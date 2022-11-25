Экспресс на чемпионат мира с коэффициентом 19.45: Азмун пакует чемоданы

25 ноября стартует 2-й тур группового этапа ЧМ-2022. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 19.4 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Уэльс — Иран 25 ноября

После того как Уэльс победил Украину (1:0) и завоевал путёвку на чемпионат мира, подопечные Роберта Пейджа не выигрывают уже шесть матчей подряд. Но стоит учитывать обстоятельства и уровень конкуренции. Уэльс ни разу не проиграл с разницей больше чем в один мяч, хотя в соперниках были крепкие сборные Польши, Бельгии и Нидерландов. Две последние команды даже называют в числе одних из фаворитов ЧМ.

А ничья с США в 1-м туре (1:1) сродни победе. Американская сборная оказала достойный уровень сопротивления и вела в счёте с 36-й по 82-ю минуту. Этот матч показал, что Уэльсу сложно рассчитывать на то, чтобы стать сенсацией турнира, как на Евро-2016, но характер у команды есть.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Первый матч сборной Ирана показал, что этой команде на чемпионате сложно рассчитывать даже на третье место в группе. Два гола в ворота Англии случились, когда соперник потерял концентрацию при счёте 4:0. Если Сердар Азмун, как и обещал, выйдет со старта, это мало что изменит. Но на забитый гол рассчитывать можно.



Футболисты Уэльса ниже классом, чем игроки сборной Англии, так что ещё одного разгрома Ирана не будет. Но зайти на победу валлийцев можно с достаточной долей уверенности. Коэффициент 2.10.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Нидерланды – Эквадор 25 ноября

Команды перед очной встречей имеют одинаковые показатели после побед с одинаковым счётом в 1-м туре. Однако это были разные истории успеха. Нидерланды одержали трудовую победу над симпатичной сборной Сенегала в матче, справедливым результатом которого была бы результативная ничья. Благодарить за успех Луи ван Галу нужно не только авторов голов, но и вратаря Андриса Нопперта.

Голкипер «Херенвена» ехал в Катар третьим вратарём, но неожиданно дебютировал в первом же матче на чемпионате мира. Нопперт справился с несколькими сложными ударами, так что Луи ван Гал не ошибся со своим рискованным выбором.



Лучшие экспрессы на сегодня.

Эквадор легко победил Катар. Южноамериканская команда могла забивать и больше, чем два мяча. Но один гол был отменён после видеоповтора, а при счёте 2:0 команда сбавила обороты и сэкономила много ценных сил перед встречей с Нидерландами. У Эквадора, к слову, вышло на один день отдыха больше.

Борьба за первое место в группе выйдет упорной. Нидерланды не пропускают три матча подряд, а Эквадор сохраняет свои ворота в неприкосновенности и того больше – семь матчей подряд. Оптимальная ставка – тотал меньше 1.5 мяча за 3.25. Мы уже обратили внимание, что у обеих команд очень хорошая оборона, но и сбрасывать со счетов индивидуальное мастерство игроков атаки не стоит. Исход игры может решить один забитый мяч.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Катар – Сенегал 25 ноября

Матчи 1-го тура завершились для обеих команд со счётом 0:2. Но если Катар ничего не смог противопоставить сверхмотивированной сборной Эквадора, то Сенегал дал Нидерландам бой и заслуживал гораздо больше, чем поражение с таким счётом. Катар стал первой в истории командой, которая в статусе страны-хозяйки чемпионата мира проиграла свой стартовый матч. От чемпионов Азии действительно ждали больше, чем они реально показали.

Неудивительно, что от этой игры не ждут много мячей. Катар не блещет в атаке, а за оборону Сенегала отвечают игроки из европейских топ-клубов. Но без травмированного лидера Садио Мане и у Сенегала чего-то не хватает в завершении атак.

В отсутствие Мане у лучших бомбардиров текущего состава сборной Сенегала по 10 забитых мячей. Центрфорварду турецкого «Аланьяспора» Фамаре Дьедиу на это потребовалось 25 матчей, а вингеру английского «Уотфорда» Исмаиле Сарру почти в два раза больше – 49 игр.

Футболисты Сенегала гораздо выше классом Катара, но рассчитывать на разгром не стоит. Можно зайти даже на общую ставку тотал меньше 1.5 мяча за 2.85. Катар после стартовой неудачи будет ещё более осторожен и не будет лезть на рожон. В то же время победа над Катаром вернёт африканцев в борьбу за выход в плей-офф, но перед решающим матчем с Эквадором также возникнет желание сэкономить силы. Исход игры решит максимум один забитый мяч.

Экспресс на матчи ЧМ-2022 25 ноября

Ставка 1: победа Уэльса в матче с Ираном за 2.10.

Ставка 2: ТМ 1.5 в матче Нидерланды — Эквадор за 3.25.



Ставка 3: ТМ 1.5 в матче Катар – Сенегал за 2.85.

Общий коэффициент: 2.10 Х 3.25 Х 2.85 = 19.45.

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