«Локомотив» — «Пари НН». Галактионов докажет преданность

27 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — «Пари НН». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90, а успех нижегородцев оценивается аналитиками в 4.20. Ничья доступна за 3.78.

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Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Пари НН» 27 ноября 2022 года

Букмекеры не определились, насколько результативным будет матч. На тотал больше 2.5 мяча и тотал меньше 2.5 мяча можно поставить с одинаковым коэффициентом 1.93. На гол «Локомотива» дают коэффициент 1.14. Если забьёт «Пари НН», сыграет коэффициент 1.41. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — «Пари НН» (27.11.2022)

Групповой этап Кубка России, а вместе с ним и футбольный 2022 год в России подходит к концу. Один из интригующих матчей 6-го тура состоится воскресным вечером на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Локомотив» принимает футбольный клуб «Пари Нижний Новгород».

Первая интрига этого матча – турнирная. Команды по итогам пяти туров расположились на соседних строчках в таблице группы А. «Локомотив» идёт третьим с восемью очками. У «Пари НН» на два очка больше. В матче решается, кто из команд стартует весной в верхней сетке плей-офф, а кто в нижней.

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«Локомотив» устроит только победа в основное время. «Пари НН», чтобы сохранить вторую строчку, будет достаточно и ничейного результата. Потому что даже успех в серии пенальти в случае ничейного результата не позволит железнодорожникам догнать нижегородцев. Впрочем, вряд ли кто-то из команд сильно расстроится поражению.

Есть у этой встречи вторая интрига. «Локомотив» возглавил бывший тренер «Пари НН» — Михаил Галактионов. Переезд из Нижнего Новгорода в Москву состоялся всего две недели назад – сразу после матчей 17-го тура РПЛ.

Первые новости о том, что Галактионов может сменить клубную прописку, появились ещё в середине октября. В тот момент «Пари НН» не блистал результатами, проиграв в четырёх матчах из пяти во всех турнирах. Хотя до этого у «Нижнего Новгорода» была удачная серия из пяти побед в шести матчах.

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Руководство нижегородцев долго сопротивлялось переезду Галактионова в Москву. Пока журналисты и болельщики наблюдали за «перетягиванием каната» между клубами, «Пари НН» успел сыграть в пяти матчах, выиграв в трёх из них. Из позитива – матчи с «Краснодаром» (1:0) и ЦСКА (1:0). Были и поражения во встречах с краснодарцами (0:2) и «Крыльями Советов» (1:2).

На прощание Галактионов в зрелищном матче обыграл «Ахмат» (3:2) и уехал разбираться с проблемами своей новой команды. Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Антона Хазова «Пари НН» в минувшие выходные выиграл в кубковом матче с «Химками» (1:1 и 3:1 по пенальти).

Во главе «Локомотива» Галактионов уже потерпел первое поражение — в матче с «Краснодаром» (0:1). У нового тренера железнодорожников было не очень много времени на подготовку к этому матчу. Дело в том, что специалист продолжает возглавлять молодёжную сборную России, и за шесть дней до кубковой встречи «Локомотива» команда Россия U-21 проводила игру со сверстниками из Сербии.

Поражение в прошлой встрече стало для «Локомотива» четвёртым за последние пять матчей. За прошлые 15 игр во всех турнирах «Локомотив» выиграл только в трёх. Хвастаться особо нечем, ведь соперники замыкают таблицу РПЛ.

Галактионов на пресс-конференции после первого матча у руля железнодорожников сказал, что команде нужно усиление, причём в каждую линию. И особо отметил, что «Локомотиву» требуются опытные и качественные футболисты. Замечание было сделано неслучайно – «Локо» обладает самым молодым составом в РПЛ по среднему возрасту (23,4 года).

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Обе команды находятся в кризисе, но если «Пари НН» кое-как вернулся на победную тропу, то «Локомотив» — нет. Однако в предстоящей встрече в пользу железнодорожников говорят фактор своего стадиона и новый тренер, который идеально знает все сильные и слабые места соперника.

Эти знания позволят как минимум не проиграть, но сохранить свои ворота в неприкосновенности тоже будет сложно. «Локомотив» пропускает в пяти матчах подряд, а «Пари НН» забивал в каждой из своих последних четырёх игр – в том числе в ворота ЦСКА. Поставить на то, что «Пари НН» не выиграет в основное время и обе забьют, можно с коэффициентом 2.24.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Локомотив» — «Пари НН» 27 ноября 2022 года

Турнирная составляющая матча заставит «Локомотив» играть на победу. «Пари НН» к концу года начал выигрывать, а «Локомотив» будет решать свои проблемы уже после зимней паузы. Галактионов сыграет против своей бывшей команды, и он хорошо знает её слабые стороны. Вот только у самого «Локомотива» слабых мест слишком много, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и обе забьют за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 10.44.

Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.

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