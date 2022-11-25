Испания — Германия. Немцев ждут дома

Нойер может собирать чемоданы домой, раз ему неинтересен футбол. Испанцы приехали в Катар за победой!

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Испания — Германия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех немцев оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Испания — Германия 27 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Испания — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол немцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 Испания — Германия (27.11.2022)

Чемпионат мира в Катаре продолжает набирать обороты и радовать болельщиков зрелищностью. На 27 ноября запланированы четыре матча 2-го тура группового этапа финального раунда. В самом позднем из них на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре столкнутся Испания и Германия. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Под руководством опытного Луиса Энрике сборная Испании продолжает постепенно прогрессировать. У неё не так много звёздных игроков, как у других топовых национальных команд, но ставка на молодёжь пока что приносит плоды. Ещё на Евро-2020 Энрике вывел «Красную фурию» в финал, полагаясь на совсем юных футболистов, в частности на 18-летнего Гави.

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Затем испанцы без особых проблем добыли путёвку в Катар, заняв первое место в квартете. За восемь туров группового этапа квалификации они уступили лишь Швеции (1:2). Вничью подопечные Луиса Энрике сыграли с Грецией (1:1). Во всех остальных встречах они одержали уверенные победы.

Похожим образом «Красная фурия» выступила в Лиге наций. За шесть туров группового этапа она потерпела поражение только во встрече со Швейцарией (1:2). Также сборная Испании поделила очки с Португалией (1:1) и Чехией (2:2). Во всех остальных случаях одержала победы. Таким образом, она выиграла вторую группу Лиги А и получила допуск в «Финал четырёх».

На мундиале в Катаре испанцы стартовали ещё лучше. В матче 1-го тура группового этапа они крупно обыграли сборную Коста-Рики со счётом 7:0. При этом «Красная фурия» вошла в историю. Она побила рекорд чемпионатов мира по владению мячом, а также стала первой сборной с 1966 года, сделавшей больше 1000 передач (по некоторой информации, 1043 паса) в матче ЧМ.

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Сборная Германии, так же, как и Испания, переживает смену поколений. Вот только если у «Красной фурии» она проходит успешно, то немцев пока что преследуют проблемы. За шесть туров группового этапа Лиги наций подопечные Ханс-Дитера Флика добыли лишь одну победу — в матче с Италией (5:2). Также они четыре раза сыграли вничью. Поражение потерпели во встрече с Венгрией (0:1).

Думалось, что к чемпионату мира национальная команда Германии подойдёт более основательно. Однако в матче 1-го тура группового этапа турнира она потерпела сенсационное поражение от Японии (1:2). Немцы не реализовали огромное количество моментов и полностью провалились в обороне. Единственный мяч забили с пенальти.

Также встреча с японцами запомнилась любопытным инцидентом. Незадолго до стартового свистка все футболисты бундестим в знак протеста на запрет о ношении радужной повязки в матчах ЧМ-2022 закрыли рот рукой на командном фото. В послематчевом интервью капитан сборной — Мануэль Нойер — заявил, что ФИФА может забрать у него повязку, но не заставит замолчать.

Голкипер отметил, что отстаивает свои ценности и права человека. Тем не менее, очевидно, Нойер и его соотечественники уделяют этой теме слишком много внимания и отвлекаются от того, зачем, по сути, приехали в Катар — от футбола. Складывается впечатление, что команда не настроена на борьбу и достижение результатов.

В последней очной встрече немцы потерпели поражение с крупным счётом — 0:6. В таком тонусе, как сейчас, вряд ли им удастся обыграть Испанию. Сдаётся, бундестим не сумеет миновать групповой этап чемпионата мира второй раз подряд. Поставить на её поражение можно с коэффициентом 2.40.

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В недавнем интервью Луис Энрике отметил, что единственная цель в игре с Коста-Рикой, как и в последующих, заключалась в доминировании на поле и контроле мяча все 90 минут. Также специалист признался, что этой идеи футбола он придерживался годами. За проделанную работу наставник определённо заслуживает особой похвалы и вознаграждения. Он заслужил!

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Испания — Германия 27 ноября 2022 года

У сборной Испании отличные результаты на дистанции. Плюс в матче 1-го тура мундиаля она продемонстрировала великолепный футбол и одержала уверенную победу в матче с Коста-Рикой. Сейчас состав наверняка пребывает на моральном подъёме, чего не скажешь о Германии. У бундестим прослеживаются проблемы с реализацией, а также с крепостью в обороне. Из-за этих недугов и недонастроя она и уступила Японии. С такими вводными немцам вряд ли удастся выйти в плей-офф мундиаля.

Ставка: победа Испании за коэффициент 2.40.

Экспресс с коэффициентом 10.44.

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