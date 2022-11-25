«Северсталь» — «Авангард». Кравец начнёт заново

26 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.35, а успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Авангард» 26 ноября 2022 года

Букмекеры не уверены, что матч «Северсталь» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.81. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Северсталь» Череповец — «Авангард» Омск (26.11.2022)

На 26 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре череповецкой «Северстали» и омского «Авангарда». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Череповце, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Андрей Разин постарается ещё больше насолить Михаилу Кравецу.

«Северсталь» сейчас идёт на девятом месте в Западной конференции, набрав 34 очка за 34 встречи. Отставание от зоны плей-офф составляет всего три очка. Накануне клуб на своём льду обыграл «Витязь» (3:2). Даниил Пыленков сделал первую результативную передачу за новую команду после недавнего обмена из СКА.

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До этого дома клуб не справился с московским «Динамо» (2:3). Впереди ещё две встречи. Как раз на пути сейчас «Авангард», который потихоньку пришёл в себя и стал весьма непростым соперником. Дома череповчане выиграли в семи из 16 игр. Надо поднажать, в обойме есть новые игроки, а некоторые уже начали показывать свой потенциал.

«Авангард» же расположился на шестой строчке Восточной конференции, набрав 39 очков за 33 встречи. Накануне клуб уступил дома «Спартаку» (1:3), хотя до этого шёл на серии из девяти побед. Печально, что домашняя серия закончилась поражением, но команда мотивирована. Сейчас на омичей приятно смотреть — они набрали ход.

Михаил Кравец провёл отменную работу с составом. Лучшим бомбардиром команды является Рид Буше с 33 очками за 33 встречи, Владимир Ткачёв старается не отставать с 32 очками за 31 матч. Плюс Михаил Кравец высказался о матче с красно-белыми. Соперник оказался чуть лучше готов эмоционально и физически. Нужно сказать, что «Спартак» выиграл в пяти из шести последних игр.

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Впереди также не самый лёгкий соперник. История очных встреч насчитывает 35 матчей. «Северсталь» выиграла в 10 встречах, а «Авангард» — в 25. Преимущество омичей очевидно. Плюс за последние пять очных игр в Череповце гости одержали четыре победы.

Андрею Разину будет непросто, хотя и «ястребы» на выезде выиграли всего в девяти из 20 встреч. Зато у команд с результативностью проблем нет. У череповчан 91 заброшенная шайба, у омичей же — 93. Плюс в восьми из 10 последних игр тотал был больше 4 шайб.

Ставить на явную победу одной из команд сложно, несмотря на то что гости смотрятся предпочтительнее. Можно взять менее рискованный вариант на то, что «Авангард» не проиграет, и к этому добавить тотал больше. Ставка на Х2 + ТБ 4.5 шайбы идёт за 2.36. У команд с составами проблем нет, результативность хорошая, плюс в очных встречах всё неплохо.

«Северсталь» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 ноября 2022 года

Андрей Разин наконец-то набрал очки дома, но статистика игр удручает, а Михаил Кравец проиграл первый раз за последние 10 игр. Однако на выезде не всё гладко, но в очных встречах преимущество за омичами. «Северсталь» борется за попадание в зону плей-офф, и пора дать шанс новичкам. У омичей же всё неплохо, проблем нет. Однако перестрахуемся, проверим комбинированный вариант на гостей через тотал больше.

Ставка: «Авангард» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.36.

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