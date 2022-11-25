«Сочи» — ЦСКА. Федотов приблизит назначение Бердыева

26 ноября состоится матч группового этапа Кубка России «Сочи» — ЦСКА. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех сочинцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА 26 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА (26.11.2022)

Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв, но интересных футбольных событий хватает. На фоне чемпионата мира в Катаре не будем забывать про Кубок России. На 26 ноября запланированы две встречи 6-го тура. В одной из них на стадионе «Фишт» встретятся «Сочи» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

За последние восемь туров в чемпионате России «Сочи» добыл лишь две победы — в матчах с располагающимся в нижней части турнирной таблицы «Локомотивом» (4:0) и «Химками» (2:0). Также он сыграл вничью с «Факелом» (1:1), «Уралом» (2:2) и «Спартаком» (1:1). Уступил «Оренбургу» (1:4), «Крыльям Советов» (0:2) и «Зениту» (0:7).

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Будущее клуба из одноимённого города довольно туманно. Недавно в СМИ появлялась информация, что старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин может покинуть должность после неудачного осеннего отрезка. Новым наставником должен стать Курбан Бердыев, добившийся некогда солидных успехов с «Ростовом» и «Рубином».

Однако официальных подтверждений со стороны «Сочи» пока не было. Судя по всему, готовит команду к матчам и управляет ею на данный момент Александр Точилин. Под его руководством южане недавно с трудом обыграли замыкающее турнирную таблицу РПЛ «Торпедо» (1:1, по пенальти 4:2) в матче 5-го тура Кубка России.

Стоит отметить, что местами автозаводцы смотрелись лучше сочинцев. Было сразу несколько спорных эпизодов, которые главный арбитр встречи трактовал не в их пользу. Также чёрно-белых подвела реализация. Воспользуйся Максим Турищев грубой ошибкой защитников сочинцев на 85-й минуте, и до серии пенальти дело бы, скорее всего, не дошло.

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ЦСКА тоже добыл не лучшие результаты в последних восьми турах чемпионата России. За этот отрезок он обыграл только «Химки» (2:1) и «Локомотив» (1:0). Вничью москвичи сыграли с «Динамо» (1:1), «Спартаком» (2:2) и «Оренбургом» (тоже 2:2). Уступили «Торпедо» (0:1), «Пари НН» (0:1) и тому же «Динамо» (1:2).

Из-за неудач армейцы спустились на пятую строчку в турнирной таблице. Также они уступили «Торпедо» (0:1) и «Уралу» (0:0, по пенальти 4:5) во встречах Кубка России. Вследствие этого красно-синие потеряли первое место в группе. На данный момент они отстают от «Урала», идущего на первой строчке, на одно очко.

Причины спада ЦСКА кроются в нескольких аспектах. Когда у красно-синих шла игра, они транжирили большое количество моментов, что влекло плохие результаты и упадок морального духа. В связи с этим стало бросаться в глаза и отсутствие тактической гибкости у Владимира Федотова. Специалист стал предсказуем.

Впрочем, во встрече с «Уралом» армейцы чаще владели мячом, создавали больше опасных атак, а также чаще били по воротам. За 90 минут они лишь раз попали в створ ворот. При том что Федотов выставил на матч экспериментальный состав, выделив игровое время молодым подопечным. В предстоящей встрече он наверняка поступит идентичным образом.

В целом у ЦСКА больше ресурсов и лучше результаты на дистанции. Статистика трёх последних очных встреч (все в этом сезоне) также всецело на их стороне. Во всех трёх матчах армейцы одержали победы. Ничего удивительного в этом нет, ведь Федотов ещё в прошлом сезоне возглавлял «Сочи». Он хорошо знает сильные и слабые стороны своего бывшего клуба.

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Х2 + ТМ 3.5 мяча идёт с коэффициентом 2.10. Строго говоря, сочинцам уже не за что биться в Кубке России. Они занимают последнее место в группе и отстают от «Торпедо» на целых пять очков. ЦСКА уже добыл путёвку в плей-офф. Следовательно, у армейцев тоже немного мотивации, но побороться с «Уралом» за первое место в группе можно.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Сочи» — ЦСКА 26 ноября 2022 года

За пять матчей в Кубке России «Сочи» добыл только одну победу, и то в игре с «Торпедо», причём не без удачи. Шансов выйти в плей-офф у него уже нет, а значит, и мотивации на грядущий матч вряд ли будет больше. Как и сочинцы, ЦСКА сейчас пребывает не в лучшем тонусе. Тем не менее в трёх последних очных встречах армейцы выиграли. Думается, они как минимум не проиграют в основное время и в этот раз. Много голов не ждём.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 14.07.

Прогноз на матч Англия — США с коэффициентом 2.45.

РФС объявил о замене главного арбитра матча «Зенит» — «Спартак».

Прогноз на матч Польша — Саудовская Аравия с коэффициентом 3.62.

Прогноз на матч Франция — Дания с коэффициентом 4.20.