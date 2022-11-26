Япония — Коста-Рика. Одними немцами сыт не будешь

Японцы уже сотворили одну сенсацию, но это было только началом их путешествия по чемпионату мира.

27 ноября состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира Япония – Коста-Рика. Начало – в 13:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу японской сборной можно с коэффициентом 1.44. Успех костариканцев оценивается аналитиками в 8.10. Поставить на ничью предлагают за 4.45.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Япония — Коста-Рика 27 ноября 2022 года

Букмекеры не верят, что матч чемпионата мира Япония – Коста-Рика получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.98. Если забьют японцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол коста-риканской сборной доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч чемпионата мира Япония — Коста-Рика (27.11.2022)

2-й тур в группе Е чемпионата мира в Катаре открывает матч сборных Японии и Коста-Рики на стадионе «Ахмед бин Али». Сейчас этот матч нельзя назвать равным, ведь японцы смогли сотворить сенсацию в 1-м туре и отобрать три очка у Германии (2:1). В то же время Коста-Рика допустила самый сокрушительный провал 1-го тура, проиграв крупно со счётом 0:7 Испании. Стартовый свисток в предстоящей встрече будет дан в 13:00 мск.

Сборная Японии сейчас находится практически в идеальном положении. Группу, в которую попали подопечные Хадзимэ Мориясу, никак нельзя было назвать лёгкой, но победа в первом матче с Германией открывает перед ними большие перспективы. Теперь уже с позиции фаворита «синим самураям» предстоит обыграть менее сильного соперника, чтобы обеспечить себе путёвку в следующий раунд. Мотивация у японцев будет на особом уровне.

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Самое важное, что Японии есть что предложить на этом чемпионате по игре. Она обыграла немцев в своей привычной манере, полностью отказавшись от мяча и выдержав давление первого тайма. Команда Мориясу прекрасно играет на контратаках, а в перерыве тренер сумел перестроить игру всего парой замен, превратив доминирование немцев в рискованное транжирство моментов. Что и говорить, если японцы буквально вырвали победу за восемь минут.

На этом попадались многие команды, любящие играть в контроль мяча. Теперь японцам предстоит довольно сложный вызов, ведь придётся играть с соперником, способным отдать инициативу. С этим у японцев не раз возникали проблемы. В восьми последних матчах во всех турнирах они четыре раза теряли очки. При каждом из них команда допускала ошибки, играя первым номером. Качества в позиционном нападении ей по-прежнему не хватает.

Впрочем, в предстоящей встрече на помощь «синим самураям» должен прийти класс исполнителей. Безусловно, звёзд первой величины у них в составе нет, однако полно ярких футболистов, способных решать эпизоды на индивидуальном мастерстве. Это уже продемонстрировали и Рицу Доан, и Такума Асано, а ведь они даже не главные лидеры сборной. На чемпионатах мира Япония забивала стабильно в шести из восьми последних игр.

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Коста-Рика подобным похвастаться, разумеется, не может. Несомненно, уже то, что эта сборная пробилась на свой третий чемпионат мира подряд, можно считать большим достижением. Однако от той команды, что выходила в четвертьфинал в Бразилии, по функционалу ничего не осталось. В стартовой схеме на Испанию у представителя КОНКАКАФ было всего четверо игроков моложе 30 лет. Ветераны не справлялись и даже великий Кейлор Навас не спасал, а ошибался.

Игра с испанцами заслуженно считается одним из самых слабых командных перформансов в истории турнира. Костариканцы не смогли сделать абсолютно ничего, но это не тот случай, когда приходится преувеличивать. Они не создали ни одного голевого момента, не нанесли ни одного удара, почти не получали мяч и лишь изредка подбирались к чужой штрафной через левый фланг. Здесь даже не стоит вопрос огромной разницы в классе. Коста-Рика просто сыграла очень плохо.

В игре с Японией должно быть заметно легче стилистически, ведь соперник не слишком хорошо умеет пробиваться через многослойную оборону. С мотивацией у подопечных Луиса Фернандо Суареса всё будет в порядке, так как она состоит уже не в том, чтобы бороться за выход из группы – им гораздо важнее показать, что недавний провал был недоразумением. Им хочется реабилитироваться перед болельщиками.

Тем не менее всё это может сработать лишь при условии, что не будет такого большого количества индивидуального брака, как с Испанией. У Коста-Рики есть сложности с реализацией в матчах с серьёзными командами – в пяти последних встречах на мировых первенствах удалось забить лишь в одной. Не хватает столь важного хладнокровия перед чужими воротами, поэтому придётся вновь полагаться на оборону, ставшую в отборочном турнире одной из лучших.

Японию эксперты заслуженно называют фаворитом матча с большим перевесом. С этим бессмысленно спорить, так как японцы уже на турнире доказали, что сильнее и по составу, и по игре. Это отнюдь не значит, что Коста-Рику ждут проблемы того же масштаба, что и в прошедшую среду. Она сделает всё, чтобы минимизировать ошибки в обороне и, даже не рассчитывая на слишком многое, постарается показать характер.

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Японии придётся проявлять себя в неудобных условиях и давить, но при этом держа в уме тот факт, что впереди игра с Испанией и нельзя переусердствовать. «Синим самураям» не требуется выигрывать крупно, у них уже есть задел по очкам. Важно одержать победу, и они точно найдут свой голевой шанс, а дальше будут ставить на дисциплину. Рассмотрим победу сборной Японии в один мяч с коэффициентом 3.40.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира Япония — Коста-Рика 27 ноября 2022 года

Япония и Коста-Рика совершенно по-разному провели первые матчи на турнире. Азиатская команда преподнесла одну из главных сенсаций и теперь находится в шаге от плей-офф. Костариканцы провалились в полной мере. В очной встрече они будут преследовать свои цели. Коста-Рика захочет реабилитироваться и должна показать себя лучше. Для японцев это неудобный соперник, сложностей не избежать, однако класса в атаке им хватит, чтобы выиграть снова, но без крупного преимущества.

Ставка: победа Японии в один мяч за 3.40.

Экспресс с коэффициентом 10.44.

Прогноз на матч Испания — Германия с коэффициентом 2.75.

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Прогноз на матч Аргентина — Мексика с коэффициентом 2.60.

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 2.47.