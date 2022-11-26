«Нью-Джерси» — «Вашингтон». Овечкин на ходу

Ови забросил 791-ю шайбу в карьере и почти каждый игровой день ставит новые рекорды. Его будет сложно остановить.

27 ноября состоится матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех «Кэпиталз» идёт за 3.10. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» 27 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.05. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Вашингтон» (27.11.2022)

Ноябрь потихоньку близится к завершению, а в Национальной хоккейной лиге всё самое интересное впереди. На 27 ноября запланировано девять встреч регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Нью-Джерси» — «Вашингтон». Она пройдёт на льду «Пруденшиал-центра» в Ньюарке. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

Питер Лавиолетт закончил домашнюю серию игр на хорошей ноте. Накануне клуб обыграл «Калгари» (3:0). Овечкин сделал результативную передачу и забросил шайбу, ставшую для него 791-й в карьере. До Горди Хоу — 10 голов, а до рекорда Гретцки — 103. При этом стоит также отметить прошлый домашний матч с «Филадельфией» (3:2 ОТ), где Александр побил сразу четыре рекорда!

Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по домашним голам в большинстве.

Не менее важные шайбы в последней игре забросил Евгений Кузнецов, у которого это третий гол в сезоне. Он прервал семиматчевую безголевую серию. Ти Джей Оши тоже набрал два очка в предыдущем матче. Команда поднялась на 12-е место в Восточной конференции, набрав 21 очко за 22 встречи.

«Нью-Джерси» тоже впечатляет в этом сезоне. Клуб располагается на второй строчке Востока, набрав 34 очка за 21 игру. Увы, недавно команда прервала свою победную серию, насчитывающую 13 встреч. При этом команда проиграла всего в четырёх матчах. Накануне клуб уступил «Торонто» (1:2). Однако этот матч у многих вызвал сомнения. Трижды судьи отменили гол хозяев, вызвав бурю негодований у болельщиков.

Впрочем команда в хорошей форме, и такое поражение должно было лишь мотивировать её. Так и произошло, потому что в прошлой встрече она обыграла «Баффало» со счётом 3:1.

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В истории очных игр статистика интересная. «Столичные» выиграли в 39 из 62 игр, когда у «Дэвилз» — 23 победы. Преимущество неплохое, однако у гостей не лучшая статистика игр на выезде, где «Вашингтон» выиграл в двух из 10 встреч. «Нью-Джерси» дома одержал победы в восьми из 11 игр.

Поэтому, конечно, у «Нью-Джерси» будет преимущество. Как раз стоит отметить, в этом сезоне клубы уже встречались в Ньюарке, а «Кэпс» одержал победу (6:3). В девяти из 10 последних очных игр соперники забрасывали больше трёх шайб. С результативностью проблем быть не должно.

На стороне гостей сейчас время, плюс команда наконец-то почувствовала вкус побед и морально на подъёме. Можно проверить вариант, что гости не проиграют. Питеру Лавиолетту нужно набирать очки и улучшать результативность. Возможность терпеть до овертайма у клуба есть. Главные форварды уже заявили о себе, ждём продолжение.

На победу гостей в основное время ставить риск, статистика сезона пока удручает, но и хозяева после выезда к «Баффало» вряд ли полностью восстановились. Всё же переезды отнимают силы. Плюс соперники сейчас идут с серией из двух побед. Так что Х2 + ТБ 4.5 за весьма неплохой коэффициент 2.75 выглядит интересно.

«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 27 ноября 2022 года

«Вашингтон» на хорошей ноте завершил домашнюю серию игр, а «Нью Джерси» ждёт тяжёлый календарь. У гостей будет шанс зацепиться за очки, плюс Питер Лавиолетт уже огорчал хозяев в этом сезоне. Однако перестрахуемся комбинированным вариантом на гостей через тотал больше. Хотя бы с результативностью проблем не наблюдается.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.75.

Экспресс с коэффициентом 10.44.

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