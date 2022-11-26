«Ак Барс» — «Сочи». Знарок ещё поработает

Тренеру казанцев дали ещё один шанс и не готовы его уволить. Он зацепится за эту ниточку и одержит лёгкую победу.

27 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Сочи». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.29. На победу сочинцев эксперты предлагают коэффициент 9.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сочи» 27 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Сочи» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.48. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 6.00. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» Казань — «Сочи» Сочи (27.11.2022)

На 27 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи регулярного чемпионата. Однако скучно не будет. Отдельное внимание стоит уделить матчу между «Ак Барсом» и «Сочи». Игра пройдёт на льду стадиона «Татнефть-Арена» в Казани, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Казанский клуб расположился сейчас на седьмой строчке Восточной конференции, набрав 34 очка за 33 встречи. Накануне команда обыграла на выезде «Барыс» (2:1). Дмитрий Воронков и Вячеслав Войнов забросили шайбы, а Вадим Шипачёв сделал ассистентский дубль. Однако безголевая серия форварда уже насчитывает 13 матчей.

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После возвращения команды домой Олег Знарок остался на посту главного тренера. По некоторой информации, на его место не нашли подходящую кандидатуру. В то же время Вадим Шипачёв дал несколько очень неплохих эпитетов о кризисной ситуации в команде. Впрочем клуб старается, борется.

«Сочи» же в этом сезоне не впечатляет, даже увольнение Андрея Назарова (на посту его сменил Сергей Светлов) не помогло. Однако за 12 игр у нового тренера лишь две победы. Клуб идёт с серией из поражений в четырёх встречах. Накануне он уступил «Куньлуню» (2:5). Положение команды удручает. Она занимает последнее место в Западной конференции с 16 очками за 32 встречи.

Дела откровенно плохи. После поражения в матче с «Локомотивом» (1:4) главный тренер указал и на гриппозность в составе. «Сочи» — молодая команда, в основе которой 10 дебютантов, и поэтому говорить что-то сложно. Уровень явно проседает на фоне мастодонтов, а также стабильных и крепких составов. Отсюда и такие результаты.

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Впереди один из самых непредсказуемых соперников этого сезона. Плюс играет дома, поддержка трибун ему обеспечена. История очных игр насчитывает всего 16 матчей, где казанский клуб одержал 10 побед, а «Сочи» — шесть. Преимущество не такое серьёзное, как хотелось бы.

Плюс казанцы дома выиграли в трёх из пяти последних встреч. Статистика пропущенных у сочинцев и вовсе худшая в лиге — 123 шайбы, даже у «Куньлуня» на данный момент 111 голов. В нападении у гостей по-прежнему всё скудно — всего 71 заброшенная шайба. У хозяев на данный момент статистика голов следующая (79:85). В защите казанцы играют явно лучше.

Потому проверим комбинированный вариант на победу «Ак Барса» + тотал больше 4.5 шайбы за 1.66. Сейчас такой момент, когда казанский состав готов удивлять и бороться. Как раз можно поправить статистику забитых и пропущенных.

«Ак Барс» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч КХЛ 27 ноября 2022 года

Олег Знарок остаётся у руля, но впереди самый слабый соперник в лиге, поэтому сомнений в фаворите нет. Даже с учётом не самой лучшей статистики прошлых лет. В обойме казанцев хватает мастеров и опытных хоккеистов. Сочинцы — молодой состав, и пока уверенности в них нет, плюс защита серьёзно страдает. Поэтому проверим комбинированный вариант на победу хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.66.

Экспресс с коэффициентом 10.45.

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