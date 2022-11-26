Месси спасёт от позора. Сборная Аргентины останется на ЧМ-2022

26 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Аргентина — Мексика. Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение аргентинцам. Поставить на победу Аргентины можно с коэффициентом 1.59. Успех сборной Мексики оценивается аналитиками в 6.10. Ничья доступна за 4.14.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Аргентина — Мексика 26 ноября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.82, а на тотал больше 2.5 мяча – за 6.10. На гол аргентинцев дают коэффициент 1.14. Если забьют мексиканцы, сыграет коэффициент 1.76. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.06.

Анализ и прогноз на матч группового этапа чемпионата мира Аргентина — Мексика (26.11.2022)

Чемпионат мира по футболу в Катаре набирает обороты, и вот уже весь мир следит за матчами 2-го тура. За одним из них будут особо внимательно смотреть за океаном. Встречаются команды, занявшие вторые места в отборочных турнирах в Южной и Северной Америке. Аргентина 33-й раз в своей истории сыграет с Мексикой.

Старт чемпионата мира принёс болельщикам этих команд разные эмоции. Матч с Саудовской Аравией для Аргентины выглядел лёгкой прогулкой. В подтверждение этого в первом тайме она даже отправила в сетку ворот соперника четыре мяча, но сразу три из них были отменены из-за офсайдов.

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Потом случилось необъяснимое. Французский тренер аравийской сборной Эрве Ренар смог провести перерыв куда продуктивнее своего визави Лионеля Скалони. Саудовская Аравия забила дважды – на 48-й и 53-й минуте. После чего аравийские футболисты продолжали героически отбиваться от аргентинских атак, добывая историческую победу и огромные премиальные от своей страны.

Главная звезда сборной Аргентины — Лионель Месси — не стал искать оправданий. Он обратился к болельщикам с просьбой и дальше верить в сборную. Правда, суровые аргентинские фанаты поверят извинениям только после фактов. Придётся команде доказать всё на поле.

Злосчастный матч с Саудовской Аравией прервал для Аргентины серию из 36 матчей без поражений подряд. До повторения рекорда сборной Италии оставалась одна встреча. Аргентинскую команду больше беспокоит положение в группе. Потеря очков в матче с Мексикой может поставить крест на мечте о победе в турнире.

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Мексика в 1-м туре встречалась с Польшей и сыграла в нулевую ничью. Самым ярким эпизодом матча стала дуэль Гильермо Очоа и Роберта Левандовского. Мексиканский голкипер вновь напомнил о себе всему футбольному миру, отбив пенальти.

Очоа – вратарь-парадокс. Он не заиграл на серьёзном уровне в клубном футболе, но это уже третий чемпионат мира подряд, на котором наступает его звёздный час. В случае если голкипер сборной Мексики и во втором матче поймает кураж, это станет главной преградой для Лионеля Месси.

Тренер Херардо Мартино проделал со сборной Мексики хорошую работу, изменив характер этой сборной. Теперь это команда, которая делает ставку на атакующую игру и высокий прессинг. Сказался максимализм Мартино, в тренерской карьере которого была и «Барселона», и его родная Аргентина.

Класса мексиканских футболистов для такого стиля игры хватило, чтобы опередить сборные США и Коста-Рики в американском отборе. Однако когда вопрос участия в чемпионате мира был успешно решён, Мексика победила лишь в четырёх из 11 матчей разного статуса, сыгранных в 2022 году до поездки в Катар. Пострадали сборные Нигерии, Суринама, Перу и Ирака.

Аргентина полна футболистов топ-клубов, которые знают, как играть с командами, которые пытаются копировать «Барселону». Оплеуха от сборной Саудовской Аравии позволит аргентинцам со всей серьёзностью подойти как к первому, так и ко второму тайму матча с Мексикой. На победу с разницей минимум два мяча можно поставить с коэффициентом 2.64.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Аргентина — Мексика 26 ноября 2022 года

Аргентина повергла весь футбольный мир в шок, проиграв в матче с Саудовской Аравией, но это всё ещё один из главных претендентов на трофей. История знает случаи, когда будущий чемпион проиграл в стартовой встрече, а потом без потерь проходил весь турнир. Аргентина всё ещё сильна, а теперь ещё и очень зла. Мексике, которой недостаёт класса футболистов для её атакующей манеры игры, не поздоровится.

Ставка: победа Аргентины с форой (-1.5) за 2.64.

Экспресс с коэффициентом 10.44.

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