент 1.87.
Экспресс с коэффициентом 9.56.
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Прогноз на матч Нидерланды — Эквадор с коэффициентом 3.25.
Прогноз на матч Уэльс — Иран с коэффициентом 5.05.
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